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Familia regală se mărește din nou. Cum a fost făcut marele anunț

Familia regală se mărește din nou. O prințesa este însărcinată cu al doilea copil, iar Regina a făcut anunțul printr-o fotografie emoționantă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 13:58 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 13:59
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Familia regală se mărește din nou. | Instagram
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Familia regală a Iordaniei are un nou motiv de sărbătoare. Regina Rania a anunțat că fiica sa, prințesa Iman, este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a doua oară. Vestea a fost făcută publică printr-o fotografie emoționantă postată pe rețelele de socializare, care a cucerit rapid admiratorii familiei regale.

Familia regală se mărește din nou

În imagine apar prințesa Iman și soțul său, Jameel Thermiotis, alături de fiica lor, Amina, în vârstă de un an. Micuța este surprinsă întinzând mâna spre burtica mamei sale, într-un moment plin de tandrețe, care a emoționat mii de persoane din întreaga lume.

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Regina Rania, în vârstă de 55 de ani, a însoțit fotografia de un mesaj plin de bucurie.

„O nouă bucurie este pe drum... Felicitări lui Iman, Jameel și iubitei mele Amina, care va deveni soră mai mare. Clubul nepoților se mărește și nu am putea fi mai fericiți pentru Iman, Jameel și viitorul membru al familiei.”

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Anunțul a fost primit cu entuziasm de admiratorii familiei regale, care au transmis mii de mesaje de felicitare viitorilor părinți.

Cine este prințesa Iman

Prințesa Iman, în vârstă de 29 de ani, este al doilea dintre cei patru copii ai regelui Abdullah al II-lea și ai reginei Rania. Ea s-a căsătorit cu Jameel Thermiotis, un om de afaceri născut în Venezuela, în cadrul unei ceremonii regale desfășurate la Amman, în martie 2023.

Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în februarie 2025, când s-a născut fiica lor, Amina. Acum, familia se pregătește să întâmpine al doilea copil, iar Amina va avea un frățior sau o surioară.

Regina Rania și regele Abdullah sunt deja bunici ai mai multor nepoți. Primul lor nepot s-a născut în august 2024, când prințul moștenitor Hussein și soția sa, prințesa Rajwa, au devenit părinții unei fetițe, pe care au numit-o tot Iman, în onoarea mătușii sale.

O familie discretă, departe de lumina reflectoarelor

Spre deosebire de alți membri ai familiilor regale, prințesa Iman preferă o viață discretă și nu este activă pe rețelele de socializare. Și prima sa sarcină a fost anunțată tot de mama sa, la începutul anului 2025, printr-o fotografie de familie.

După nașterea micuței Amina, Regina Rania declara că întreaga familie este „recunoscătoare și copleșită de bucurie” pentru noul membru al familiei.

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Deși este fiica regelui Abdullah al II-lea, prințesa Iman nu face parte din linia de succesiune la tronul Iordaniei. Constituția Regatului Hașemit prevede că tronul este moștenit pe linie masculină, de către descendenții de sex masculin ai dinastiei. Astfel, moștenitorul coroanei este prințul Hussein, fiul cel mare al suveranilor.

Anunțul celei de-a doua sarcini a prințesei Iman reprezintă un nou moment de bucurie pentru familia regală iordaniană, care continuă să împărtășească cu admiratorii săi cele mai importante momente din viața personală. Fotografia publicată de Regina Rania a fost apreciată de sute de mii de persoane și demonstrează încă o dată apropierea și unitatea uneia dintre cele mai iubite familii regale din lume.

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