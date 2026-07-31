Imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit zece kilograme. Cum s-a pozat vedeta în fața oglinzii

În ultimele luni, Oana Roman a reușit să slăbească aproximativ zece kilograme.

Imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit zece kilograme. Cum s-a pozat în fața oglinzii | Captură Instagram

Oana Roman a mers împreună cu Izabela la un medic nutriționist pentru a afla care este cea mai echilibrată cale de a slăbi pentru fiica ei. Vedeta a decis să urmeze același program alimentar, transformând procesul într-un obiectiv comun, potrivit Revista Viva.

Rezultatele nu au întârziat să apară, iar schimbările sunt vizibile atât în cazul Oanei Roman, cât și al fiicei sale.

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Cum arată Oana Roman în costum de baie acum

În ultimele luni, Oana Roman a reușit să dea jos aproximativ zece kilograme. Transformarea nu a fost rezultatul unor cure drastice, ci al unui plan alimentar stabilit de un specialist și respectat cu consecvență, mai notează sursa citată mai sus.

Deoarece rezultatele au început să fie vizibile, fiica lui Petre Roman a împărtășit transformarea fizică cu cei care o urmăresc în mediul online. Ea a postat o imagine realizată în fața oglinzii, în timp ce purta un costum de baie alb, de tip rochie.

IMAGINEA AICI:

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Din fotografii se poate observa că talia este mai bine conturată, iar picioarele sunt mai suple decât în trecut.

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De ce este acuzată Oana Roman: „În fiecare an îmi declar veniturile la ANAF”

Oana Roman a simțit nevoia să lămurească și un alt subiect care a stârnit comentarii în mediul online. Vedeta a fost acuzată de unii internauți că ar trăi pe banii tatălui său, Petre Roman, și că acesta i-ar plăti inclusiv vacanțele.

Deranjată de aceste afirmații, Oana Roman a explicat că, imediat după terminarea facultății, a devenit independentă din punct de vedere financiar și a subliniat că se întreține singură de aproape 30 de ani. Potrivit declarațiilor sale, ceea ce a reușit să construiască de-a lungul anilor este rezultatul propriei munci, nu al sprijinului financiar primit din partea părintelui său.

„Eu am învățat să mă descurc singură... Și din 2000... Sunt 27 de ani, 27 de ani aproape, de când eu mă întrețin singură 100% și tot ce cheltui este strict din banii munciți de mine. În fiecare an îmi declar veniturile la ANAF și plătesc impozite... Taxe și impozite în sume foarte mari... Și tot ce fac. Asta e o mare mândrie și realizare pentru mine, faptul că tot ce fac este din munca mea”, a declarat Oana Roman pentru Spynews, citată de Revista Viva.