Gabriela Firea a devenit bunică. Primele imagini cu nepoțica ei. Cum s-a lăsat pozată: „Bine ai venit în familia noastră”

Bucurie mare în familia Gabrielei Firea. Fiul său cel mare, Tudor, a devenit tată. Fostul primar al Capitalei a publicat și primele imaginii cu nepoțica ei.

Gabriela Firea le-a dat prietenilor din mediul online o veste senzațională. Pentru că are o legătură strânsă cu oamenii de pe rețelele sociale, aceasta nu a ezitat să anunțe că a devenit bunică.

Mai mult, fostul primar al Capitalei a distribuit și câteva poze cu noul membru al familiei. De asemenea, Gabriela Firea a dezvăluit și numele nepoatei sale. Un lucru este cert, Emily-Victoria le-a adus multă fericire în familie.

Imaginile adorabile de pe Facebook și Instagram au strâns mai bine de 5 mii de like-uri și o mulțime de reacții. Fanii au ținut să-i transmită cuvinte frumoase pentru micuța ce a venit pe lumea în urmă cu puțin timp.

Cum s-a lăsat pozată Gabriela Firea alături de nepoata ei

Gabriela Firea este mai fericită ca niciodată! Fiul său cel mare, Tudor, a făcut-o bunică. Aceasta aștepta cu nerăbdare momentul în care să își strângă în brațe nepoțica. Așadar, fostul primar al Capitalei a mers imediat la spital după ce a aflat că nora ei, Eva, a născut.

Pozele publicată pe rețelele sociale au înduioșat inimile internauților. Gabriela Firea s-a lăsat pozată în timp ce își privea nepoțica cu multă dragoste. Alături de fotografii, fostul primar al Capitalei a pus și o descriere emoționantă.

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook și Instagram.

„“Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu””, a mai adăugat ea la aceeași postare.

„Bun venit pe lume, Emily! Să vă trăiască cu sănătate și împliniri! 🩷”, „Felicitări!

Să vă trăiască și să fie sănătoasă!”, „Ce binecuvântare! Felicitări părinților si bunicilor!” sau „Felicitări! Cel mai frumos sentiment, să fii bunică!”, au fost doar câteva comentarii ale oamenilor din mediul online.

Gabriela Firea are trei băieți

Gabriela Firea este o femeie împlinită și fericită. Fostul primar al Capitalei are o carieră de succes și o familie minunată. Puțini sunt cei care știu faptul că fostul ministru este mamă de băieți, având chiar trei fii.

Tudor este fiul cel mare al Gabrielei din căsnicia cu Răsvan Firea. Cei doi au fost căsătoriți aproximativ 17 ani, până când bărbatul s-a stins din viață.

După tragicul incident, fostul primar al Capitalei și-a găsit liniștea în brațele lui Florentin Pandele, bărbatul care i-a devenit soț în 2010. Aceștia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 15 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi băieți: David Petru și pe Zian-Mihail.

Un lucru este cert, Gabriela Firea se mândrește ori de câte ori are ocazia cu cei trei fii ai săi.