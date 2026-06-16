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După mai bine de 11 ani de relație, Oana Zara a fost cerută în căsătorie de Bogdan Medvedi. Ce poveste ascunde inelul său

Oana Zara a fost cerută în căsătorie de partenerul său, Bogdan Medvedi, după 11 ani de relație. Actrița a fost surprinsă de momentul emoționant și a împărtășit vestea cu admiratorii săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 12:56 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 12:59
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După mai bine de 11 ani de relație, Oana Zara a fost cerută în căsătorie de Bogdan Medvedi. Ce poveste ascunde inelul său de logodnă | Antena 1/ Instagram
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Oana Zara a fost cerută în căsătorie după 11 ani de relație. Actrița a trăit momente emoționante după ce partenerul său, Bogdan Medvedi, a pus marea întrebare.

După mai bine de 11 ani de relație, Oana Zara a fost cerută în căsătorie de Bogdan Medvedi

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru de poveste, iar cei doi au fost înconjurați de oamenii dragi din viața lor. Oana și partenerul său formează un cuplu de 11 ani. De-a lungul timpului, cei doi au declarat că se consideră deja o familie, chiar dacă nu erau căsătoriți.

La petrecerea aniversară a actriței, Bogdan i-a pregătit o surpriză neașteptată. Oana a primit un superb inel de logodnă. Deși și-a sărbătorit ziua de naștere pe 2 iunie, cererea în căsătorie a avut loc câteva zile mai târziu.

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Momentul a fost surprins chiar de prietena actriței, Marisa Paloma. Oana a fost complet luată prin surprindere când și-a văzut partenerul așezându-se în genunchi pentru a o cere în căsătorie. Emoțiile au fost copleșitoare.

„Nu înțelegeam ce vrea Medvedi de la mine 😂

Cam așa a fost capitolul «cererea în căsătorie».

Am aflat că are inelul de mai bine de jumătate de an și ieri, out of the blue, s-a întâmplat 🤭”

Ce poveste ascunde inelul său

„Inelul are o poveste aparte pe care abia aștept să o împărtășesc cu voi. A fost creat cu multă dragoste”, a scris Oana Zara pe rețelele de socializare.

Actrița a dezvăluit și explicația oferită de viitorul său soț pentru momentul ales:

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„Când l-am întrebat cum a luat decizia, mi-a zis: «Mi-am dat seama că așteptam de prea mult timp momentul perfect, locul perfect și mereu găseam o scuză: ba că nu sunt toți oamenii importanți din viața noastră, ba că nu e locul potrivit, contextul sau anotimpul potrivit.

Am inelul de mai mult de jumătate de an și m-am gândit că, dacă aș fi murit mâine, tu nu ai fi aflat niciodată că voiam să fac asta și eu nu aș fi apucat să văd în ochii tăi bucuria acelui „Da”.

Așa că am zis că o să fie cel mai sincer moment. Tu sigur nu te aștepți, ești și stresată cu organizarea petrecerii. Nu am pregătit nimic, nu mi-am făcut niciun discurs. Mi-am dorit să fie din inimă.

A fost ca o revelație. Mi-am dat seama că viața e mult mai simplă de atât. Noi o luăm prea în serios, iar asta ne răpește bucuria pură».”

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Mai multe fotografii

Mândră și fericită, Oana a postat pe conturile sale de social media mai multe imagini din momentul cererii în căsătorie, dar și fotografii cu inelul de logodnă. Actrița le-a promis admiratorilor că va reveni cu detalii despre povestea bijuteriei cu care a fost cerută în căsătorie.

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