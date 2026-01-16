Dorian Popa a trecut printr-o operație care a durat aproape 7 ore. Cum se simte și despre ce intervenție este vorba

Dorian Popa a ajuns pe patul de spital. Artistul a trecut printr-o operație de aproape 7 ore, iar procedura nu a fost deloc ușoară.

De curând, Dorian Popa a fost nevoit să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală la nivelul nasului. În timpul unei operații de rinoplastie, medicul a descoperit că influencerului îi lipsește un os numit spină, care susține septul nazal.

Pentru a rezolva problema, artistul a fost supus unei proceduri care a durat aproximativ 7 ore, fiind destul de complicată situația. Specialistul a fost nevoit să facă o reconstrucție a osului dintr-o bucată de coastă a acestuia.

La scurt timp de la operație, Dorian Popa a oferit și primele declarații. Se pare că artistul nu i-a lăsat pe fani să se îngrijoreze, motiv pentru care a dezvăluit că starea lui de sănătate este bună și că nu are niciun disconfort.

Ce a povestit Dorian Popa despre operația suferită la nivelul nasului

Articolul continuă după reclamă

Până și medicul a fost luat prin surprindere de ceea ce a descoperit în timpul operației de rinoplastie a cântărețului. Când a văzut situația delicată, specialistul a găsit imediat o rezolvare.

„Mă simt foarte bine și îi sunt extrem de recunoscător domnului doctor pentru că nu îmi vine să cred, aproape nu m-am umflat deloc după o intervenție de șase ore jumătate, după niște surprize de neașteptat, după ce nasul a fost deschis, știi cum e... pentru un doctor cea mai mare surpriză e să afle în timpul operației de niște lucruri.”, a dezvăluit Dorian Popa, conform spynews.ro.

Citește și: Dorian Popa și-a împodobit casa cu o decorațiune care abia a încăput pe stradă. Cum arată vila din Domnești acum

„Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo.”, a mai adăugat influencerul.

Ce metodă nouă a folosit medicul pentru a-l ajuta pe Dorian Popa să respire normal după operație

Dorian Popa a oferit informații și despre noua metodă pe care a folosit-o specialistului pentru a-l ajuta să respire normal după operație.

„Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48 - 72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele, sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui. Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută și sănătate tuturor și un an nou bun.”, a mai povestit cântărețul, conform sursei citate mai sus.

Citește și: Membrii trupei LaLa Band s-au reunit după 12 ani! Cât de schimbați sunt artiștii și care e motivul revederii

Un lucru este cert, influencerul este foarte mulțumit de alegerea făcută. Mai mult, acesta așteaptă cu nerăbdare să vadă rezultatele finale ale intervenției.

De când a ajuns acasă, Dorian Popa își îngrijește cu mare atenție operația de la nivelul nasului. Artistul le-a povestit fanilor săi de pe contul de Instagram, în detaliu, despre tratamentul pe care îl are pentru a se recupera rapid.