Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante

Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante

Elena Udrea a postat pe rețelele de socializare imagini cu fetița ei în prima zi de școală. Alături de ele a fost și Adrian Alexandrov.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 16:45 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 17:00
Galerie
Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante | Hepta

După trei ani petrecuți în spatele gratiilor, Elena Udrea încearcă să recupereze timpul pierdut cu fiica ei. Fostul politician a avut șansa să își ducă astăzi fetița la școală, în prima zi, alături de iubitul ei, Adrian Alexandrov. Blondina a postat pe Facebook două imagini, alături de un mesaj emoționant.

Citește și: Elena Udrea și fiica ei, asortate în treninguri roz, în timpul unei escapade la munte. Unde au mers alături de Adrian Alexandrov

Elena Udrea, imagini emoționante alături de fiica ei în prima zi de școală

Elena Udrea și-a împlinit visul de a o însoți pe Eva Maria în prima zi de școală, un moment pe care îl aștepta cu sufletul la gură. Emoțiile au fost mari atât pentru mamă, cât și pentru fiică, care a intrat în clasa I.

Articolul continuă după reclamă

Fostul politician a împărtășit câteva fotografii emoționante pe Facebook: una în care apare alături de Eva Maria și de partenerul ei, Adrian Alexandrov, iar alta în care micuța stă în bancă.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mână, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost! Ce mândră și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog!� Îi urez să fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori!
La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfânta Fecioară Maria, azi și în fiecare zi!”, a fost mesajul transmis de Elena Udrea, în dreptul fotografiilor postate pe contul de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Elena Udrea și-a găsit deja un loc de muncă! Cu ce se va ocupa după vacanța de vară: „Mă voi implica foarte mult”

Cum a reacționat fiica Elenei Udrea când a văzut-o

După ce a fost eliberată din Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea s-a întors acasă, unde a avut parte de o revedere emoționantă cu fiica ei. Adrian Alexandrov i-a pregătit Evei o surpriză: a adus-o acasă fără să-i spună că mama o așteaptă. În momentul în care a intrat pe ușă și a văzut-o, fetița a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi, copleșită de emoție.

+18
Mai multe fotografii

„După trei ani și patru luni departe una de cealaltă, revederea ne-a copleșit. Pentru amândouă, acest moment al regăsirii acasă, pe care ni l-am imaginat în fiecare zi, a părut incredibil. Dar acum, Dumnezeu ne-a adus din nou împreună și îți promit Eva că nimic nu ne va mai despărți! Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost alături, tuturor celor care v-ați rugat pentru noi în toți acești ani grei!”, a scris blondina pe pagina sa de Facebook.

Daciana Sârbu, prima imagine cu noul iubit după divorțul de Victor Ponta. Ipostaza romantică în care au apărut cei doi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Observatornews.ro Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

A început aventura pe Drumul Eroilor! Urmărește provocările din Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 A început aventura pe Drumul Eroilor! Urmărește provocările din Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici
Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici Luni, 08.09.2025, 10:17
Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Asia Express, 7 septembrie 2025. Șoc total în prima noapte de cazare! Concurenții, copleșiți de condițiile de pe insulă Duminica, 07.09.2025, 21:10 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă
Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz
Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație, desființată: „Am ajuns să avem un stat minimal, securitar”
„Bolojan aruncă România în criză”. Reforma premierului în administrație,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele
Surse guvernamentale: Ilie Bolojan vrea să privatizeze și ministerele Jurnalul
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani
Ce n-ar mai trebui să faci după 40 de ani Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București
Povestea mânăstirii în care ar fi fost îngropat Vlad Țepeș, situată la 35 km distanță de București Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x