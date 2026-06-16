Ece Irtem a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta din serialele turcești a murit la doar 35 de ani

Este doliu în lumea serialelor turcești. Actrița Ece Irtem, cunoscută publicului pentru rolurile din mai multe producții îndrăgite, s-a stins din viață la doar 35 de ani. Vestea morții sale fulgerătoare i-a șocat pe fani și pe colegii de breaslă.

Potrivit primelor informații oferite de autoritățile locale și preluate de presa internațională, artista a fost găsită fără suflare în propria sa locuință

Ece Irtem, una dintre actrițele apreciate ale televiziunii din Turcia, a murit la o vârstă la care avea încă multe proiecte și visuri înainte. Artista a fost găsită fără suflare în propria locuință, iar primele informații apărute în presa turcă au provocat un val de tristețe în rândul celor care au urmărit-o de-a lungul anilor.

Actrița era cunoscută și de publicul din România, mai ales datorită aparițiilor sale în seriale turcești populare: „Prețul fericirii” sau „Bahar: Viață furată”.

Actrița Ece Irtem a murit la 35 de ani

A murit la doar 35 de ani, iar vestea a venit ca un șoc pentru lumea artistică din Turcia. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, actrița a fost găsită fără suflare în locuința sa, luni, 15 iunie 2026.

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Echipele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Decesul actriței a fost constatat la scurt timp după sosirea acestora, iar trupul ei a fost dus la medicină legală pentru efectuarea autopsiei.

În acest moment, cauza exactă a morții nu a fost stabilită oficial. Primele informații indică posibilitatea unui infarct, însă rezultatul final urmează să fie confirmat de specialiști, după finalizarea investigațiilor medico-legale.

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Ece Irtem era acasă cu mama ei în momentul tragediei

Un detaliu care a emoționat profund publicul este faptul că actrița s-ar fi aflat acasă alături de mama sa în momentul în care i s-a făcut rău. Avocatul actriței, Uğur Gökkoyun, a transmis că incidentul s-a petrecut în locuința acesteia, iar ancheta este în desfășurare.

Potrivit declarațiilor apărute în presa turcă, primele constatări ar indica un atac de cord, însă cauza oficială va fi stabilită doar după autopsie. Familia, prietenii și fanii așteaptă acum rezultatele anchetei pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, cu îndrăgita actriță.

Moartea sa subită a lăsat în urmă multă durere, mai ales pentru că Ece își sărbătorise ziua de naștere cu doar o zi înainte. Actrița împlinise 35 de ani pe 14 iunie, iar vestea dispariției sale a venit la foarte scurt timp după acest moment.

Cine a fost Ece Irtem

Ece Irtem s-a născut în Sivas, Turcia, și a avut o formare artistică solidă. A studiat la Universitatea Yașar, la departamentul de Operă și Canto, iar ulterior și-a completat pregătirea în actorie la Centrul Cultural Sadri Alışık din Istanbul.

Cariera sa în televiziune a început în 2014, iar de atunci actrița a apărut în mai multe seriale turcești urmărite de public. Printre producțiile în care a jucat se numără „O Hayat Benim”, cunoscut publicului din România ca „Bahar: Viață furată”, „Yasak Elma”, „Yeni Gelin”, „Mahkum”, „Bay Yanlış” și „Kızılcık Şerbeti”.

Unul dintre rolurile care i-au adus notorietate a fost cel al personajului Ișıl din „Kızılcık Şerbeti”, serial urmărit de numeroși telespectatori. De asemenea, fanii serialelor turcești au remarcat-o și în alte producții în care a reușit să transmită emoție și sensibilitate.

Fanii au fost șocați de vestea morții actriței

Moartea actriței a provocat un val de reacții pe rețelele sociale. Fanii au transmis mesaje de condoleanțe și au amintit de rolurile prin care Ece İrtem le-a rămas în suflet. Mulți au scris că nu le vine să creadă că actrița s-a stins atât de devreme.

Ultimele apariții ale artistei pe rețelele sociale au devenit și mai emoționante după vestea morții sale. Ece İrtem postase recent imagini din vacanță, iar nimic nu părea să anunțe tragedia care avea să urmeze.

Dispariția sa lasă un gol în lumea serialelor turcești, dar și în inimile celor care au urmărit-o cu drag. La doar 35 de ani, Ece İrtem reușise să construiască o carieră apreciată și să adune în jurul ei o comunitate de oameni care i-au admirat talentul și energia.