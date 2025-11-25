Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul

Nicolae Guță a vorbit despre motivul pentru care s-a operat de mai multe ori la nas. Se pare că intervențiile au avut scop medical, nu estetic.

Nicolae Guță se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, dar și cu o comunitate impresionantă de fani. Deși este apreciat de o mulțime de persoane, manelistul a fost întotdeauna discret în ceea ce privește viața personală.

În ultima perioadă, cântărețul de manele a preferat să stea departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor. Așadar, ultima apariție televizată a lui Nicolae Guță a luat pe toată lumea prin surprindere.

Artistul a fost invitat în platoul unei emisiunii, unde a răspuns la toate curiozitățile moderatoarei. Mai mult, acesta a scos la iveală și motivul pentru care a apelat la mai multe operații estetice la nivelul nasului.

Câte intervenții are Nicolae Guță la nas și de ce le-a făcut

Puțini sunt cei care știu faptul că manelistul are 13 sau 14 intervenții chirurgicale la nivelul nasului. Acesta s-a operat de mai multe ori din motive medicale, nu estetice.

„De vreo 13 sau 14 ori. Și dacă te uiți la nasul meu, și acum e strâmb! ”, a dezvăluit Nicolae Guță într-o emisiune TV, potrivit click.ro.

De asemenea, cântărețul de manele a precizat că a avut mai multe probleme la nas, motiv pentru care a apelat la ajutorul specialiștilor. În spatele acestui gest nu se ascunde un moft, ci o necesitate.

Se pare că operațiile au fost realizate din cauza deviației de sept și a problemelor cu respirația. Intervențiile chirurgicale au avut loc atât în România, cât și în Franța.

„Nu au fost niciodată (n.r. – operațiile) să-mi fac nasul mai frumos, au fost pentru că eu am avut niște lovituri luate în copilărie, luate și că eu mai făceam și pe scandalagiul câteodată (...). Și astea mi-au cauzat, mi-au făcut multe probleme, adică probleme cu respirația”, a mai spus Nicolae Guță, conform sursei citate mai sus.

Ce avere a strâns Nicolae Guță de-a lungul carierei sale de artist

Nicolae Guță a vorbit, fără ezitare, și despre averea pe care a reușit să o strângă de-a lungul carierei sale de artist. Puțini ar fi crezut că artistul nu a reușit să pună prea mulți bani deoparte, pentru că a avut grijă să le ofere copiilor săi tot ce au avut nevoie.

„Atâtea femei și atâția copii… Și pentru fiecare am câștigat bani. Când să strâng eu sume? La ora actuală țin un batalion, începând de la utilități, mâncare, combustibil, telefoane, abonamente… Nu am apucat să strâng bani, pentru că nu am avut când.

Am avut bani… Zeci de mii sau chiar poate o sută, o sută și ceva de mii, 150.000… Știu eu cât am avut? Niciodată nu s-a pus problema că eu am avut timp să strâng bani… Probabil că, dacă strângeam, aveam foarte mulți bani! Dar când era să-i strâng? Dacă eu… fă la ăla casă, la ăla ia mașină…”, a mai dezvăluit manelistul, potrivit libertatea.ro.