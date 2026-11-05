Eli Lăslean traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Cunoscuta creatoare de modă a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân și a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care a vorbit despre teama de necunoscut, schimbările care o așteaptă și lupta pe care urmează să o ducă.

Eli Lăslean, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prin ce perioadă dificilă trece creatoarea de modă | captura instagram/facebook

Deși este obișnuită să le ofere femeilor încredere și să le pună în valoare frumusețea, acum designerul se vede nevoit să își accepte propria vulnerabilitate.

Eli Lăslean, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Într-o mărturisire sinceră, Eli Lăslean a recunoscut că nu știe dacă cineva poate fi vreodată pregătit pentru o asemenea încercare. Diagnosticul a adus cu sine numeroase temeri, mai ales în ceea ce privește schimbările prin care ar putea trece corpul său.

„E toamnă afară… și toamnă în sufletul meu. O nouă încercare vine spre mine. Una pentru care nu știu dacă poți fi vreodată pregătită. Mă doare gândul la ceea ce va trebui să las în urmă, la schimbările prin care va trece trupul meu, la tot ce încă nu cunosc”, a scris creatoarea de modă.

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Eli Lăslean, despre cea mai grea luptă din viața sa

Designerul nu și-a ascuns teama și a mărturisit că urmează o perioadă în care va avea nevoie de răbdare, sprijin și multă putere. După ani în care a contribuit la încrederea și frumusețea altor femei, acum învață să își privească propria fragilitate cu aceeași blândețe.

„Am îmbrăcat atâtea femei în încredere și frumusețe… Acum învăț să-mi cuprind propria fragilitate cu aceeași grijă. Îmi este teamă. Și îmi dau voie să spun asta. În fața mea se află cea mai grea luptă — pentru viață”, a transmis aceasta.

Eli Lăslean a vorbit și despre impactul pe care diagnosticul îl are asupra sa, fără să ofere, deocamdată, detalii despre stadiul bolii sau tratamentul pe care îl va urma.

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Eli Lăslean le-a cerut oamenilor să se roage pentru ea

În această perioadă dificilă, creatoarea de modă spune că are nevoie de liniște, înțelegere și de oamenii dragi aproape. Mesajul său a fost însoțit și de o rugăminte adresată celor care o urmăresc și îi sunt alături.

„Toamna aceasta am nevoie de răgaz, de blândețe și de o mână pe care să o pot strânge atunci când cuvintele nu-mi mai ajung”, a mărturisit designerul.

Totodată, Eli Lăslean a vorbit despre credința sa și despre puterea rugăciunii, cerându-le celor care se gândesc la ea să o includă în rugăciunile lor.

„Cred în puterea rugăciunii. Dacă vă gândiți la mine, cuprindeți-mă într-o rugăciune! O voi simți ca pe o îmbrățișare!”, a încheiat aceasta.

Mesajul creatoarei de modă vine și ca un îndemn pentru femei să acorde mai multă atenție sănătății și să nu amâne controalele medicale. În cazul cancerului de sân, depistarea precoce și evaluarea medicală sunt esențiale pentru stabilirea conduitei terapeutice.