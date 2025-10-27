Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât costă ceasul de aur pe care l-a purtat Gigi Becali la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Cât costă ceasul de aur pe care l-a purtat Gigi Becali la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Duminică a avut loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, una dintre cele mai impunătoare construcții din lumea creștină.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 13:26 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 14:23
Galerie
Gigi Becali a atras toate privirile când a apărut la evenimentul de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. | Hepta

La acest eveniment religios extrem de important s-au renumit numeroase personalități din viața publică din România. Printre participanții de seamă s-au numărat Președintele României, Nicușor Dan, foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu, precum și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan, alături de numeroși lideri politici – Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Marcel Ciolacu, George Simion și alții – au fost prezenți la eveniment.

Cât costă ceasul purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

De-a lungul timpului, patronul FCSB Gigi Becali a devenit cunoscut pentru implicarea lui în tot ce înseamnă viața bisericească.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Principesa Margareta și Principele Radu, apariții elegante la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Gigi Becali s-a pregătit pentru această zi importantă și a venit încă de la primele ore ale dimineții la evenimentul de sfințire al Catedralei Mântuirii Neamului. Apariția lui a întors toate privirile, venind îmbrăcat într-o ținută elegantă și sobră.

El a ales un palton lung negru și un costum format din cămașă și pantaloni negri cu dungi fine. Detaliul care a atras atenția tuturor a fost ceasul pe care l-a purtat latifundiarul din Pipera.

Ceasul din aur este marca Zegg & Cerlati, un accesoriu cu care a impresionat de-a lungul anilor la mai multe evenimente. Acest ceas din aur masiv costă aproximativ 60.000 euro. În trecut, Gigi Becali a dezvăluit că are o colecție impresionantă de ceasuri de valoare.

Vezi aici cum arată ceasul purtat de Gigi Becali!

Chiar dacă a venit îmbrăcat extrem de elegant, iar ținuta și accesoriile sale costau o avere, Gigi Becali a demonstrat respect față de ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului.

Printre alte personalități prezente s-au numărat Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Principele Radu, care au atras atenția prin eleganță, demnitate și prin primirea caldă din partea credincioșilor.

În sunetul solemn al clopotelor și al rugăciunilor, Familia Regală a României a fost întâmpinată cu aplauze de mulțimea adunată pe esplanada Catedralei.

Citește și: Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională

Atunci când Președintele Nicușor Dan și-a făcut apariția împreună cu familia lui, fiul său, Antim, a atras toate privirile.

Imediat după ce familia prezidențială a coborât din automobilul oficial, un moment amuzant a atras privirile celor din jur. Fiul cel mic al președintelui, Antim, vizibil curios și entuziast, a scos aparatul foto pe care îl ținea strâns în mâini și s-a îndepărtat câțiva pași de părinți pentru a surprinde, din unghiul său, imaginea monumentală a Catedralei Mântuirii Neamului.

În câteva secunde, copilul a fost „recuperat” zâmbind de mama sa, Mirabela Grădinaru, în timp ce tatăl, președintele Nicușor Dan, și-a continuat calm drumul către intrarea principală a lăcașului de cult. Micuțul gest, aparent banal, a oferit o notă de firesc și umanitate într-un eveniment solemn, stârnind zâmbetele celor aflați în apropiere.

Ceremonia de sfințire a picturii interioare a Catedralei Naționale marchează încheierea unui amplu proiect de peste un deceniu și jumătate, început în 2010. Edificiul, înalt de 127 de metri și cu o capacitate de peste 5.000 de persoane, reprezintă nu doar un simbol al credinței ortodoxe, ci și al unității naționale.

+1
Mai multe fotografii

Citește și: Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat

Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect
Nadia Comăneci, omagiată la Onești! Surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea. Cum decurg pregătirile pentru marele eveniment
Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea. Cum decurg pregătirile pentru marele eveniment
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x