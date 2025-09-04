Antena Căutare
Mesajul emoționant al Elenei Vîșcu la un an jumate de la divorțul de CRBL. Ce le-a împărtășit urmăritorilor: „Libertatea nu e...”

Elena Vîșcu a postat un mesaj emoționant la un an și jumătate de la despărțirea de CRBL. Iată ce a învățat în acest timp.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 15:20
Mesajul emoționant al Elenei Vîșcu la un an jumate de la divorțul de CRBL

Elena Vîșcu a fost întotdeauna o prezență discretă și sensibilă în mediul online. De la despărțirea de CRBL, ea s-a concentrat pe starea de bine proprie și pe fericirea și siguranța fiicei sale.

Ce le-a împărtășit Elena Vîșcu urmăritorilor la mai bine de un an de la despărțirea de CRBL

Elena și-a dat voie să fie vulnerabilă în tot acest timp și a postat momente din procesul de redescoperire după divorț. Deși despărțirea de tatăl fiicei sale a rănit-o profund, Elena a trecut cu mult curaj peste această perioadă dificilă.

Ea a postat recent un filmuleț pe contul de Instagram, unde alerga fericită pe o stradă pustie. Zâmbetul și sentimentul de libertate i-au dat o stare de împlinire.

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor.

Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă.

Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri.

Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe.

Recunoscătoare pentru una dintre cele mai frumoase veri din viața mea”, este mesajul care a însoțit filmulețul.

Elena a fost deseori vulnerabilă în fața urmăritorilor, autenticitatea ei cucerindu-i pe oameni. În tot acest timp, și-a oferit oportunitatea de a face pace cu trecutul, de a începe o viață nouă șide a se vindeca.

Potrivit unei surse, Elena a mărturisit și că este pregătită să iubească din nou, însă nu vrea să i-l prezinte fiicei sale prea repede. Are nevoie de siguranța că este persoana potrivită să intre în viața sa și a fetiței sale.

„Eu o să fiu foarte selectivă cu cine îi fac cunoștință atunci când eu o să fiu sigură pe acea persoană. Chiar dacă nu poți fi sigură pe nicio persoană niciodată, dar nici pe tine nu poți fi sigur. Cu siguranță nu așa hai să ne întâlnim și apoi să o prezint pe Alessia. Trebuie să fie sigură că este o persoană bună, că este o relație serioasă, că mergem pe un drum ok și atunci îi faci cunoștință cu un copil.

colaj elena vîșcu

Ei sunt sensibili, își crează tot felul de chestii în cap și nu este ok, îi bulversezi. Noroscul nostru este că trăim niște vremuri extraordinare. Înainte o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum nu mai este. Nu mai sunt blocaje. E posibil ca și partenerul să aibă un copil, este normal. Un copil este o bucurie nu o povară”, declara Elena Vîșcu.

