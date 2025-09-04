Creatorul de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani.

Informaţia a fost confirmată printr-o declaraţie a grupului său: „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi colaboratori, s-a stins în pace, înconjurat de cei dragi. Neobosit, a lucrat până în ultimele sale zile”.

Giorgio Armani s-a stins din viață! Creatorul de modă avea 91 de ani

Armani era sinonim cu stilul şi eleganţa italiană modernă. El a combinat talentul de designer cu perspicacitatea unui om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri de aproximativ 2,3 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) pe an, potrivit Reuters.

El se simţea rău de ceva timp şi a fost nevoit să renunţe la prezentările grupului său la Săptămâna Modei Masculine de la Milano din iunie, fiind pentru prima dată în cariera sa când a ratat unul dintre evenimentele sale de modă.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio” - Regele Giorgio -, designerul era renumit pentru faptul că supraveghea fiecare detaliu al colecţiei sale şi fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a intra pe podium.

Capela funerară va fi amenajată sâmbătă, şi va fi deschisă vizitatorilor până duminică, între orele 9:00 şi 18:00, la Milano, în Via Bergognone 59, la Armani/Teatro. La dorinţa expresă a lui Giorgio Armani, funeraliile vor avea loc în privat, scrie Corriere della Sera.

Designerul îşi sărbătorise ziua de naştere pe 11 iulie. A fost înconjurat de familie şi de Leo Dell'Orco, partenerul său din ultimii douăzeci de ani.

Vestea a surprins pe toată lumea, deoarece, aşa cum ne aşteptam, Armani a lucrat până în ultima clipă: cu doar câteva zile în urmă, el a emis o declaraţie în care anunţa că a achiziţionat La Capannina, descriind această mişcare ca fiind „emoţionantă, o întoarcere la rădăcinile sale”. Acolo, în anii 1960, l-a cunoscut pe Sergio Galeotti, care mai târziu a devenit partenerul său în viaţă şi în muncă. Dar asta nu este tot. Cu câteva zile în urmă, a vrut să verifice şi să aprobe toate ţinutele pentru colecţia dedicată celei de-a 50-a aniversări, care va fi prezentată la următoarea săptămână a modei, în septembrie.

Cu câteva săptămâni în urmă, cu puţin înainte de a împlini 91 de ani, o infecţie pulmonară l-a obligat să fie internat în spital şi să se recupereze la domiciliul său din Via Borgonuovo, Milano, ceea ce l-a determinat să nu participe - un eveniment foarte rar-– la prezentarea colecţiei sale din iunie. El avusese deja o problemă anul trecut, care a fost apoi rezolvată: la prezentările din iunie 2024, la trei zile după ce a fost externat din spital, a vrut să-şi salute oaspeţii după prezentări. În iunie anul trecut, însă, a ales să nu participe la prezentare: „Dar sunt bine”, a adăugat el. Au urmat câteva săptămâni liniştite: ziua lui de naştere, cu mii de urări din lumea modei şi nu numai; decizia sa de a cumpăra La Capannina; şi, mai presus de toate, munca sa iubită în domeniul vestimentar.

Cine a fost Giorgio Armani și cum a devenit celebru în toată lumea

S-a născut la Piacenza, în 11 iulie 1934. Era al treilea dintre cei trei copii. Cel mai tânăr, cel mai frumos, cel mai răsfăţat de mama sa, Maria, care i-a transmis clasa şi gustul sofisticat în materie de stil. După război, familia s-a mutat la Milano. În liceu spunea ce-şi dorea să facă: „Să am grijă de corpuri”, spunea el, gândindu-se la ceea ce îi trecea prin minte la momentul respectiv. De aceea a ales medicina. O cale care era doar aparent departe de cea pe care avea să o aleagă mai târziu: pentru că anatomia este o ştiinţă care avea să revină cu forţă în opera lui Armani. Cunoştinţele sale îl vor conduce să înţeleagă mai bine decât alţii ce ar fi perfect pentru îmbrăcarea corpurilor - cele „reale”, aşa cum sublinia mereu.

Era 1953, în al treilea an de facultate: apoi a venit decizia de a pleca la serviciul militar şi de a se întoarce - ceea ce i se părea restrictiv - în sălile de curs ale Universităţii de Stat. De aici a venit decizia de a merge să lucreze la La Rinascente. Era 1957. Moda intrase în familia Armani odată cu sora lui, Rosanna, care era model. Giorgio a început să lucreze la vitrinele magazinului. Câţiva ani mai târziu, Nino Cerruti a trecut pe acolo şi a observat că vitrinele de pe Corso Vittorio Emanuele erau de o rafinament fără precedent. Era anul 1964. Întâlnirea cu acel tânăr, Giorgio Armani, acum în vârstă de treizeci de ani, şi ai încredinţa una dintre liniile sale de îmbrăcăminte a fost un pas firesc.

Moda a devenit viaţa lui. Cu un an înainte îl cunoscuse pe Sergio Galeotti, un tânăr la fel de întreprinzător ca el: cei doi au reuşit împreună. Era anul 1975 şi se năştea Giorgio Armani. Prima lui „invenţie”? Istorică: termenul „stylist”. Drepturi de autor confirmate: „Nu sunt nici couturier, nici croitor, ci mă simt ca cineva care creează un stil, un stylist”, a spus el.

În primul rând, Armani a înţeles că bărbaţii şi femeile „nu mai erau ceea ce erau odată”. Nu era un clişeu, ci realitatea: vieţile şi corpurile (iar începem) se schimbaseră, dar hainele continuau să fie grele, voluminoase şi structurate. El le-a „golite” pe toate: a deconstruit jachetele şi a stilizat pantalonii bărbaţilor. A făcut acelaşi lucru şi cu femeile, îmbrăcându-le ca şi cum ar fi stat la birou sau ar fi alergat să prindă un taxi.

Apoi, în 1980, regizorul hollywoodian Paul Schrader l-a contactat pentru a crea costumele pentru filmul său „American Gigolo”. „A venit la Milano împreună cu John Travolta şi am acceptat”, povestea Armani, dezvăluind că iniţial Richard Gere nu era prevăzut pentru rolul principal. A fost consacrarea sa în Statele Unite, potrivit news.ro.