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Gabi Bădălău, mesaj dureros după ce Claudia Pătrășcanu nu i-ar fi permis să își ia fiul la București. „Nicolas a plâns”

Gabi Bădălău, noi acuzații în conflictul cu Claudia Pătrășcanu. Ce spune despre cei doi copii și momentul emoționant petrecut la Constanța.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 15:20 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 15:20
Gabi Bădălău, mesaj dureros după ce Claudia Pătrășcanu nu i-ar fi permis să își ia fiul la București | facebook
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Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu pare departe de a se încheia. Afaceristul a făcut noi declarații despre situația celor doi copii pe care îi are cu artista și a povestit ce s-ar fi întâmplat atunci când a mers la Constanța pentru a-l lua pe Gabriel la București. Gabi Bădălău susține că ambii băieți și-au dorit să petreacă timp împreună, însă planurile le-ar fi fost date peste cap.

Gabi Bădălău, mesaj dureros după ce Claudia Pătrășcanu nu i-ar fi permis să își ia fiul la București

Gabi Bădălău a transmis un mesaj emoționant. Omul de afaceri a povestit că a mers la Constanța împreună cu Nicolas, cu dorința de a-l lua și pe Gabriel la București, pentru a petrece câteva zile împreună. Potrivit acestuia, Claudia Pătrășcanu nu ar fi fost de acord ca băiatul să plece cu tatăl său, deși copilul și-ar fi dorit acest lucru.

Mai mult, Gabi Bădălău a povestit că Nicolas își dorea foarte mult să fie alături de fratele său. Cei doi ar fi vrut să se joace, să râdă și să petreacă timp împreună. Un alt motiv important era meciul de fotbal al lui Nicolas, la care acesta și-ar fi dorit să participe și Gabriel.

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„Când doi frați își doresc să fie împreună, cine are dreptul să le frângă această bucurie? Astăzi am venit la Constanța împreună cu Nicolas, cu o singură dorință: să-l luăm și pe Gabriel și să petrecem câteva zile împreună, ca o familie. Este vacanță. Este weekendul în care, conform hotărârii judecătorești, ar trebui să petrec timp cu Gabriel. Și, mai presus de toate, astăzi este ziua mamei mele, bunica băieților, care nu și-a dorit alt cadou decât să-și strângă ambii nepoți în brațe”, a transmis Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău spune că cei doi frați au plâns pentru că nu au putut pleca împreună

Gabi Bădălău susține că Nicolas și Gabriel și-au exprimat dorința de a merge împreună la București, însă plecarea celui mic nu ar fi fost permisă de mama sa.

Omul de afaceri a povestit că Nicolas și-ar fi dorit foarte mult ca fratele lui să îl însoțească la meciul de fotbal. Mai mult, Gabriel ar fi încercat să o convingă pe mama sa să îl lase să plece, promițând că se va întoarce în scurt timp.

„Astăzi, ambii mei băieți și-au exprimat dorința de a veni împreună la București. Nicolas și-a dorit enorm ca Gabriel să-l însoțească, să-i vadă meciul de fotbal, să se joace, să râdă și să petreacă timp ca doi frați. Nicolas a plâns. L-a rugat pe fratele lui să vină. Iar Gabriel și-a exprimat și el dorința de a fi alături de noi. Cu toate acestea, plecarea lui Gabriel nu a fost permisă de mama lui”, a povestit acesta.

Gabi Bădălău a mai susținut că, ulterior, Claudia Pătrășcanu le-ar fi promis copiilor că îl va aduce pe Gabriel la București, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

În continuarea mesajului, Gabi Bădălău a vorbit despre relația cu fosta parteneră. Acesta spune că băieții nu ar trebui să fie puși în situația de a alege între părinți și că au dreptul să păstreze legătura cu ambele familii.

„Și mă întreb: de ce trebuie să sufere doi copii care nu cer nimic altceva decât să fie împreună? Nu cer să aleagă între mamă și tată. Nu cer să iubească pe cineva mai mult. Cer doar să aibă voie să-și iubească ambii părinți, bunicii și familia, fără ca această iubire să devină un motiv de conflict. Sunt tatăl lor. Îi iubesc pe amândoi la fel. Și mă doare enorm să văd cum trec săptămânile și lunile fără să pot petrece timp cu amândoi”, a transmis acesta.

Omul de afaceri a amintit și de ziua mamei sale.

„Astăzi trebuia să fie o zi de bucurie. O aniversare, o vacanță, un weekend cu familia, un meci de fotbal și doi frați fericiți. În schimb, au rămas lacrimile, dorul și o bunică ce așteaptă să-și îmbrățișeze nepotul”, a mai scris Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău: „Un divorț desparte doi soți. Nu trebuie să despartă doi frați”

În finalul mesajului, Gabi Bădălău a făcut un apel la înțelegere și a vorbit despre importanța relației dintre frați.

„Nu există victorie într-un conflict între părinți atunci când copiii suferă. Un divorț desparte doi soți. Nu trebuie să despartă doi frați. Nu trebuie să despartă nepoții de bunici. Și nu trebuie să transforme dragostea unui tată într-o luptă permanentă. Copilăria nu se repetă. Iar zilele acestea nu le vom mai putea recupera niciodată”, a transmis omul de afaceri.

Acesta a lansat și mai multe reproșuri la adresa Claudiei Pătrășcanu.

„De foarte multe ori m-am ferit să fac acuzații grave, să jignesc sau să vorbesc public despre anumite lucruri. Dar după episodul de astăzi, îmi este din ce în ce mai greu să înțeleg comportamentul Claudiei. Răutate? Disperare? Frica de a pierde copiii sau banii? Nu știu ce anume o determină să se comporte astfel”, a scris acesta.

Gabi Bădălău a susținut că cei doi băieți ar fi plâns aproape o oră și ar fi rugat-o pe mama lor să îi permită lui Gabriel să plece împreună cu tatăl și fratele său. El a criticat și faptul că, în opinia sa, nu s-ar fi găsit o soluție pentru ca cei doi copii să petreacă timp împreună.

„Gabriel o ruga cu lacrimi în ochi: «Mami, vreau la tati! Vreau să plec cu Nicolas! Mă întorc diseară, mă întorc mâine! Lasă-mă, mami!» Și totuși, Claudia nu l-a lăsat. Nu l-a încurajat. Nu a încercat să găsească o soluție pentru ca acești doi frați, care nu au mai petrecut timp împreună de două luni și jumătate, să se poată bucura unul de celălalt”, a mai susținut omul de afaceri.

La final, Gabi Bădălău a revenit asupra lucrului care l-a afectat cel mai mult: faptul că frații nu au putut petrece timp împreună.

„Astăzi nu am văzut doar doi frați care plângeau. Am văzut doi copii care cereau un lucru atât de simplu: să fie împreună. Și mă doare enorm că nici măcar această dorință nu le-a fost respectată”, și-a încheiat acesta mesajul.

Gabi Bădălău
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