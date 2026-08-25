Dolly Parton a murit la 80 de ani. Cu doar patru zile înainte de deces, legendara artistă vorbea despre problemele sale de sănătate și făcea o mărturisire emoționantă.

Dolly Parton a murit la 80 de ani. Declarația sfâșietoare făcută cu doar patru zile înainte de deces | Getty Images

Lumea muzicii este în doliu. Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste ale muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea cutremurătoare a fost anunțată de nepotul său, Bryan Seaver, printr-un mesaj video emoționant publicat pe conturile de socializare ale artistei. Moartea cântăreței a fost confirmată de familie, însă cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment.

Dolly Parton a murit la 80 de ani

Bryan Seaver, fiul surorii lui Dolly Parton, Cassie Parton, a transmis un mesaj profund emoționant în numele familiei Parton și Owens. Acesta a dezvăluit că mătușa sa îi ceruse, cu ani în urmă, să fie cel care va face anunțul în momentul în care acea zi va veni.

„Numele meu este Bryan Seaver, fiul lui Cassie Parton, și reprezint familia Parton și Owens, anunțând astăzi trecerea în neființă a mătușii mele, Dolly Rebecca Parton Dean. Acest anunț video este ceva ce Dolly mi-a cerut cu ani în urmă”, a transmis nepotul artistei.

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Bryan Seaver, care a lucrat ani de zile în apropierea vedetei, a vorbit și despre impactul uriaș pe care Dolly Parton l-a avut asupra familiei sale, dar și asupra generațiilor de artiști și visători care au fost inspirați de povestea ei. El a spus că tristețea este a celor rămași în urmă, în timp ce Dolly Parton „a trăit în lumină” și s-a reunit, potrivit credinței familiei, cu soțul său, Carl Dean, care a murit în martie 2025.

Ce mesaj a transmis Dolly Parton cu doar patru zile înainte de deces

Cu doar câteva zile înainte de moarte, pe 21 august, Dolly Parton vorbea deschis despre problemele de sănătate cu care se confrunta. Artista mărturisea că, în perioada în care și-a îngrijit soțul, a neglijat propriile probleme medicale. Totuși, chiar și atunci, vedeta transmitea că nu intenționează să renunțe la proiectele sale și că mai avea multe lucruri pe care își dorea să le realizeze.

„După cum am împărtășit în mesaje video de-a lungul anului trecut, mă confrunt cu niște probleme de sănătate la care pur și simplu nu am fost atentă când aveam grijă de Carl. (...) Mă cunoașteți – încă mai am atât de multe lucruri pe care vreau să le realizez, așa că voi continua să muncesc cât pot de mult pentru a vedea totul prinzând viață”, spunea artista.

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Mesajul capătă acum o încărcătură emoționantă, având în vedere că a fost transmis cu doar patru zile înainte de anunțul morții sale.

Dolly Parton a avut o carieră care s-a întins pe mai multe decenii și a devenit un adevărat simbol al muzicii country. Cunoscută pentru piese precum „Jolene”, „I Will Always Love You” și „9 to 5”, artista a avut succes și ca actriță, femeie de afaceri și filantroapă. De-a lungul carierei, a vândut peste 100 de milioane de discuri și a câștigat numeroase premii, lăsând în urmă o moștenire impresionantă.