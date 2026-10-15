Hilary Swank, în vârstă de 52 de ani, a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară. Cum a dezvăluit actrița vestea și ce mărturisiri a făcut despre maternitate.

Hilary Swank, însărcinată cu al treilea copil la 52 de ani! Anunțul surprinzător făcut de celebra actriță | Getty Images

Hilary Swank a anunțat că este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru a treia oară. Actrița americană, în vârstă de 52 de ani, și soțul său, Philip Schneider, sunt deja părinții gemenilor Aya și Ohm, în vârstă de trei ani.

Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani

Vedeta a ales să împărtășească vestea cu fanii printr-un videoclip inedit, publicat pe contul său de Instagram, în care a implicat întreaga familie.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, Hilary Swank, soțul său și cei doi copii dansează cu luminile stinse, având bețișoare luminoase atașate de corp. Momentul special este completat de apariția actriței cu burtica de gravidă, în care este ilustrat, într-un mod creativ, un bebeluș realizat tot cu ajutorul luminilor.

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Mesajul care însoțește videoclipul sugerează că familia se pregătește pentru un eveniment important în această iarnă.

„Mulți oameni m-au întrebat ce proiect voi face în continuare, acesta va fi lansat în decembrie. 😉👼🏼🫶🏼”, a scris actrița în descrierea postării, făcând aluzie la venirea pe lume a celui de-al treilea copil.

Hilary Swank a devenit mamă pentru prima dată la 48 de ani

Actrița din „Million Dollar Baby” și „Away” a devenit mamă pentru prima dată în aprilie 2023, când i-a adus pe lume pe gemenii Aya și Ohm. De-a lungul timpului, Hilary Swank a vorbit deschis despre experiența maternității și despre felul în care viața sa s-a schimbat după nașterea copiilor, relatează People.

Vedeta a mărturisit că a ajuns să aibă copii mai târziu decât și-ar fi imaginat, însă nu consideră că acest lucru a fost un dezavantaj. Dimpotrivă, experiența profesională și maturitatea au ajutat-o să privească maternitatea dintr-o perspectivă diferită.

„Pur și simplu am ajuns să am copii mult mai târziu în viață. Nu e vorba că nu i-aș fi vrut mai devreme. Au fost o mulțime de lucruri care au împiedicat acest lucru, așa că pot să-mi iau timp să fiu cu ei”, a declarat actrița.

Hilary Swank a explicat și că se bucură de timpul petrecut alături de gemenii săi, considerând că maternitatea îi oferă numeroase momente speciale, dincolo de sărbătorile dedicate părinților.

În primii ani ai carierei, actrița s-a concentrat în mare măsură asupra proiectelor profesionale, iar munca a ocupat un loc important în viața sa. Ea a descris cariera drept „un copil atât de mare pentru mine”, explicând că s-a dedicat în totalitate dezvoltării sale profesionale.

Privind în urmă, vedeta a recunoscut că nu ar fi putut planifica exact felul în care s-au desfășurat lucrurile, dar este recunoscătoare pentru etapa în care se află acum. În opinia sa, faptul că a devenit mamă mai târziu îi oferă mai multă răbdare și libertate în creșterea copiilor.

Anunțul privind cea de-a treia sarcină marchează un nou capitol în viața actriței, care continuă să împărtășească momente importante din viața de familie cu admiratorii săi.