Este cea mai sexy actriță a momentului și își vinde apa în care face baie. Cât costă produsul controversat

Sydney Sweeney a dezvăluit că lansează un săpun făcut din apa ei de baie. Pe lângă ingredientul inedit, produsul mai conține parfum de aer liber, de pin, mușchi de pământ și brad, care îi amintesc actriței de rădăcinile ei.

Sydney Sweeney și-a luat fanii prin surprindere cu un anunț cel puțin bizar. Aceasta a anunțat că urmează sa lanseze un săpun care conține chiar apa în care ea face baie. Tânăra actrița se numără printre cele mai îndrăznețe vedete din noua generație de la Hollywood și se confruntă adesea cu comentarii nesolicitate despre corpul ei din partea fanilor, unii dintre ei chiar exprimându-și dorința de a-i consuma apa în care se spală.

„Când fanii tăi încep să-ți ceară apa de baie, poți fie să ignori asta, fie să o transformi într-un săpun Dr. Squatch”, a declarat Sweeney într-un comunicat de presă în care își anunță noul produs controversat, numit „Bathwater Bliss”.

Sydney Sweeney a lansat un săpun făcut din apa ei de baie. Cât costă produsul controversat

Vedeta din „Anyone but You” s-a asociat pentru prima dată cu compania de îngrijire personală pentru bărbați, anul trecut, când a apărut într-o reclamă virală, care o înfățișa într-o cadă. Noul ei săpun este fabricat cu nisip exfoliant și extract de scoarță de pin, pe lângă o parte din apa de baie a lui Sweeney.

„Este ciudat în cel mai bun mod, și îmi place că am creat ceva care nu este doar de neuitat, dar miroase incredibil și oferă ce promite ca fiecare alt produs Dr. Squatch pe care îl iubesc”, a adăugat ea.

Săpunul care conține apa în care face baie Sydney Sweeney va fi doar în ediție limitată și doar 5.000 de vor fi puse în vânzare.

Din cauza numărului limitat, Dr. Squatch organizează o tombolă care se desfășoară între 29 mai și 5 iunie. Pentru a participa la extragere, persoanele trebuie să urmărească contul Dr. Squatch Instagram, să dea „like” postării Instagram desemnate și să lase un comentariu. Dintre participanți, 100 de câștigători vor primi un săpun gratuit.

Săpunul va fi disponibil oficial pentru cumpărare începând cu 6 iunie, la prețul de doar 8 dolari.

Într-un interviu acordat GQ, Sweeney a explicat procesul de realizare a săpunului. „Când am fost la filmările pentru reclamă, au avut o cadă pentru mine. Și chiar am intrat acolo și am luat niște săpun, am făcut o baie mică și ei au luat apa. Așa că este adevărata mea apă de baie", a confirmat ea.

„Am vrut să se îndrepte spre rădăcinile mele natale, așa că a fost creat acest parfum de aer liber, de pin, mușchi de pământ și brad. Așa că miroase foarte bărbătește. Dar apoi se amestecă și cu puțină apă de baie din oraș”, a mai delcarat tânăra actriță.

Sydney Sweeney a discutat anterior despre sexualizarea excesivă a corpului ei într-un interviu acordat Variety, în martie 2024.

Actrița a recunoscut la acea vreme că remarcile constante o fac să se simtă ca și cum nu ar avea „niciun control” asupra discursului online cu privire la aspectul său. „Le văd și pur și simplu nu-mi pot permite să am o reacție. Nu știu cum să o explic - încă încerc să-mi dau seama", a declarat ea, când a fost întrebată despre reacția virală la debutul ei în SNL.

„Oamenii se simt liberi să vorbească despre mine în orice mod doresc, pentru că ei cred că mi-am semnat viața. Că nu mai sunt la un nivel uman, pentru că sunt un actor. Că aceste personaje sunt pentru toți ceilalți, dar atunci eu, ca Sydney, nu mai sunt pentru mine", a mai spus tânăra. „Este această relație ciudată pe care oamenii o au cu mine și asupra căreia nu am niciun control sau cuvânt de spus”.