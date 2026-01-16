Antena Căutare
Dorian Popa a trecut printr-o operație care a durat aproape 7 ore. Cum se simte și despre ce intervenție este vorba

Dorian Popa a trecut printr-o operație care a durat aproape 7 ore. Cum se simte și despre ce intervenție este vorba

Dorian Popa a ajuns pe patul de spital. Artistul a trecut printr-o operație de aproape 7 ore, iar procedura nu a fost deloc ușoară.

Publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026, 11:56 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 12:54
Dorian Popa a ajuns pe patul de spital | Antena 1 & Instagram

De curând, Dorian Popa a fost nevoit să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală la nivelul nasului. În timpul unei operații de rinoplastie, medicul a descoperit că influencerului îi lipsește un os numit spină, care susține septul nazal.

Pentru a rezolva problema, artistul a fost supus unei proceduri care a durat aproximativ 7 ore, fiind destul de complicată situația. Specialistul a fost nevoit să facă o reconstrucție a osului dintr-o bucată de coastă a acestuia.

La scurt timp de la operație, Dorian Popa a oferit și primele declarații. Se pare că artistul nu i-a lăsat pe fani să se îngrijoreze, motiv pentru care a dezvăluit că starea lui de sănătate este bună și că nu are niciun disconfort.

Ce a povestit Dorian Popa despre operația suferită la nivelul nasului

Până și medicul a fost luat prin surprindere de ceea ce a descoperit în timpul operației de rinoplastie a cântărețului. Când a văzut situația delicată, specialistul a găsit imediat o rezolvare.

„Mă simt foarte bine și îi sunt extrem de recunoscător domnului doctor pentru că nu îmi vine să cred, aproape nu m-am umflat deloc după o intervenție de șase ore jumătate, după niște surprize de neașteptat, după ce nasul a fost deschis, știi cum e... pentru un doctor cea mai mare surpriză e să afle în timpul operației de niște lucruri.”, a dezvăluit Dorian Popa, conform spynews.ro.

„Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo.”, a mai adăugat influencerul.

Ce metodă nouă a folosit medicul pentru a-l ajuta pe Dorian Popa să respire normal după operație

Dorian Popa a oferit informații și despre noua metodă pe care a folosit-o specialistului pentru a-l ajuta să respire normal după operație.

„Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48 - 72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele, sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui. Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută și sănătate tuturor și un an nou bun.”, a mai povestit cântărețul, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, influencerul este foarte mulțumit de alegerea făcută. Mai mult, acesta așteaptă cu nerăbdare să vadă rezultatele finale ale intervenției.

De când a ajuns acasă, Dorian Popa își îngrijește cu mare atenție operația de la nivelul nasului. Artistul le-a povestit fanilor săi de pe contul de Instagram, în detaliu, despre tratamentul pe care îl are pentru a se recupera rapid.

