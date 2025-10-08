Antena Căutare
Îl mai ții minte? Ce mai face și cu ce se ocupă Văru' Săndel. Cum arată în cel mai recent film, „Vasile și nava spațială"

Îl mai ții minte? Ce mai face și cu ce se ocupă Văru’ Săndel. Cum arată în cel mai recent film, „Vasile și nava spațială”

Anul trecut, Alin Panc și Sandu Pop (Văru’ Săndel) au lansat comedia „Transilvanian Ninja”.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 16:00 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:44
„Vasile și nava spațială” este o comedie SF cu extratereștri și efecte speciale

Acum, cei doi pregătesc o nouă producție – „Vasile și nava spațială”, o comedie SF care va ajunge în cinematografe la finalul anului.

„Vasile și naveta spațială”, noul film semnat de Alin Panc și Văru’ Săndel

„Vasile și nava spațială” este o comedie SF cu extratereștri și efecte speciale, un proiect fără precedent în cinematografia românească. Din distribuție fac parte Alin Panc, Sandu Pop (Văru’ Săndel), Sebastian Lupu, Paula Chirilă, Andra Iulia Stoicescu, George Remes, Ion Grosu și George Burcea.

Potrivit actorului, noul film este prima comedie SF din România, concepută ca o oglindă a societății actuale și ca un tribut adus numelui „Vasile” și tradiției palincii.



„Este un film făcut ca o oglindă a societății actuale. E prima comedie SF, un film tribut numelui de Vasile și tribut palincii. Este o narație a galaxiilor care se întretaie cu planeta noastră. L-am făcut special pentru bucuria românilor fără ifose și pretenții ipocrite, sincer și inocent.

Suntem la al 10-lea film al nostru și am decis să fim mai creativi și curajoși. Am făcut un SF miraculos, am fost și suntem ajutați de o echipă ce lucrează vfx și efecte speciale la marile filme din America: Godzila, XMan, Avatar 2, Star Trek etc. Ne-au ajutat și ne-au învățat foarte multe despre tipul acesta de filme.

Nu ne lăudam cu bugete mari și tot felul de vorbe în vânt, ne lăudam cu fapte constante și concrete. O să-l lansăm în 19 decembrie”, a declarat Alin Panc pentru Click.ro.

Trei săteni pe nume Vasile și un extraterestru

Filmul urmărește povestea unui extraterestru războinic care devine prieten cu trei săteni, toți cu numele de Vasile, pentru a proteja o tradiție străveche.

Într-un sat unde palinca dă măsura prestigiului, trei săteni pe nume Vasile descoperă din întâmplare o navă extraterestră. Așa ajunge în mijlocul comunității Glumpitor, un războinic spațial ratat care se prezintă drept Văru’ Săndel.

Între alegeri locale, tradiții pe cale de dispariție și multă țuică, prietenia neașteptată dintre săteni și extraterestru devine ultima șansă de a salva satul – și, poate, Universul.

„Un extraterestru sosit pe Pământ cu misiunea de a-l distruge pentru a-și salva propria planetă se împrietenește cu trei ardeleni dintr-un sat unde toți bărbații se numesc Vasile. Când aceștia transformă resturile navei lui într-un cazan de țuică, planurile lor intră în conflict, iar prietenia lor e pusă la încercare. Însă, pe măsură ce tensiunile cresc, descoperă că secretul supraviețuirii ambelor lumi s-ar putea afla chiar în țuica lor”, notează cinemagia.ro.

Când va fi lansat noul film cu Văru' Săndel

Filmările au început în luna iulie, la Zalău. Comedia este regizată de Alin Panc şi Neagu Theo Thorn.

„Așa cum v-am obișnuit, și anul acesta vom lansa un film marca Papa Pictures, comedie savuroasă produsă de către noi. Data lansarii filmului va fi 19 decembrie. (...) Nu avem influenceri în film, doar actori profesioniști”, a declarat Alin Panc.

Actorul Alin Panc s-a născut pe 14 iunie 1973, la Hunedoara. În copilărie visa să devină polițist sau pilot, însă în liceu a decis să urmeze drumul teatrului. A absolvit Liceul Teoretic din Zalău, iar din clasa a X-a s-a pregătit pentru actorie. A intrat la Academia de Teatru și Film din București, pe care a absolvit-o în 1996, la clasa profesorului Alexandru Repan.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.






