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Ana-Maria Mocanu, mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus despre experiența cu Loredana Chivu: „Nu m-am.. ”

Ana-Maria Mocanu a făcut echipă cu Loredana Chivu la Asia Express. Cele două au fost eliminate din competiție, iar Ana a lăsat un mesaj emoționant imediat după finalizarea episodului. Ce a spus vedeta.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 08:46 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 08:47
Ana-Maria Mocanu, mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express. Ce a spus despre experiența cu Loredana Chivu: „Nu m-am.. ” | antena 1
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Ana-Maria Mocanu și Loredana Chivu au luptat cu toate resursele pentru a trece de fiecare probă la Asia Express. Cele două vedete au reușit să-și depășească limitele și să meargă mai departe decât ar fi crezut.

Ana-Maria Mocanu, mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express

Ana-Maria Mocanu a transmis un mesaj emoționant după eliminarea de la Asia Express, competiție în care a trăit una dintre cele mai intense experiențe din viața sa. Deși a recunoscut că a pornit la drum fără să știe exact ce presupun termenii și regulile concursului, fosta concurentă spune că aventura din Asia a ajutat-o să își descopere limitele și să își dea seama cât de puternică este.

Într-o postare publicată după plecarea din competiție, Ana-Maria Mocanu a vorbit deschis despre provocările întâmpinate, momentele dificile, dar și despre satisfacția de a fi ajuns atât de departe în concurs.

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„Am plecat în Asia Express fără să știu exact ce înseamnă un stage, o amuletă sau o imunitate”, și-a început aceasta confesiunea. Cu multe întrebări, emoții și temeri, dar cu dorința de a da tot ce are mai bun, Ana-Maria nu și-a imaginat cât de solicitantă va fi experiența.

„Am stat 9 din 10 stage-uri”, a dezvăluit fosta concurentă, mărturisind că a reușit să reziste mult mai mult decât s-ar fi așteptat la începutul aventurii.

Drumul nu a fost însă lipsit de obstacole. Ana-Maria a povestit că au existat zile cu lacrimi, dezamăgiri, oboseală și frustrare, dar și momente în care a simțit că nu mai poate continua. Cu toate acestea, a găsit resursele necesare pentru a merge mai departe.

„Am râs, am plâns, am căzut, m-am ridicat și am mers mai departe. Nu m-am lăsat bătută, indiferent cât de greu mi-a fost”, a transmis aceasta.

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Ce a însemnat Asia Express pentru Ana-Maria Mocanu

Dincolo de probe, curse și imunități, experiența Asia Express a însemnat pentru ea o adevărată lecție de viață. Fosta concurentă spune că a învățat să aibă mai multă încredere în propriile forțe, să accepte greșelile și să nu se teamă să fie vulnerabilă.

Un gând special l-a avut și pentru partenera sa de aventură, Loredana, căreia i-a mulțumit pentru toate momentele împărțite în competiție. Cele două au trecut împreună prin emoții, oboseală, râsete și lacrimi, experiențe pe care Ana-Maria spune că le vor păstra în suflet toată viața.

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La final, aceasta le-a mulțumit și celor care le-au susținut de acasă, prin mesaje și încurajări.

„Asia Express, nu te voi uita niciodată! A fost o poveste pe care am trăit-o cu tot sufletul și pe care o voi purta mereu în inimă!”, a încheiat Ana-Maria Mocanu.

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