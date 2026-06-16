Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ece Irtem a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta din serialele turcești a murit la doar 35 de ani

Ece Irtem a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta din serialele turcești a murit la doar 35 de ani

Este doliu în lumea serialelor turcești. Actrița Ece Irtem, cunoscută publicului pentru rolurile din mai multe producții îndrăgite, s-a stins din viață la doar 35 de ani. Vestea morții sale fulgerătoare i-a șocat pe fani și pe colegii de breaslă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 11:53 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 12:28
Galerie
Potrivit primelor informații oferite de autoritățile locale și preluate de presa internațională, artista a fost găsită fără suflare în propria sa locuință
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ece Irtem, una dintre actrițele apreciate ale televiziunii din Turcia, a murit la o vârstă la care avea încă multe proiecte și visuri înainte. Artista a fost găsită fără suflare în propria locuință, iar primele informații apărute în presa turcă au provocat un val de tristețe în rândul celor care au urmărit-o de-a lungul anilor.

Actrița era cunoscută și de publicul din România, mai ales datorită aparițiilor sale în seriale turcești populare: „Prețul fericirii” sau „Bahar: Viață furată”.

Actrița Ece Irtem a murit la 35 de ani

A murit la doar 35 de ani, iar vestea a venit ca un șoc pentru lumea artistică din Turcia. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, actrița a fost găsită fără suflare în locuința sa, luni, 15 iunie 2026.

Articolul continuă după reclamă

Echipele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Decesul actriței a fost constatat la scurt timp după sosirea acestora, iar trupul ei a fost dus la medicină legală pentru efectuarea autopsiei.

În acest moment, cauza exactă a morții nu a fost stabilită oficial. Primele informații indică posibilitatea unui infarct, însă rezultatul final urmează să fie confirmat de specialiști, după finalizarea investigațiilor medico-legale.

Citește și: Cum arată Can Yaman fără barbă. Fanele au fost surprinse când l-au văzut pe actorul lor preferat

Ece Irtem era acasă cu mama ei în momentul tragediei

Un detaliu care a emoționat profund publicul este faptul că actrița s-ar fi aflat acasă alături de mama sa în momentul în care i s-a făcut rău. Avocatul actriței, Uğur Gökkoyun, a transmis că incidentul s-a petrecut în locuința acesteia, iar ancheta este în desfășurare.

Potrivit declarațiilor apărute în presa turcă, primele constatări ar indica un atac de cord, însă cauza oficială va fi stabilită doar după autopsie. Familia, prietenii și fanii așteaptă acum rezultatele anchetei pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, cu îndrăgita actriță.

Moartea sa subită a lăsat în urmă multă durere, mai ales pentru că Ece își sărbătorise ziua de naștere cu doar o zi înainte. Actrița împlinise 35 de ani pe 14 iunie, iar vestea dispariției sale a venit la foarte scurt timp după acest moment.

Cine a fost Ece Irtem

Ece Irtem s-a născut în Sivas, Turcia, și a avut o formare artistică solidă. A studiat la Universitatea Yașar, la departamentul de Operă și Canto, iar ulterior și-a completat pregătirea în actorie la Centrul Cultural Sadri Alışık din Istanbul.

Cariera sa în televiziune a început în 2014, iar de atunci actrița a apărut în mai multe seriale turcești urmărite de public. Printre producțiile în care a jucat se numără „O Hayat Benim”, cunoscut publicului din România ca „Bahar: Viață furată”, „Yasak Elma”, „Yeni Gelin”, „Mahkum”, „Bay Yanlış” și „Kızılcık Şerbeti”.

Unul dintre rolurile care i-au adus notorietate a fost cel al personajului Ișıl din „Kızılcık Şerbeti”, serial urmărit de numeroși telespectatori. De asemenea, fanii serialelor turcești au remarcat-o și în alte producții în care a reușit să transmită emoție și sensibilitate.

Fanii au fost șocați de vestea morții actriței

Moartea actriței a provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Fanii au transmis mesaje de condoleanțe și au amintit de rolurile prin care Ece İrtem le-a rămas în suflet. Mulți au scris că nu le vine să creadă că actrița s-a stins atât de devreme.

Ultimele apariții ale artistei pe rețelele sociale au devenit și mai emoționante după vestea morții sale. Ece İrtem postase recent imagini din vacanță, iar nimic nu părea să anunțe tragedia care avea să urmeze.

Ece Irtem a murit

Dispariția sa lasă un gol în lumea serialelor turcești, dar și în inimile celor care au urmărit-o cu drag. La doar 35 de ani, Ece İrtem reușise să construiască o carieră apreciată și să adune în jurul ei o comunitate de oameni care i-au admirat talentul și energia.

Cine este și cum arată soția lui Adrian Veștea. Premierul desemnat are doi copii... Andreea Marin și Violeta Bănică, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Ținutele lor au atras toate privirile - FOTO...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: “Nemernic terorist” Iranianul Mohebi, gesturi şocante la gol. Suporterii au reacţionat: &#8220;Nemernic terorist&#8221;
Observatornews.ro 13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea 13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Antena 3 „Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri „Ceasul inteligent al soțului meu mi-a spus că a murit”. Paula încearcă de 4 ani să afle mai multe răspunsuri
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Cine este și cum arată soția lui Adrian Veștea. Premierul desemnat are doi copii
Cine este și cum arată soția lui Adrian Veștea. Premierul desemnat are doi copii
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De la Antena Academy, direct la Meteo Observator: Diana Isaia și Andreea Crăciun intră în casele românilor, la Observator 6 și 16
De la Antena Academy, direct la Meteo Observator: Diana Isaia și Andreea Crăciun intră în casele românilor, la...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Japonezii s-au bucurat fix 40 de secunde pentru egalul cu Olanda de la CM 2026. Pentru că atât durează verdele în intersecția Shibuya
Japonezii s-au bucurat fix 40 de secunde pentru egalul cu Olanda de la CM 2026. Pentru că atât durează verdele în... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Transportatorii cer înăsprirea legislației pentru trotinetiști. Șoferii s-au săturat: „Nu respectă nicio regulă”
Transportatorii cer înăsprirea legislației pentru trotinetiști. Șoferii s-au săturat: „Nu respectă nicio... Jurnalul
Turcia lansează un nou sezon al proiectului Muzee Nocturne, cu 20 de situri istorice deschise după apus
Turcia lansează un nou sezon al proiectului Muzee Nocturne, cu 20 de situri istorice deschise după apus Kudika
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul Redactia.ro
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x