Emma de la ZU și Tavi Colen s-au căsătorit civil în mare secret! Cum s-a dat de gol artistul: „Emma nu e logodnica, ea e...”

Emma de la ZU și Tavi Colen formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Deși ei pun accentul pe discreție extrem de tare, se pare că de această dată artistul a fost cel care s-a dat de gol cu faptul că s-au căsătorit civilă în urmă cu ceva timp.

Fostul solist de la Talisman și Emma sunt acum soț și soție cu acte în regulă, deși erau deja căsătoriți în fața lui Dumnezeu de mai bine de jumătate de an.

Cei doi artiști au avut parte și atunci de un eveniment privat, despre care foarte puțini au știut, iar de această dată au procedat la fel.

Iată ce detalii au ieșit la inveală din relația lor!

Emma de la ZU și Tavi Colen s-au căsătorit civil în secret! Cum s-a dat de gol artistul

Tavi Colen și Emma sunt împreună de mai bine de 16 ani, iar faptul că există o diferență de vârstă de aproximativ 20 de ani nu i-a deranjat niciodată. De-a lungul timpului cei doi au dat dovadă de multă iubire, de susținere, dar și de motivație și ambiție de a lupta împreună contra problemelor de cuplu.

Vara trecută artiștii și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, chiar dacă la acel moment mărturiseau că nu cred că vor ajunge în fața ofițerului de stare civilă pentru că ea nu își dorea acest aspect.

Cu toate acestea, lucrurile par că s-au cam schimbat, dat fiind faptul că fostul solist al trupei Talisman s-a dat de gol, numind-o pe Emma drept soția lui.

„Emma nu e logodnica, ea e soția mea! Am făcut și cununia religioasă, și pe cea civilă. E secretul nostru când a fost. Vreți să vă spunem chiar tot?! Nu e chiar secret, dar e lumea noastră, universul nostru, e treaba noastră asta.

De Dragobete, am surprins-o foarte frumos, prin muncă. Cu alte cuvinte, am pus-o la treabă, am avut de cântat, și mai avem și de 1 și de 8 martie. Ea cred că cel mai bine ea se simte pe scenă. Mă bucur foarte mult pentru ea că a evoluat foarte mult, e muncitoare, a luat lecții de canto. Și personal s-a dezvoltat foarte mult, a evoluat muzical și spiritual foarte bine. Sunt mândru de ea! Lucrăm la niște piese de dragoste împreună. Ce-mi lipsește mie la acest moment e liniștea”, a declarat Tavi Colen pentru Click! în cadrul unui eveniment la care au participat împreună.

Tavi Colen a mai deschis un subiect de interes pentru public, și anume dacă își dorește să devină din nou tătic:

El are un băiat dintr-o relație anterioară care în prezent are 17 ani și pe care Emma l-a crescut de la vârsta de 2 ani.

„Noi avem un băiat pe care Emma l-a crescut de la doi ani, deși nu este al ei și deoarece familia mea stă acum într-un echilibru senzațional aș vrea să nu schimb nimic din ce trăim acum.

Eu sunt foarte fericit cu echilibrul pe care-l avem acum în familie. Fi-miu este senzațional, a ieșit un bărbat adevărat, este atacantul echipei Rapid, la juniori. Îmi doresc să fiu sănătos, să mă bucur de fiul meu și de soția mea!”

