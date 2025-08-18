Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Elena Udrea și fiica ei, asortate în treninguri roz, în timpul unei escapade la munte. Unde au mers alături de Adrian Alexandrov

Elena Udrea a făcut publice mai multe imagini din timpul excursiei cu Adrian Alexandrov și Eva Maria, fiica lor.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 14:36 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 16:22
Elena Udrea se bucură din plin de libertate, după ce acum o lună a fost eliberată din închisoare. Fostul politician încearcă să recupereze timpul pierdut cu fiica ei, fiindu-i acum alături fetiței în vârstă de șapte ani. În acest weekend, Elena Udrea, Adrian Alexandrov și Eva Maria au plecat la munte, iar imaginile au fost făcute publice de aceasta pe Facebook.

Cum s-a fotografiat Elena Udrea alături de fiica sa și Adrian Alexandrov

Departe de agitația cotidiană și îmbrăcate în treninguri roz, Elena Udrea și fiica ei sunt surprinse extrem de fericite și relaxate. În imagini mai apare și Adrian Alexandrov, bărbatul alături de care fostul politician trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

„Eva si Igor, care ne-a apărat de urs, aseară. La doar opt luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris Elena Udrea în descrierea fotografiilor de la munte.

Elena Udrea și familia sa au ales Sinaia pentru această scurtă escapadă. S-au cazat la o cabană aflată la cota 1600, potrivit digifm.ro.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat la scurt timp după ce a ieșit din spatele gratiilor, Elena Udrea a declarat că este decisă să recupereze timpul pierdut cu fiica ei.

„Mergem prin oraș, la cumpărături, nu am avut de niciunele, nici periuță de dinți, nici demachiant, lucrurile minimale, pentru că de atâtea ori am zis că vin și nu am venit, și acum am zis să nu mai pregătim nimic. Ne ducem în oraș, apoi să ne întâlnim cu niște prieteni. Eva este fericită să ne întâlnim cu toți prietenii ei pentru că toți așteptau să o vadă pe mami (...) Vacanța o să mi-o petrec cu Eva, înainte să înceapă clasa I și apoi, cu siguranță, că îmi voi continua activitatea în mediul privat, afacerile familiei și să mă implic foarte mult într-o asociație non guvernamentală pentru sprijinul reintegrării persoanelor care au fost la închisoare”, a declarat Elena Udrea, potrivit Spynews.

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare după trei ani și patru luni. Aceasta se afla în detenţie ca urmare a condamnării de şase ani, primită în Dosarul „Gala Bute”, cu un prejudiciu de aproape nouă milioane de lei.

Elena Udrea a devenit mamă în septembrie 2018. Pe Eva Maria a născut-o în Costa Rica, acolo unde fugise la începutul aceluiași an, când încă nu-și aflase sentința definitivă în Dosarul „Gala Bute”, potrivit digifm.ro.

