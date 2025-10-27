Cât costă ceasul de aur pe care l-a purtat Gigi Becali la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Duminică a avut loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, una dintre cele mai impunătoare construcții din lumea creștină.

Gigi Becali a atras toate privirile când a apărut la evenimentul de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. | Hepta

La acest eveniment religios extrem de important s-au renumit numeroase personalități din viața publică din România. Printre participanții de seamă s-au numărat Președintele României, Nicușor Dan, foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu, precum și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan, alături de numeroși lideri politici – Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Marcel Ciolacu, George Simion și alții – au fost prezenți la eveniment.

Cât costă ceasul purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

De-a lungul timpului, patronul FCSB Gigi Becali a devenit cunoscut pentru implicarea lui în tot ce înseamnă viața bisericească.

Gigi Becali s-a pregătit pentru această zi importantă și a venit încă de la primele ore ale dimineții la evenimentul de sfințire al Catedralei Mântuirii Neamului. Apariția lui a întors toate privirile, venind îmbrăcat într-o ținută elegantă și sobră.

El a ales un palton lung negru și un costum format din cămașă și pantaloni negri cu dungi fine. Detaliul care a atras atenția tuturor a fost ceasul pe care l-a purtat latifundiarul din Pipera.

Ceasul din aur este marca Zegg & Cerlati, un accesoriu cu care a impresionat de-a lungul anilor la mai multe evenimente. Acest ceas din aur masiv costă aproximativ 60.000 euro. În trecut, Gigi Becali a dezvăluit că are o colecție impresionantă de ceasuri de valoare.

Chiar dacă a venit îmbrăcat extrem de elegant, iar ținuta și accesoriile sale costau o avere, Gigi Becali a demonstrat respect față de ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului.

Printre alte personalități prezente s-au numărat Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Principele Radu, care au atras atenția prin eleganță, demnitate și prin primirea caldă din partea credincioșilor.

În sunetul solemn al clopotelor și al rugăciunilor, Familia Regală a României a fost întâmpinată cu aplauze de mulțimea adunată pe esplanada Catedralei.

Atunci când Președintele Nicușor Dan și-a făcut apariția împreună cu familia lui, fiul său, Antim, a atras toate privirile.

Imediat după ce familia prezidențială a coborât din automobilul oficial, un moment amuzant a atras privirile celor din jur. Fiul cel mic al președintelui, Antim, vizibil curios și entuziast, a scos aparatul foto pe care îl ținea strâns în mâini și s-a îndepărtat câțiva pași de părinți pentru a surprinde, din unghiul său, imaginea monumentală a Catedralei Mântuirii Neamului.

În câteva secunde, copilul a fost „recuperat” zâmbind de mama sa, Mirabela Grădinaru, în timp ce tatăl, președintele Nicușor Dan, și-a continuat calm drumul către intrarea principală a lăcașului de cult. Micuțul gest, aparent banal, a oferit o notă de firesc și umanitate într-un eveniment solemn, stârnind zâmbetele celor aflați în apropiere.

Ceremonia de sfințire a picturii interioare a Catedralei Naționale marchează încheierea unui amplu proiect de peste un deceniu și jumătate, început în 2010. Edificiul, înalt de 127 de metri și cu o capacitate de peste 5.000 de persoane, reprezintă nu doar un simbol al credinței ortodoxe, ci și al unității naționale.

