Fratele lui Radu Vâlcan și iubita lui se căsătoresc astăzi. Primele imagini cu Cristian Vâlcan și Izabela în rochie de mireasă

Cristian Vâlcan și Izabela se căsătoresc astăzi la Sighișoara. Primele imagini de la eveniment!

Zi importantă pentru fratele lui Radu Vâlcan! Cristian Vâlcan și Izabela, partenera sa, se căsătoresc astăzi, într-o ceremonie superbă desfășurată la Sighișoara, locul natal al miresei. Atât mirii, cât și Radu Vâlcan și Adela Popescu strălucesc în această zi specială.

Primele imagini cu Cristian Vâlcan și iubita lui în ziua nunții

Cristian Vâlcan și iubita lui, Izabela, sunt împreună de câțiva ani, iar, astăzi, cei doi se căsătoresc. Se anunță a fi un eveniment fabulos, iar mirii au mari emoții ca totul să iasă impecabil.

Potrivit Spynews, momentul în care Cristian Vâlcan și-a văzut mireasa a fost unul extrem de emoționant. Izabela a optat pentru o rochie impresionantă, cu mâneci și guler, ambele cu detalii.

AICI MAI MULTE IMAGINI:

Totodată, rochia are și o crăpătură adâncă, iar mireasa și-a completat apariția cu o pereche de pantofi albi, un voal scurt și un buchet din flori albe. Partenera lui Cristian Vâlcan și-a strâns părul într-un coc elegant la spate, în timp ce fratele lui Radu Vâlcan a optat pentru o cămașă albă și o pereche de pantaloni negri.

De la eveniment nu aveau cum să lipsească Radu Vâlcan și Adela Popescu. Cei doi au plecat de ieri din București, iar astăzi le sunt alături mirilor. Soția lui Radu Vâlcan a ales să poarte o rochie galbenă, care îi pune în valoare trăsăturile.

Ce sfat i-a dat Radu Vâlcan fratelui său mai mic înainte de nuntă

Radu Vâlcan a împărtășit recent gândurile și emoțiile care îl însoțesc înainte de acest moment special din viața familiei sale. Prezentatorul Insula Iubirii a dezvăluit că are încredere în maturitatea lui Cristian. Deși este fratele mai mic, prezentatorul este de părere că nu mai are nevoie de îndrumări.

„Nu prea am ce sfaturi să îi dau, deja este un bărbat matur, chiar dacă este fratele meu mai mic. Cu siguranță are maturitatea necesară pentru a stăpâni lucrurile, fără a avea nevoie de sfaturile mele. El îmi tot spune că are emoții, eu i-am spus atât: <<E normal să ai emoții, relaxează-te, pentru că adevăratele emoții vor veni după>>, atunci când Doamne ajută să apară și un copilaș, în urma acestei legături frumoase dintre ei. E loc și e timp pentru emoții, l-am sfătuit ca acum să se bucure, să se relaxeze, pentru că au oameni lângă ei care le sunt alături”, a declarat Radu Vâlcan pentru Spynews.

Prezentatorul Insula Iubirii speră ca fratele său să își urmeze propriul drum, dar și să ia ce e mai bun din modelul familial.

„M-aș bucura dacă s-ar inspira cumva din viața mea și din felul meu de a fi, dar asta nu este neapărat important. Esențial este pentru el să fie așa cum este el, pentru că este un om absolut extraordinar. Cu siguranță va fi un eveniment foarte, foarte frumos, intim, cu oameni de calitate apropiați lor. Ne bucurăm foarte tare pentru evenimentul acesta important din viața lor. Abia așteptăm să fim acolo, parte din familia lor, și ei doi să se simtă foarte bine. Este un început pentru ei”, a mai spus prezentatorul de la Insula Iubirii pentru sursa citată.