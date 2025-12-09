Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Dorian Popa și-a împodobit casa cu o decorațiune care abia a încăput pe stradă. Cum arată vila din Domnești acum

Dorian Popa și-a împodobit casa cu o decorațiune care abia a încăput pe stradă. Cum arată vila din Domnești acum

Dorian Popa a luat în serios Crăciunul anul acesta și a împodobit casa la cu totul un alt nivel. A amplasat un detaliu uriaș pe fațada casei și și-a împodobit bradul din curte cu ceva extrem de special.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 14:49 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 16:19
Galerie
Dorian Popa și-a împodobit casa pentru Crăciun | Antena 1, captura Instagram

Dorian Popa pare că a vrut să întreacă toate vedetele la capitolul ornamente de Crăciun și unii pot spune că acest lucru chiar i-a reușit, mai ales după ce au văzut toate imaginile cu felul în care acesta și-a decorat vila din Domnești.

Artistul nu a ținut deloc cont de cheltuieli, deoarece și-a dorit să îi impresioneze atât pe toți trecătorii de pe stradă, cât și pe cei care îl urmăresc pe internet, achiziționându-și un decor uriaș pe care l-a amplasat chiar pe fațada casei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce obiect i-a lăsat pe privitori fără cuvinte și cât a durat întregul proces de împodobire a casei.

Citește și: Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”

Articolul continuă după reclamă

Dorian Popa și-a împodobit casa cu o decorațiune care abia a încăput pe stradă. Cum arată vila din Domnești acum

Luna decembrie a început să își facă simțită prezența la fel ca în fiecare an, însă de data aceasta pare că în rândul vedetelor se dă o adevărată luptă pentru titlul de cele mai frumoase decorațiuni ale anului.

Imaginile cu brazii și elementele de decor pentru Crăciun au împânzit internetul, iar printre cei care și-au filmat casele se numără și Dorian Popa, artistul care a reușit să întreacă orice așteptare.

El a cumpărat o coroniță de Crăciun uriașă, pe care a fost nevoit să o transporte cu platforma, și pe care, în cele din urmă, a decis să o amplaseze chiar pe fațada casei. Întregul proces a durat ore întregi, acesta mărturisind că toată amenajarea s-a întins până la ora 4 dimineața.

În mijlocul coroniței apare și un mesaj care nu a fost ales întâmplător, ci pentru a-i îndemna pe toți cei care îl privesc să „rămână visători”.

Citește și: Câți bani a scos din buzunar Dorian Popa pentru colierul soției sale. Cine a făcut publică această informație

„Fiți atenți! Coronița de Crăciun de pe casa mea vine numai cu platforma și ce crezi e și din aia excepțională, că uite cât de lată e. Abia a intrat pe stradă. O să vină direct pe casă. Suntem în plin proces de împodobeală. Cum o să vina asta! Wow, este senzațională”, spunea artistul în momentul în care platforma cu decorațiunile au ajuns în fața casei.

Nu doar coronița impresionează cu frumusețea ei, ci și alte instalații luminoase și ornamente specifice acestei perioade.

El a împodobit un brad special în curte, pe care îl numește „bradul amintirilor” și pe care l-a decorat cu fotografii cu momente importante din viața lui, renunțând astfel la clasicele globulețe.

Citește și: Cum a cerut-o Dorian Popa pe Andreea în căsătorie. Imaginile au fost făcute publice abia acum: „Să vină și un bebe!”

Până la acest moment, celebrul vlogger le-a arătat internauților cum a împodobit doar exteriorul casei, urmând ca în zilele următoare să pregătească și interiorul care, cu siguranță, va impresiona în adevăratul sens al cuvântului, dat fiind că pentru exterior a făcut o alegere atât de neașteptată.

Iată imaginile în care apare coronița uriașă, dar și celelalte detalii pe care le-am menționat în articol.

Dorian Popa
+14
Mai multe fotografii

Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simp... Cine încearcă să obțină apartamentul Ioanei Popescu. Ce se întâmplă la două luni de la moartea ei: „I-am propus să le da...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Observatornews.ro O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimul 6 salarii compensatorii O mare companie anunţă concedieri în trei oraşe din România. Minimul 6 salarii compensatorii
Antena 3 Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
SpyNews Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
PSD, PNL, USR și UDMR l-au pus la punct pe Nicușor Dan: cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului a fost respinsă
PSD, PNL, USR și UDMR l-au pus la punct pe Nicușor Dan: cererea de reexaminare a legii privind combaterea... Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă
Rudele vor să o dezgroape pe fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Cred că ar fi vorba de o crimă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat
Cozonac tradițional cu umplutură mixtă, pufos, aromat și cu gust bogat HelloTaste.ro
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara?
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara? Jurnalul
Cum se diagnostichează endometrioza: 7 investigații și teste recomandate
Cum se diagnostichează endometrioza: 7 investigații și teste recomandate Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Analist: PSD ar putea face
Analist: PSD ar putea face "schema Bulgaria" din martie, după rezultatul alegerilor din Bucureşti Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat
Fursecuri boabe de cafea, fragede, aromate și ușor de preparat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață
Ruladă de porc umplută cu ciuperci, ardei și verdeață Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x