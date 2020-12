Gina Pistol, frumoasa blondă de la Chefi la cuțite, împlinește astăzi 39 de ani. 5 lucruri pe care nu le știai despre Gina

Cei doi se cunosc de pe vremea când Smiley era în trupa Simplu. Gina l-a întrebat pe Andrei ce-I place cel mai mult la ea, iar el a răspuns “îmi place că mă faci să râd, că ești un prieten foarte bun și că ești foarte empatică”. Aceste cuvinte au impresionat-o pe Gina până la lacrimi.

Gina mărturisește și ea, la rândul ei: “îmi place la tine că ești băiat bun (...) Erai exact genul de băiat pe care să îl duci acasă să îl cunoască mama ta”. La un moment dat, niciunul dintre ei nu era într-o relație și Gina l-a văzut pe Smiley la un eveniment. Din acel moment, ea a început să îl perceapă altfel : “ce drăguț e băiatul ăsta! De-atunci te-am văzut altfel”.

La sfârșitul lunii septembrie, frumosul cuplu a făcut o dezvăluire care i-a suprins plăcut pe fani. Cei doi vor deveni în curând părinți și vor avea o fetiță.

Gina Pistol și iubitul ei au recunoscut că sarcina a fost o surpriză și că au preferat să țină totul secret întrucât trimestrul 1 este cel mai greu mai ales pentru femeile trecute de 35 de ani.

"Am păstrat secretul între noi doi, nu au știut nici prietenii, nici familia, nu știu cum a reușit să apară în presă", a adăugat Smiley, care a publicat pe platformele lui un material amplu în care a vorbit cu prezentatoarea de la Asia Express și Chefi la Cuțite despre viitorul lor copil.

5 lucruri pe care nu le știai despre Gina Pistol

1.Operațiile estetice în sarcină

Deși toată lumea zvonește că frumoasa prezentatoare TV și-ar fi injectat din nou buzele în perioada sarcinii, Gina a ținut să clarifice totul într-o postare pe Instagram.

„O să clarific aici totul, că nu am timp să răspund la toate mesajele de pe Instagram. Unu la mână, eu de când m-am operat, acum câțiva ani, mi-am tăiat buza ca să scot din țesut și ca să scot soluția injectată, iar de atunci nu mi-am mai injectat absolut nimic în buză. Doi la mână, cât de nebună să fiu să-mi injectez în perioada asta, însărcinată fiind, ceva în buze. Și nu cred că există doctor estetician care să facă asta. Și trei la mână, buzele sunt umflate pentru că…sarcina”, a spus Gina Pistol pe Instagram.

2.E foarte ordonată, dar foarte visătoare

În video-ul postat de Smiley în care vorbesc despre faptul că vor deveni părinți, cei doi au dezvăluit mai multe despre viața de cuplu. Smiley povestește că Gina este foarte ordonată.

"Pe mine mă distrează foarte tare că Gina e foarte ordonată, chiar foarte, iar eu nu sunt. Câteteodată mai fac eu ceva, mai las intenționat câte un pahar, câte o farfurie pe undeva și aștept și o văd, hop, pac! Se duce imediat și strânge! Fără reproșuri. Mi se pare amuzant”, a mai mărturisit artistul.

În același interviu, cei doi au descris ce iubesc cel mai mult unul la celalalt, iar Gina a mărtusirit că ea e o fire mai visătoare, cu capul în nori, spre deosebire de iubitul ei.

“Ești opusul meu, ești foarte cu picioarele pe pământ”, a spus Gina.

3.A lucrat la un xerox și apoi a fost vânzătoare

Ginei nu i-a fost rușine să recunoască faptul că a început de jos și că la vârsta de 17 ani a avut primul ei job. Deși meseria ei este de optician, Gina a început să lucreze într-un xerox, iar apoi a devenit vânzătoare într-un magazine de articole sportive. Abia atunci i-a fost remarcată frumusețea, potrivit monden.ro.

4.A fost crescută mai mult de bunica ei

Gina nu a avut o copilărie ușoară, fiind mai mult în grija bunicii. Bunica ei a mărturisit într-un interviu, potrivit desprevedete.ro :

“Când sunt mici, copiii nu înţeleg multe lucruri. Pe parcurs, Gina a aflat adevărul. Taică-său nu a lăsat-o niciodată, el şi-a iubit mereu copiii şi a avut grijă să nu le lipsească nimic. Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat. Eu am crescut-o şi toată lumea din sat ştie asta. După ce l-a făcut şi pe frate-su a început să o ceară pe fată la ea. Şi eu m-am gândit că nu e bine să-i ţinem despărţiţi. Am lăsat-o să plece şi la mamă, dar tot noi am ajutat-o cu bani.”, a spus bunica vedetei.

5.Moș Nicolae i-a făcut o surpriză

Anul acesta, Gina s-a trezit de Moș Nicolae curioasă să vadă ce a primit. Vedeta Antenei 1 a fost extrem de bucuroasă să descopere că în perechea ei de ghete a găsit niște ghetuțe mai mici, de bebeluș, și nu s-a putut abține să nu împărtășească imaginea cu fanii săi de pe Instagram.