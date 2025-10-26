Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat

Duminică dimineață, 26 octombrie 2025, Gigi Becali, patronul FCSB, a fost printre personalitățile care au participat la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului, un eveniment de o importanță istorică pentru Biserica Ortodoxă Română.

Latifundiarul din Pipera, cunoscut pentru credința sa și pentru generozitatea manifestată de-a lungul anilor față de lăcașurile de cult, a atras privirile celor prezenți încă de la sosire.

Becali, în vârstă de 67 de ani, a apărut îmbrăcat elegant, dar discret: purta o pereche de pantaloni în dungi și un pardesiu negru, potrivit pentru solemnitatea momentului, conform gsp.ro. S-a grăbit să-și ocupe locul rezervat și a participat cu evlavie la slujba oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

Ceremonia s-a desfășurat în prezența a 2.500 de invitați oficiali, accesul fiind strict controlat. Printre participanții de seamă s-au numărat Președintele României, Nicușor Dan, foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu, precum și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. De asemenea, premierul Ilie Bolojan, alături de numeroși lideri politici – Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Marcel Ciolacu, George Simion și alții – au fost prezenți la eveniment.

Familia regală a României a fost și ea reprezentată de Principesa Margareta și Principele Radu, care au asistat la impresionanta slujbă de sfințire a picturii interioare a Catedralei Naționale.

Evenimentul marchează finalizarea unui proiect început în urmă cu 15 ani, devenit între timp simbol al credinței și unității românești. Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, are o înălțime de 127 de metri și o capacitate de peste 5.000 de persoane. Construcția sa a costat peste 200 de milioane de euro, fiind realizată din fonduri publice, donații și contribuții ecleziastice.

Interiorul catedralei impresionează prin decorul său monumental, realizat în mozaic pe o suprafață de aproximativ 25.000 m², cu icoane compuse din peste 2.500 de nuanțe de piatră naturală. Cel mai mare iconostas ortodox din lume, vitraliile monumentale și iluminatul modern dau edificiului o splendoare aparte.

De la momentul sfințirii altarului în 2018, până la finalizarea picturii în 2025, Catedrala Națională a devenit un reper arhitectural și spiritual, iar evenimentul de duminică a fost transmis în direct de televiziunea națională.

Cum au apărut alți politicieni la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, 26 octombrie 2025

Printre cei prezenți s-au numărat președintele României, Nicușor Dan, dar și foștii șefi de stat Traian Băsescu și Emil Constantinescu.

De asemenea, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a venit la București special pentru acest moment simbolic, fiind întâmpinată cu căldură de reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române.

Ceremonia a reunit și numeroși politicieni actuali și foști lideri ai țării. Victor Ponta, Viorica Dăncilă, Ludovic Orban, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Oana Țoiu s-au numărat printre invitați, evenimentul devenind astfel și o rară ocazie de revedere între politicieni care au marcat scena publică în ultimele două decenii.

De la eveniment nu a lipsit nici Familia Regală a României. Principesa Margareta și Principele Radu au participat la slujba de sfințire, fiind primiți cu onoruri și respect de către ierarhii Bisericii Ortodoxe.

Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată după 15 ani de construcție: cel mai mare lăcaș ortodox din lume, sfințit la București

Ideea construirii unei Catedrale Naţionale în România datează din timpul Regelui Carol I şi a fost reluată de primul Patriarh al României, Miron Cristea, însă proiectul a fost amânat din cauza crizei economice, a războiului şi a instaurării regimului comunist. După Revoluţia din 1989, Patriarhul Teoctist a repus în discuţie iniţiativa, dorind o catedrală dedicată „mântuirii neamului” şi memoriei bisericilor demolate de Nicolae Ceauşescu. În 2005, a fost stabilit amplasamentul actual – Dealul Arsenalului, lângă Palatul Parlamentului – iar în 2007 s-a decis ca finanţarea să provină din contribuţiile Patriarhiei, ale Guvernului şi ale autorităţilor locale.

Lucrările au început în 2010, iar în 2018, de Centenarul Marii Uniri, a avut loc sfinţirea altarului. În 2019, Catedrala Naţională a fost vizitată de Papa Francisc. După 15 ani de lucrări, pe 26 octombrie 2025, în ziua Sfântului Dumitru, are loc inaugurarea completă a edificiului şi sfinţirea picturii interioare.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică ortodoxă din lume, cu o înălţime de 127 de metri şi o capacitate de peste 5.000 de persoane. Construcţia a costat peste 200 de milioane de euro, fondurile provenind din donaţii, contribuţii ecleziastice şi buget public. Arhitectura îmbină elemente brâncoveneşti şi bizantine, iar turlele sale impunătoare simbolizează unitatea românească. Edificiul include un muzeu, săli multifuncţionale, un paraclis şi un spaţiu subteran denumit „Peştera citadină Sfântul Apostol Andrei”, potrivit news.ro.

Decorul interior este realizat în mozaic, pe o suprafaţă de aproximativ 25.000 m², cu icoane create din peste 2.500 de nuanţe de piatră. Catedrala are cel mai mare iconostas ortodox din lume, vitralii monumentale şi un sistem modern de iluminat şi acces.

La ceremonia de sfinţire din 2025 participă Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Patriarhul Daniel, împreună cu 2.500 de invitaţi oficiali şi mii de pelerini, evenimentul fiind însoţit de ample măsuri de ordine publică şi transmis în direct de televiziunea naţională.