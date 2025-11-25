Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul

Care este motivul pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de mai multe ori. Ce detalii a scos la iveală manelistul

Nicolae Guță a vorbit despre motivul pentru care s-a operat de mai multe ori la nas. Se pare că intervențiile au avut scop medical, nu estetic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 16:04 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 16:42
Galerie
Nicolae Guță a vorbit despre motivul pentru care s-a operat de mai multe ori la nas | Instagram & Captură YouTube

Nicolae Guță se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, dar și cu o comunitate impresionantă de fani. Deși este apreciat de o mulțime de persoane, manelistul a fost întotdeauna discret în ceea ce privește viața personală.

În ultima perioadă, cântărețul de manele a preferat să stea departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor. Așadar, ultima apariție televizată a lui Nicolae Guță a luat pe toată lumea prin surprindere.

Citește și: Care este, de fapt, numele din buletin al lui Nicolae Guță. Cine i-a ales porecla "Guță" și ce semnifică

Artistul a fost invitat în platoul unei emisiunii, unde a răspuns la toate curiozitățile moderatoarei. Mai mult, acesta a scos la iveală și motivul pentru care a apelat la mai multe operații estetice la nivelul nasului.

Articolul continuă după reclamă

Câte intervenții are Nicolae Guță la nas și de ce le-a făcut

Puțini sunt cei care știu faptul că manelistul are 13 sau 14 intervenții chirurgicale la nivelul nasului. Acesta s-a operat de mai multe ori din motive medicale, nu estetice.

„De vreo 13 sau 14 ori. Și dacă te uiți la nasul meu, și acum e strâmb! ”, a dezvăluit Nicolae Guță într-o emisiune TV, potrivit click.ro.

De asemenea, cântărețul de manele a precizat că a avut mai multe probleme la nas, motiv pentru care a apelat la ajutorul specialiștilor. În spatele acestui gest nu se ascunde un moft, ci o necesitate.

Se pare că operațiile au fost realizate din cauza deviației de sept și a problemelor cu respirația. Intervențiile chirurgicale au avut loc atât în România, cât și în Franța.

„Nu au fost niciodată (n.r. – operațiile) să-mi fac nasul mai frumos, au fost pentru că eu am avut niște lovituri luate în copilărie, luate și că eu mai făceam și pe scandalagiul câteodată (...). Și astea mi-au cauzat, mi-au făcut multe probleme, adică probleme cu respirația”, a mai spus Nicolae Guță, conform sursei citate mai sus.

Ce avere a strâns Nicolae Guță de-a lungul carierei sale de artist

Nicolae Guță a vorbit, fără ezitare, și despre averea pe care a reușit să o strângă de-a lungul carierei sale de artist. Puțini ar fi crezut că artistul nu a reușit să pună prea mulți bani deoparte, pentru că a avut grijă să le ofere copiilor săi tot ce au avut nevoie.

„Atâtea femei și atâția copii… Și pentru fiecare am câștigat bani. Când să strâng eu sume? La ora actuală țin un batalion, începând de la utilități, mâncare, combustibil, telefoane, abonamente… Nu am apucat să strâng bani, pentru că nu am avut când.

Citește și: Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut

Colaj cu Nicolae Guță în două ipostaze diferite

Am avut bani… Zeci de mii sau chiar poate o sută, o sută și ceva de mii, 150.000… Știu eu cât am avut? Niciodată nu s-a pus problema că eu am avut timp să strâng bani… Probabil că, dacă strângeam, aveam foarte mulți bani! Dar când era să-i strâng? Dacă eu… fă la ăla casă, la ăla ia mașină…”, a mai dezvăluit manelistul, potrivit libertatea.ro.

Iulia Vântur, mesaj neașteptat pentru socrul ei. Ce a dezvăluit despre tatăl lui Salman Khan... Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul”
Emilian, situație neașteptată într-o benzinărie. Ce a pățit artistul: „Am stat așa 10 minute, uitându-ne...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Iulia Vântur, mesaj neașteptat pentru socrul ei. Ce a dezvăluit despre tatăl lui Salman Khan
Iulia Vântur, mesaj neașteptat pentru socrul ei. Ce a dezvăluit despre tatăl lui Salman Khan
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x