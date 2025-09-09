Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc a început grădinița. Cât de mult a crescut Liam

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf au trăit emoții intense ieri, atunci când Liam, fiul lor cel mare, a început grădinița.

Fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc a început grădinița. Imagini rare cu Liam și mama lui | Captură Instagram

Laurențiu Reghecampf a devenit foarte discret de când și-a asumat relația cu Corina Caciuc. Se pare că antrenorul de fotbal și-a găsit liniștea și fericirea în brațele brunetei, după scandalul în care a fost implicat cu fosta soție.

În urmă cu aproximativ trei ani, Corina Caciuc l-a făcut tată pentru a treia oară pe Laurențiu Reghecampf. De asemenea, partenera antrenorului de fotbal l-a mai adus pe lume și pe cel de-al doilea copil al lor, în urmă cu un an.

Fotbalistul retras din activitate se mândrește cu băieții săi, iar drept dovadă stau postările sale din mediul online. Liam, fiul său cel mare din relația cu Corina Caciuc, a început grădinița, iar părinții au postat o imagine rară cu micuțul lor.

Cât de mare a crescut Liam, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc

Luni, 8 septembrie, elevii au revenit la școală. Tot în această zi au început și unele grădinițe. Printre părinții copleșiți de emoții s-au numărat și Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deoarece pentru Liam a fost prima zi de grădiniță.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc traversează o perioadă extrem de emoționantă în viața lor de familie, deoarece micuțul Liam, acum în vârstă de trei ani, a făcut primul pas către colectivitate.

Partenera lui Laurențiu a postat pe Instagram prima imagine cu băiețelul în această zi importantă, alături de un mesaj special: „Un pas mare pentru micuțul meu... și o lacrimă mare de la mama”.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc formează un cuplu din anul 2021, atunci când fostul jucător de fotbal a decis să facă public divorțul de Anamaria Prodan, punând capăt unei căsnicii de aproape 13 ani.

Corina Caciuc a devenit cunoscută datorită relației sale cu Laurențiu Reghecampf, alături de care trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste după ce au trecut prin multe greutăți.

În urmă cu aproximativ trei ani, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit părinții unui băiețel ce poartă numele de Liam și care le-a adus multă fericire pe toate planurile.

Deși cei doi nu și-au dorit să facă publice prea multe imagini cu primul lor copil, aceștia nu s-au putut abține să nu îl arate fanilor.

La aproximativdoi ani distanță, cuplul s-a bucurat de venirea pe lume al celui de-al doilea băiat, care poartă numele de Landon și care le-a umplut sufletele de bucurie. Iată ce a declarat Laurențiu Reghecampf despre băieții săi!

„Eu sunt foarte fericit. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut niciodată și acum le fac. Mă trezesc dimineața, am grijă de copii, ies la plimbare. Avem doi băieți, Liam, iar pe cel mai mic îl cheamă Landon. Toți băieții mei sunt cu litera L. Luca, Laurențiu Jr, Liam, Landon. A fost mai mult decizia Corinei, ea a ales.

Experimentez niște lucruri noi. Probabil n-o să le mai trăiesc. Am și eu 48 de ani. S-a terminat, mă gândesc la o fetiță, nu am eu chestia asta, fac numai băieți. E greu, nu e ușor. E foarte mult de muncă cu ei când sunt mici”, a povestit acesta, potrivit iAMsport.ro.