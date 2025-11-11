Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”

Dorian Popa a rămas fără câteva bunuri de valoare după ce hoții i-au pătruns în locuință. Aceștia au acționat atunci când au aflat că artistul este plecat de acasă.

Dorian Popa a fost victima hoților în urmă cu ceva timp. Artista a povestit în cadrul unui podcast că a fost jefuit, iar mai multe obiecte de valoare i-au fost furate din locuință.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistul este destul de activ în mediul online, acolo unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața lui. Cei care l-au jefuit au urmărit activitatea cântărețului de pe rețelele sociale.

Când au văzut că este plecat de acasă, hoții nu au stat prea mult pe gânduri și au acționat. Aceștia au intrat în locuința lui Dorian Popa și au luat mai multe bijuterii, inclusiv un ceas scump al fostei sale iubite, Babs.

Fără ce bunuri de valoare a rămas Dorian Popa, după ce a fost jefuit. Ce a povestit despre evenimentul neplăcut

Articolul continuă după reclamă

Cântărețul a scos la iveală detalii despre un eveniment neplăcut din viața. Se pare că artistul a fost jefuit în urmă cu mult timp, pe vremea când încă mai forma un cuplu cu fosta parteneră, Babs.

Hoții au intrat în locuința artistului și au furat mai multe obiecte de valoare, printre care bijuterii și ceasuri. La momentul respectiv, Dorian Popa nu stătea în casa din Domnești care este supravegheată 24 din 24 de ore.

Citește și: Câți bani a scos din buzunar Dorian Popa pentru colierul soției sale. Cine a făcut publică această informație

„Pe vremea aceea eram cu fosta mea iubită căreia îi cumpărasem ceva superb, foarte mititel așa, cu diamante la ore, full gold, senzațional! O tot băteam la cap: ține ceasul la mână, ține ceasul la mână. De ce, că îl tot vedeam prin dressing, lăsat așa random. (…) Și s-a întâmplat năpasta.

Într-o seară, au intrat hoții în casă, eu plecat, pentru că ei știau de pe Instagram asta și eu nu cu fortăreața pe care o am în ziua de astăzi cu 7000 de camere de supraveghere și oameni care se uită 24 din 24 pe camerele mele. Au intrat și au furat ceasul alături de multe alte bijuterii. Eu pasionat de ceasuri, mie mi-au mai furat încă vreo 7 G shock uri, dar chestii nu foarte scumpe.”, a povestit Dorian Popa, potrivit cancan.ro.

Câți bani a investit Dorian Popa în casa din Domnești

Dorian Popa se mândrește ori de câte ori are ocazia cu locuința lui din Domnești. Artistul a scos o sumă uriașă din buzunar pentru casa cu trei etaje. Superba proprietate l-a costat nu mai puțin de 300.000 de euro.

Casa acestuia are 400 de metri pătrați, dar și un teren de 600 de metri pătrați. Mai mult, Dorian Popa și-a construit un foișor și o piscină în curte. În ceea ce privește interiorul vilei, cântărețul a avut grijă să își pună amprenta asupra fiecărei camere.

Citește și: Cum a cerut-o Dorian Popa pe Andreea în căsătorie. Imaginile au fost făcute publice abia acum: „Să vină și un bebe!”

Deși nu plănuia să treacă peste suma de 200.000 de euro, Dorian Popa a preferat să nu mai țină contul banilor atunci când și-a pus la punct vila cu trei etaje.