Vestea cea mare pe care au dat-o Gabriela și Dani Oțil! Ce au dezvăluit cei doi soți la început de an

Gabriela și Dani Oțil au decis că e momentul să le dezvăluie urmăritorilor lor despre noua decizie pe care au luat-o.

Gabriela a postat în urmă cu puțin timp pe Insta Story ce planuri au ea și soțul ei la începutul anului 2026.

Fanii nu se așteptau să vadă că cei doi se pregătesc de o asemenea schimbare. Dacă până acum au ținut totul secret, Gabriela a decis că e timpul să vorbească deschis despre asta.

Gabriela și Dani Oțil se pregătesc pentru o mare schimbare

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi...ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales de când se lucrează la metrou pe DN – e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a explicat Gabriela, după ce s-a filmat alături de Dani într-un magazin de mobilă la cumpărături.

Cei doi au început deja să pună la cale planul mutării și își doresc să reușească în următoarea perioadă să amenajeze viitoarea lor locuință. Gabriela nu a dezvăluit încă dacă ei au găsit deja o altă casă, dacă au cumpărat sau urmează să închirieze locuința viitoare, dar a spus doar că se pregătesc să facă acest pas important pentru familia lor.

Gabriela și Dani se gândesc deja în perspectivă la viitorul lui Tiago care, deși anul acesta împlinește 5 ani, mai are puțin până când va fi elev de școală și va trebui să se gândească serios la ce unitate de învățământ îl vor înscrie.

Frumosul model și prezentatorul Power Couple au decis că e nevoie să înceapă anul cu planuri ambițioase pentru a reuși să realizeze împreună schimbarea de care au nevoie.

Chiar dacă e o schimbare incomodă, care necesită acum mult timp și resurse, cei doi, alături de fiul lor Tiago, se vor bucura în curând de o nouă locuință, fiind gata pentru un nou început într-o nouă casă.

Deși atunci când se aflau în vacanța din Maldive la început de an Gabriela le-a povestit urmăritorilor ei că urmează o schimbare în familia lor, nimeni nu bănuia că e vorba de o mutare. Mulți dintre cei care o urmăresc i-au trimis atunci mesaje să o întrebe dacă cumva se pregătesc să îi facă lui Tiago un frate sau o soră.

Gabriela a răspuns atunci tot pe Insta Story că nu este vorba despre venirea pe lume a unui bebeluș și că are de pus la punct ale lucruri din viața lor de familie mai întâi.

Dani și Gabriela Oțil formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, deși sunt împreună de aproximativ 5 ani. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și și-au clădit o familie frumoasă alături de fiul lor Luca Tiago care a întregit tabloul de familie.

