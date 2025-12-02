Antena Căutare
Fiica lui Paul Walker, tribut pentru celebrul ei tată. Imaginea emoționantă pe care Meadow Walker a postat-o în mediul online

Paul Walker, celebrul star din franciza Fast & Furious a murit pe 30 noiembrie 2013, în urma unui tragic accident rutier.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 14:56
Paul Walker a murit la vârsta de 40 de ani în 2013, într-un accident de mașină. | Profimedia

Fiica lui Paul Walker, Meadow Walker, l-a comemorat pe tatăl ei, la 12 ani după ce acesta a murit. Starul de la Hollywood a decedat la vârsta de 40 ani, într-un accident de mașină.

Meadow Walker a comemorat 12 ani de la moartea tatălui ei

„12 ani fără tine...Te voi iubi mereu”, a fost mesajul lui Meadow Walker la 12 ani de la pierderea tatălui ei. Meadow, acum în vârstă de 27 ani, era doar o adolescentă atunci când tatăl ei s-a stins din viață, iar pierderea lui a afectat-o profund.

Citește și: Meadow, fiica regretatului Paul Walker, a postat o fotografie topless! Cum au reacționat fanii actriței la imaginea incendiară

Meadow este singurul copil al celebrului actor care a plecat prea devreme la ceruri și a lăsat o mare durere în inimile tuturor celor care l-au cunoscut. Tânăra a postat pe Instagram o serie de fotografii din copilărie în care apare alături de tatăl său, alegând să își amintească mereu de vremurile frumoase petrecute împreună.

Prima imagine din carousel este chiar de la una dintre zilele ei de naștere, iar Paul îi ține tortul și se pregătesc să sufle împreună în lumânări. În cea de-a doua imagine, Meadow se înclină să îi ofere un pupic tatălui ei, iar ultima poză îi surprinde pe amândoi râzând și bucurându-se de seara lor specială.

Legătura neprețuită pe care actorul și fiica lui au avut-o i-a rămas în suflet lui Meadow care nici acum, la 12 ani distanță, nu poate trece peste moartea tatălui ei.

Postarea lui Meadow a strâns mii de aprecieri din partea fanilor celebrului actor, iar în secțiunea de comentarii mulți i-au transmis fiicei lui gânduri pozitive și să fie puternică.

În luna septembrie, Meadow l-a comemorat din nou pe tatăl ei, în ziua în care el ar fi împlinit 52 ani. Atunci a postat o imagine alb-negru cu ea și Paul, în timp ce ea stătea la el în brațe.

Citește și: Anunț-surpriză făcut de Vin Diesel despre ultimul film din seria Fast & Furious. Are legătură cu Paul Walker

În vara acestui an, Vin Diesel, colegul și prietenul regretatului Paul Walker a făcut un gest lăudabil când vine vorba despre amintirea dragului său prieten.

Actorul în vârstă de 57 de ani a urcat pe scenă la Fuel Fest, în Pomona, California, unde a oferit noi informații despre „Fast X: Partea a 2-a”. El a dezvăluit care au fost cele trei cerințe ale sale în legătură cu ultimul film din franciza Fast & Furious.

„Studioul mi-a spus: «Vin, putem, te rugăm, să avem finalul seriei Fast & Furious în aprilie 2027?»”, a povestit Diesel, confirmând data lansării.

El a continuat: „Am spus: «Da, dar cu trei condiții». Prima: să readucem franciza înapoi în Los Angeles! A doua: să revenim la cultura auto, la cursele de stradă!”. Diesel a încheiat: „A treia condiție a fost reunirea lui Dom cu Brian O’Conner”, referindu-se la îndrăgitul personaj al regretatului Paul Walker.

Actorul a fost însoțit pe scenă de colegul său de platou, Tyrese Gibson, care a publicat un videoclip cu reacția fanilor – aceștia au izbucnit în urale când Vin i-a menționat pe Dom și Brian O’Conner.

Citește și: Meadow Walker, fiica lui Paul Walker, a dezvăluit diagnosticul crunt primit de la medici. "A fost o luptă grea"

Ce țară a câștigat Miss International 2025. Cum a arătat reprezentanta la proba costumelor de baie...
