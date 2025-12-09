Dorian Popa a luat în serios Crăciunul anul acesta și a împodobit casa la cu totul un alt nivel. A amplasat un detaliu uriaș pe fațada casei și și-a împodobit bradul din curte cu ceva extrem de special.

Dorian Popa pare că a vrut să întreacă toate vedetele la capitolul ornamente de Crăciun și unii pot spune că acest lucru chiar i-a reușit, mai ales după ce au văzut toate imaginile cu felul în care acesta și-a decorat vila din Domnești.

Artistul nu a ținut deloc cont de cheltuieli, deoarece și-a dorit să îi impresioneze atât pe toți trecătorii de pe stradă, cât și pe cei care îl urmăresc pe internet, achiziționându-și un decor uriaș pe care l-a amplasat chiar pe fațada casei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce obiect i-a lăsat pe privitori fără cuvinte și cât a durat întregul proces de împodobire a casei.

Citește și: Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”

Articolul continuă după reclamă

Dorian Popa și-a împodobit casa cu o decorațiune care abia a încăput pe stradă. Cum arată vila din Domnești acum

Luna decembrie a început să își facă simțită prezența la fel ca în fiecare an, însă de data aceasta pare că în rândul vedetelor se dă o adevărată luptă pentru titlul de cele mai frumoase decorațiuni ale anului.

Imaginile cu brazii și elementele de decor pentru Crăciun au împânzit internetul, iar printre cei care și-au filmat casele se numără și Dorian Popa, artistul care a reușit să întreacă orice așteptare.

El a cumpărat o coroniță de Crăciun uriașă, pe care a fost nevoit să o transporte cu platforma, și pe care, în cele din urmă, a decis să o amplaseze chiar pe fațada casei. Întregul proces a durat ore întregi, acesta mărturisind că toată amenajarea s-a întins până la ora 4 dimineața.

În mijlocul coroniței apare și un mesaj care nu a fost ales întâmplător, ci pentru a-i îndemna pe toți cei care îl privesc să „rămână visători”.

Citește și: Câți bani a scos din buzunar Dorian Popa pentru colierul soției sale. Cine a făcut publică această informație

„Fiți atenți! Coronița de Crăciun de pe casa mea vine numai cu platforma și ce crezi e și din aia excepțională, că uite cât de lată e. Abia a intrat pe stradă. O să vină direct pe casă. Suntem în plin proces de împodobeală. Cum o să vina asta! Wow, este senzațională”, spunea artistul în momentul în care platforma cu decorațiunile au ajuns în fața casei.

Nu doar coronița impresionează cu frumusețea ei, ci și alte instalații luminoase și ornamente specifice acestei perioade.

El a împodobit un brad special în curte, pe care îl numește „bradul amintirilor” și pe care l-a decorat cu fotografii cu momente importante din viața lui, renunțând astfel la clasicele globulețe.

Citește și: Cum a cerut-o Dorian Popa pe Andreea în căsătorie. Imaginile au fost făcute publice abia acum: „Să vină și un bebe!”

Până la acest moment, celebrul vlogger le-a arătat internauților cum a împodobit doar exteriorul casei, urmând ca în zilele următoare să pregătească și interiorul care, cu siguranță, va impresiona în adevăratul sens al cuvântului, dat fiind că pentru exterior a făcut o alegere atât de neașteptată.

Iată imaginile în care apare coronița uriașă, dar și celelalte detalii pe care le-am menționat în articol.