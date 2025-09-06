Antena Căutare
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO

Imagini de la botezul fiului Cristinei Cioran. Ceremonia a avut loc la Catedrala din Constanța. Vedeta și micuțul au fost înconjurați de familie și prieteni, însă tatăl copilului nu a fost prezent.

Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 11:52 | Actualizat Sambata, 06 Septembrie 2025, 12:24
Cristina Cioran a trăit clipe emoționante la botezul fiului său, însă acestea au fost umbrite de absența tatălui copilului. Micuțul Max a fost creștinat chiar de ÎPS Teodosie, în Catedrala de la Constanța, iar proaspăta mămică a împărtășit câteva imagini de la eveniment.

Cristina Cioran a anunțat că cel de-al doilea copil al său cu Alex Dobrescu a fost botezat, printr-o postare pe contul ei de Instagram. În imagini, micuțul creștinat apare în brațe ÎPS Teodosie, cel care a ținut slujba, spre încântarea proaspetei mămici.

Deși a fost un moment de bucurie pentru întreaga familie, vedeta a mărturisit că au fost și clipe grele, dat fiind faptul că tatăl micuțului a lipsit. În acest context, Cristina a dezvăliuit și cine o ajută în creșterea celor doi copii.

Citește și: Cum arată Cristina Cioran în costum de baie la 48 ani, după 2 nașteri. Vedeta face furori în mediul online

În lipsa tatălui lor, aceasta este ajutată de bunica celor mici, mama ei. Acestea chiar s-au pozat împreună la eveniment, iar vedeta i-a mulțumit pentru implicare.

„As vrea sa va marturisesc faptul ca Max este botezat! Am avut marea onoare ca aceasta slujba de botez sa fie infaptuita de Inaltpreasfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in Catedrala la noi la Constanta! multumesc din suflet pentru tot, nasa lui Max, Elena Vasile @elena_vasile_ev pentru tot, mai ales pentru faptul ca ti ai dorit sa l crestinezi pe Max-Ioan, ca ti ai dorit sa fie finutul tau si sa fie in grija ta si a minunatului tau baiat!
Au fost cateva clipe grele pentru ca atunci cand au fost strigat parintii… am fost doar eu altele erau planurile… dar am avut o alaturi pe mama mea minunata! cea care este alaturi de mine si de copiii mei. Au fost alaturi de noi rudele si prietenii foarte apropiati si va multumesc din suflet! Max este crestin! Multumesc Doamne ca esti alaturi de noi, ca ne protejezi si ne iubesti! Promit ca va mai pun poze!”, a fost mesajul care însoțea fotografiile

Alex Dobrescu, iubitul Cristinei Cioran, implicat într-un dosar pentru trafic de substanțe interzise

La începutul lunii iulie, judecătorii au decis că Alex Dobrescu, bărbatul alături de care Cristina Cioran are doi copii, rămâne în arest preventiv, în pofida tuturor încercărilor de a obține o pedeapsă mai blândă. Magistrații au decis că măsura arestului preventiv se menține, motiv pentru care niciunul dintre ei nu se pot bucura prea curând.

Alex Dobrescu a ajuns în spatele gratiilor în luna martie a acestui an, fiind implicat într-un dosar legat de trafic de substanțe interzise, și, deși trebuia să fie una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui, dat fiind că s-a născut fiul său, acesta trebuie să-și ispășească pedeapsa departe de micuțul care crește acum alături doar de mama sa.

Bărbatul a fost trimis în judecată în luna mai și, tot de atunci, încearcă să îi convingă pe magistrați că merită o pedeapsă mai blândă. Cu toate acestea, oamenii legii nu s-au lăsat intimidați și au decis menținerea măsurii de arest preventiv pentru încă cel puțin 30 de zile.

Citește și: Ce decizie neașteptată a luat Cristina Cioran după cele două nașteri. Cine o ajută cu micuții: „Îi mulțumesc din suflet!”

Potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, judecătorii au motivat decizia prin faptul că acesta este recidivist, fiind implicat de-a lungul timpului și în alte infracțiuni.

După următoarele 30 de zile de arest preventiv situația se va analiza din nou, urmând ca un nou verdict să fie anunțat în acest sens.

Totuși, Alex Dobrescu nu a stat prea mult pe gânduri după ce a aflat de menținerea măsurii de arest preventiv și a decis contestarea deciziei în termen de 48 de ore de la pronunțarea hotărârii.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
