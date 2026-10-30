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Ilona Brezoianu a dezvăluit că are rate pe 30 de ani la apartament. Ce spune despre banii câștigați din actorie și televiziune

Ilona Brezoianu a dezvăluit ce venituri are din actorie și televiziune. Actrița plătește rate la apartament pe 30 de ani și la mașină.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 11:05 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 11:08
Ilona Brezoianu a dezvăluit că are rate pe 30 de ani la apartament | facebook
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Ilona Brezoianu a vorbit deschis despre banii pe care îi câștigă, salariile actorilor din România și ratele pe care le are la bancă.

Actrița a fost invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, unde a povestit cât de mult o ajută proiectele din televiziune. Tot atunci, a dezvăluit că are un apartament cumpărat prin credit, pentru care va plăti rate timp de 30 de ani, dar și o rată la mașină.

Cât câștigă Ilona Brezoianu din actorie și televiziune

În discuția pe care a avut-o cu prezentatorul Cătălin Măruță, Ilona Brezoianu a fost întrebată dacă actorii din România sunt bine plătiți sau dacă nemulțumirile lor legate de salarii sunt justificate.

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Actrița a mărturisit că banii câștigați din actorie nu i-ar fi suficienți pentru toate cheltuielile, motiv pentru care a ales să se implice și în alte proiecte. Filmul, televiziunea și reclamele îi aduc venituri suplimentare.

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„Sunt ok plătiți, dar dacă ar fi cumva să trăiesc doar din salariile de acolo, mi-ar fi mai greu. Asta m-a dus mai mult și în zona asta de film, și în zona de televiziune, și în zona de reclame. Surplusul din televiziune mă ajută foarte mult, recunosc. Acum, cel puțin, că dacă ai rate sau chestii, cum am eu, știi că trebuie”, a povestit Ilona Brezoianu în podcastul „Acasă la Măruță”.

Ilona Brezoianu are credit pe 30 de ani pentru apartament și rate la mașină

Cătălin Măruță a vrut să afle și ce rate are actrița. Ilona Brezoianu nu s-a ferit să vorbească despre acest subiect și a dezvăluit că a cumpărat un apartament printr-un credit pe 30 de ani.

„Domnul Cătălin, am un apartament. Dar de ce, vreți să mi le plătiți? Dacă mi le plătiți, eu vi le spun pe toate”, i-a răspuns Ilona Brezoianu prezentatorului.

Întrebată dacă a luat apartamentul pe o perioadă de 30 de ani, aceasta a confirmat. Mai mult, a povestit că a investit atât de mult în locuință, încât după achiziție a rămas cu mai puțini bani disponibili.

„Am terminat apartamentul, dar nu mai am bani. Am dat banii pe rate”, a spus actrița.

Apartamentul nu este singura achiziție pentru care trebuie să plătească lunar. Ilona Brezoianu a dezvăluit că mai are și o rată la mașină, însă creditul respectiv este aproape achitat.

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