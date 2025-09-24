Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice

Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a decis să apeleze la ajutorul medicului estetician pentru a se reîntineri.

Gabriela Firea rămâne în continuare un politician apreciat în rândul cetățenilor care își amintesc cu drag despre perioada petrecută la cârma primăriei Capitalei. | Hepta

Gabriela Firea arată acum cu 15 ani mai tânără, după ultimele intervenții estetice la care a apelat. Recent, Gabriela Firea a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii în ultima vreme, iar urmăritorii ei nu aveau cum să nu observe că trăsăturile ei arată acum diferit.

Gabriela Firea a reîntinerit

Cu un chip vizibil mai tânăr, fostul edil al Capitalei a zâmbit în mai multe fotografii. Cei care o urmăresc deja de mai mulți ani au putut să își dea seama că ar putea fi vorba despre unele intervenții estetice care o ajută să arate astăzi chiar și cu 15 ani mai tânără.

Gabriela Firea are 53 ani, dar arată ca o tânără de 30 de ani după ce a apelat la ajutorul medicilor esteticieni. Cu un ten perfect întins, fără riduri în jurul ochilor sau al gurii și cu niște buze perfecte, Gabriela Firea a postat câteva imagini de la diferite evenimente la care a participat.

Dacă ar fi să comparăm fotografiile sale actuale cu cele din trecut, se observă că trăsăturile ei au fost ușor modificate. Chiar dacă ar fi intervenit cu ajutorul medicilor esteticieni la nivelul feței, schimbările pe care și le-a făcut sunt unele cu multă atenție și precizie, fără să fie exagerate, potrivit Viva.

Gabriela Firea, soția lui Florentin Pandele, a fost mereu o femeie elegantă și a demonstrat cât este de cochetă pe perioada în care a lucrat în televiziune, dar și pe timpul mandatului ei ca primar.

Mereu cu un machiaj impecabil, părul coafat atent și ținute vestimentare fără cusur, Gabriela Firea reușește să impresioneze mereu cu aparițiile sale.

Se pare că Gabriela Firea și-ar fi făcut primele intervenții estetice înainte de Paște. În jurul ochilor, pielea pare mult mai întinsă, iar specialiștii în domeniu spun că ar putea fi vorba despre o blefaroplastie.

Europarlamentarul a primit multe aprecieri din partea prietenilor săi virtuali care au felicitat-o pentru felul în care arată. Pe rețelele de socializare, Gabriela Firea postează imagini din Parlamentul European, de la proiectele la care lucrează, dar și imagini de familie, cu soțul și cei doi copii ai lor.

Recent, Gabriela Firea și-a anunțat intenția de a candida din nou pentru funcția de primar general al Capitalei după ce Nicușor Dan a fost numit președintele României.

Fosta jurnalistă a pierdut lupta pentru Primăria Capitalei în 2024 în fața lui Nicușor Dan, clasându-se pe locul al doilea și obținând un procent de 22,17% din voturi. Cel din urmă a fost reales cu un procent de 47,94% din voturi.

În calitate de europarlamentar al Partidului Social Democrat (PSD) și fost primar al Bucureștiului, Gabriela Firea susține că își dorește să continue „toate proiectele de investiții în infrastructură, pe care le-am început în mandatul precedent”.

