Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost surprinși la o întâlnire cu două admiratoare. Ce a urmat la masa celor patru!

Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși în compania a două admiratoare. Gestul făcut de una dintre ele a atras toate privirile | Antena 1

Recent, Gabi Tamaș s-a revăzut cu Dan Alexa. Cei doi au avut parte de o surpriză de proporții, când două tinere i-au căutat direct din Timișoara, conform imaginilor făcute publice de Cancan.

Potrivit Revista Viva, care citează sursa menționată, acestea au venit în Capitală la volanul unui Opel, având ca scop livrarea unor produse pe care le comercializează în cadrul firmei lor. Vizita nu i-a vizat doar pe ei doi, ci și alte vedete din reality-show-ul Survivor.

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Cine sunt tinerele care s-au întâlnit cu Gabi Tamaș și Dan Alexa. Au venit tocmai din Timișoara pentru ei

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Întâlnirea dintre Gabi Tamaș și Dan Alexa s-a transformat rapid într-o masă plină de zâmbete. Sportivi au fost abordați de cele două tinere venite din vestul țării, care au dorit să își arate aprecierea față de foștii concurenți Survivor.

Chiar dacă profilul comercial al afacerii fetelor rămâne necunoscut, gesturile lor au fost evidente. Una dintre ele, îmbrăcată în roșu, i-a oferit antrenorului de fotbal un buchet de flori. Dan Alexa nu s-a arătat deloc intimidat de acest gest, deși, de obicei, bărbații sunt cei care dăruiesc astfel de atenții, potrivit Revista Viva.

IMAGINI AICI:

Pe parcursul prânzului, atmosfera a fost destul de dinamică. În timp ce Gabi Tamaș a fost extrem de glumeț și vorbăreț, Dan Alexa a preferat să rămână misterios și tăcut.

Întâlnirea nu se putea încheia fără o sesiune foto. Înainte de plecare, grupul a petrecut minute bune aranjându-se pentru fotografii. S-au testat diverse formule de grup, pentru ca imaginile să iasă perfecte.

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Ce a declarat Gabi Tamaș despre această întâlnire

Gabi Tamaș a explicat că aceste fete sunt din Timișoara și au o afacere acolo. Pentru că ele aveau de parcurs o distanță considerabilă înapoi spre casă, fotbaliștii au dat dovadă de bune maniere și le-au propus să ia prânzul împreună.

„Fetele sunt din Timișoara și au o afacere acolo. Au venit la București special să le aducă foștilor concurenți de la Survivor produsele pe care le vând ele și ne-am nimerit acolo. Iar pentru că aveau un drum lung înapoi, eu cu Dan, ca niște gentlemeni ce suntem, le-am invitat la masă. Au primit cadouri și Ramona și Gigi Burger”, a dezvăluit Gabi Tamaș, potrivit Revista Viva, care citează Cancan.