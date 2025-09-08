Elena Udrea, alături de fiica ei în prima zi de școală: „Rugăciunile mele au fost ascultate”. Imagini emoționante

Elena Udrea a postat pe rețelele de socializare imagini cu fetița ei în prima zi de școală. Alături de ele a fost și Adrian Alexandrov.

După trei ani petrecuți în spatele gratiilor, Elena Udrea încearcă să recupereze timpul pierdut cu fiica ei. Fostul politician a avut șansa să își ducă astăzi fetița la școală, în prima zi, alături de iubitul ei, Adrian Alexandrov. Blondina a postat pe Facebook două imagini, alături de un mesaj emoționant.

Elena Udrea, imagini emoționante alături de fiica ei în prima zi de școală

Elena Udrea și-a împlinit visul de a o însoți pe Eva Maria în prima zi de școală, un moment pe care îl aștepta cu sufletul la gură. Emoțiile au fost mari atât pentru mamă, cât și pentru fiică, care a intrat în clasa I.

Fostul politician a împărtășit câteva fotografii emoționante pe Facebook: una în care apare alături de Eva Maria și de partenerul ei, Adrian Alexandrov, iar alta în care micuța stă în bancă.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mână, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost! Ce mândră și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog!� Îi urez să fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori!

La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfânta Fecioară Maria, azi și în fiecare zi!”, a fost mesajul transmis de Elena Udrea, în dreptul fotografiilor postate pe contul de Facebook.

Cum a reacționat fiica Elenei Udrea când a văzut-o

După ce a fost eliberată din Penitenciarul Târgșor, Elena Udrea s-a întors acasă, unde a avut parte de o revedere emoționantă cu fiica ei. Adrian Alexandrov i-a pregătit Evei o surpriză: a adus-o acasă fără să-i spună că mama o așteaptă. În momentul în care a intrat pe ușă și a văzut-o, fetița a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi, copleșită de emoție.

„După trei ani și patru luni departe una de cealaltă, revederea ne-a copleșit. Pentru amândouă, acest moment al regăsirii acasă, pe care ni l-am imaginat în fiecare zi, a părut incredibil. Dar acum, Dumnezeu ne-a adus din nou împreună și îți promit Eva că nimic nu ne va mai despărți! Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost alături, tuturor celor care v-ați rugat pentru noi în toți acești ani grei!”, a scris blondina pe pagina sa de Facebook.