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Piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon

Rețeta de piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon este potrivită pentru o masă la care vrei să servești un preparat mai special. Combinația dintre carnea slabă de pui, umplutura cremoasă și baconul afumat creează un preparat cu texturi foarte plăcute și un gust echilibrat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 August 2026, 16:18 | Actualizat Luni, 17 August 2026, 08:32
Umplutura contribuie la menținerea unei texturi fragede în interior, iar baconul formează un strat exterior care protejează carnea în timpul coacerii | Shutterstock/AI
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Una dintre problemele frecvente atunci când gătești piept de pui la cuptor este uscarea cărnii. În această rețetă, umplutura de cremă de brânză contribuie la menținerea unei texturi fragede în interior. Iar baconul formează un strat exterior care protejează carnea în timpul coacerii. În plus, grăsimea eliberată de bacon se combină cu sucurile cărnii și contribuie la aroma finală a preparatului.

Pentru umplutură poți folosi cremă de brânză simplă și să adaugi verdețuri proaspete, usturoi și puțin piper. Dacă preferi o variantă mai aromată, folosește cremă de brânză cu usturoi și verdețuri. Mărarul, pătrunjelul sau tarhonul se potrivesc foarte bine cu puiul, iar cantitatea de verdeață poate fi ajustată după gust. Nu este nevoie să adaugi multă sare, deoarece baconul este deja sărat și va condimenta atât exteriorul, cât și parțial carnea.

Alege piepturi de pui de dimensiuni apropiate, astfel încât să se gătească în același timp. Taie fiecare bucată pe orizontală, fără să o separi complet, și deschide-o ca pe o carte. În acest fel vei obține o suprafață suficient de mare pentru a distribui uniform umplutura. Nu pune prea multă cremă de brânză, deoarece aceasta poate ieși în timpul coacerii. Lasă puțin spațiu pe margini și rulează sau închide bine pieptul înainte de a-l înveli în bacon.

Servește preparatul imediat după perioada scurtă de odihnă, alături de cartofi copți, piure, legume la cuptor, o salată verde sau o garnitură de fasole verde. Poți transforma cu ușurință această rețetă într-un prânz complet, iar resturile pot fi feliate și folosite ulterior în sandvișuri, salate sau paste.

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Piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon - Ingrediente

  • 4 bucăți piept de pui fără os și fără piele
  • 200 g cremă de brânză simplă sau cu usturoi și verdețuri
  • 12 felii subțiri de bacon afumat
  • 1 lingură tarhon proaspăt tocat sau 1 linguriță tarhon uscat
  • 1 cățel de usturoi zdrobit, dacă folosești cremă de brânză simplă
  • ½ linguriță piper negru proaspăt măcinat
  • 1 lingură pătrunjel verde tocat opțional.

Rețeta pieptului de pui umplut cu cremă de brânză - Mod de preparare

Începe prin a pregăti umplutura. Pune crema de brânză într-un bol și adaugă tarhonul tocat fin, pătrunjelul și usturoiul, dacă folosești cremă de brânză simplă. Presară piperul și amestecă bine până când obții o compoziție omogenă. Nu adăuga sare înainte de a gusta, deoarece baconul va aduce suficientă sare preparatului.

Pregătește bucățile din piept de pui pe un tocător curat. Șterge-le cu prosoape de hârtie și îndepărtează eventualele bucăți de grăsime sau pielițe. Așază fiecare bucată pe tocător și taie-o orizontal, pornind din partea mai groasă. Nu tăia complet carnea. Deschide pieptul și presează-l ușor pentru a obține o bucată cât mai uniformă.

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Împarte crema de brânză în patru porții egale. Pune câte o porție în centrul fiecărui piept de pui și întinde-o într-un strat uniform, fără să ajungi până la margini. Închide carnea peste umplutură și presează ușor marginile pentru a păstra crema în interior.

Întinde câte trei felii de bacon pentru fiecare piept de pui, ușor suprapuse. Așază carnea umplută peste bacon și învelește-o complet, astfel încât feliile să se suprapună și să acopere cât mai bine suprafața. Așază capetele baconului dedesubt pentru ca acesta să nu se desprindă în timpul coacerii.

Cum prepari piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon

Încălzește cuptorul la 180°C și pregătește o tavă de copt. Așază bucățile de pui în tavă, cu îmbinarea baconului în partea de jos. Presară puțin piper proaspăt măcinat deasupra. Nu unge tava cu mult ulei, deoarece baconul va lăsa suficientă grăsime în timpul coacerii.

Introdu tava în cuptor și coace pieptul de pui aproximativ 25-30 de minute, în funcție de grosimea bucăților. Verifică partea centrală a cărnii înainte de servire și asigură-te că puiul este complet gătit. Pentru siguranță, temperatura internă trebuie să ajungă la 75°C.

Dacă baconul nu s-a rumenit suficient, pornește funcția grill pentru ultimele câteva minute și supraveghează atent preparatul. Nu lăsa carnea nesupravegheată în această etapă, deoarece baconul se poate rumeni foarte repede.

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Scoate tava din cuptor și lasă pieptul de pui să se odihnească 5-10 minute înainte de a le felia. Acest timp permite sucurilor să se redistribuie, iar umplutura de cremă de brânză să se stabilizeze ușor.

Taie fiecare bucată din piept de pui umplut cu cremă de brânză și învelit în bacon în felii groase și servește-le imediat. Pentru o masă completă, alătură o garnitură de cartofi copți sau piure de cartofi și o salată proaspătă. Dacă preferi legumele, broccoli, fasolea verde, dovleceii sau morcovii copți se potrivesc foarte bine cu gustul bogat al puiului învelit în bacon.

Pentru păstrare, lasă resturile să se răcească, apoi pune-le într-un recipient închis și păstrează-le la frigider. Consumă-le în maximum 3 zile și încălzește-le bine înainte de servire.

Terină de pui învelită în bacon. Rețeta unui aperitiv elegant și savuros...
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