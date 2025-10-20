Cum arată acum prima soție a lui CRBL, cea cu care a fost căsătorit înainte de Elena Vîșcu

Antena Căutare
CRBL a trecut printr-o serie de schimbări în ultima vreme, iar mulți dintre cei care îl urmăresc au uitat că el a mai fost căsătorit înainte de mariajul cu Elena Vîșcu.

Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 11:46 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 13:01
CRBL a divorțat de Elena Vîșcu în urmă cu un an și jumătate și și-a refăcut rapid viața amoroasă după ce a cunoscut-o pe Olga Guțanu. | Instagram

CRBL se focusează în prezent din plin pe viața lui profesională, având mai multe proiecte muzicale în desfășurare.

Cum arată Andreea, prima soție a lui CRBL

Artistul a avut o căsnicie de 16 ani cu Elena Vîșcu, iar cei doi au acum o fiică în vârstă de 15 ani pe nume Alessia. Cei doi au decis să divorțeze și fiecare a luat-o pe drumul său în urmă cu un an și jumătate.

De mai bine de 1 an CRBL formează un nou cuplu cu Olga Guțanu, un tănăr model care i-a furat inima. Puțini știu, însă, că celebrul artist a mai avut o căsnicie înainte să o cunoască pe Elena Vîșcu.

La vârsta de 20 ani, CRBL s-a căsătorit cu Andreea. Cei doi se cunoșteau din orașul natal al cântărețului, iar relația lor a durat 7 ani.

Prima soție a lui CRBL povestea în urmă cu mai mult timp că iubirea lor s-a stins în momentul în care și-au dat seama amândoi că deja trăiau vieți separate și nu se mai regăseau în căsnicia pe care o aveau. CRBL și Andreea au decis să divorțeze după 7 ani petrecuți împreună.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit că niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi.

Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul ‘viață noastră’, ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate ‘viață mea’ și ‘viață lui”, declara Andreea într-un interviu mai vechi, pentru VIVA.

La puțin timp după divorțul de Andreea, CRBL a cunoscut-o pe Elena și la vârsta de 31 ani s-a căsătorit cu ea. Cei doi au avut o relație frumoasă și au trăit o poveste de dragoste care pentru mulți părea ideală. Se pare, însă, că, deși aveau o familie solidă împreună cu fiica lor Alessia, artistul a decis că își dorește altceva.

CRBL a divorțat de Elena Vîșcu în urmă cu un an și jumătate și și-a refăcut rapid viața amoroasă după ce a cunoscut-o pe Olga Guțanu.

În prezent, din păcate, CRBL nu mai are o relație atât de apropiată pe cât își dorea cu fiica lui, Alessia, și a dezvăluit că aceasta îl judecă pentru alegerea de a divorța de mama ei și de a începe o viață nouă aproape de Olga.

Mulți l-au criticat pe artist că și-a ales o iubită cu 23 ani mai tânără decât el, dar pentru CRBL și Olga vârsta e doar un număr și cei doi au planuri serioase de viitor împreună.

