Pepe și Raluca Pastramă, din nou în instanță. Plângere penală și acuzații grave după insolvența firmei care administra grădinița

Pepe și Raluca Pastramă au ajuns din nou în instanță după insolvența firmei care administra grădinița. Dosarul include acuzații, plângeri penale și pretenții financiare.

Pepe și Raluca Pastramă au ajuns din nou în instanță, după ce firma care administra grădinița înființată în perioada în care cei doi formau un cuplu a intrat în procedura de insolvență. Foștii parteneri de viață se află de mai mult timp într-un conflict cu implicații financiare, iar dosarele deschise în instanță par departe de a ajunge la un deznodământ.

Pepe și Raluca Pastramă au ajuns din nou în instanță

Potrivit documentelor aflate pe rolul instanței, în acest litigiu sunt invocate acuzații privind presupusa ascundere a unor documente contabile, plângeri penale și suspiciuni referitoare la modul în care ar fi fost administrate veniturile societății. Aceste acuzații fac parte din demersurile judiciare aflate în desfășurare și urmează să fie analizate de autoritățile competente.

Deși au divorțat în urmă cu mai mulți ani, Pepe și Raluca Pastramă continuă să se confrunte în instanță din cauza afacerilor dezvoltate în timpul căsniciei. Relația profesională dintre cei doi s-a transformat într-un conflict juridic complex, iar fiecare nou termen pare să aducă noi solicitări și noi documente depuse la dosar.

Articolul continuă după reclamă

Mărul discordiei îl reprezintă, de această dată, centrul de învățământ preșcolar care a rămas în administrarea Ralucăi Pastramă. Artistul susține că a investit sume importante în dezvoltarea afacerii și că dorește recuperarea banilor pe care consideră că îi are de încasat. De cealaltă parte, litigiul include mai multe aspecte financiare și administrative care urmează să fie clarificate în instanță.

Situația s-a complicat și mai mult după ce societatea care administra grădinița a intrat în insolvență. În cadrul procedurii, Pepe și firmele pe care le deține figurează printre creditorii care solicită recuperarea unor sume de bani. În același timp, în dosar au fost formulate obiecții privind patrimoniul societății, evidențele contabile și administrarea fondurilor, aspecte care vor fi analizate în cadrul procedurilor legale.

Citește și: Reacția Ralucăi Pastramă după ce Pepe a dezvăluit că ar avea filmulețe indecente cu ea. Cum se apără: „Nu mi se par șocante!”

Documentele depuse în instanță arată că există mai multe sesizări și solicitări formulate de părțile implicate, fiecare încercând să își susțină poziția prin acte și probe. Deocamdată, niciuna dintre acuzațiile formulate în cadrul litigiului nu reprezintă o concluzie definitivă, urmând ca instanța și autoritățile competente să stabilească situația de fapt.

Conflictul dintre Pepe și Raluca Pastramă durează de mai mulți ani și a generat numeroase procese, atât în plan personal, cât și în ceea ce privește afacerile comune. De-a lungul timpului, cei doi au fost implicați în mai multe dispute privind împărțirea bunurilor și administrarea societăților înființate în timpul căsniciei.

În prezent, dosarul privind insolvența firmei și pretențiile financiare formulate de părți reprezintă un nou capitol al acestui conflict. Rămâne de văzut ce vor decide judecătorii și dacă foștii soți vor reuși să încheie litigiile care îi aduc, de ani buni, față în față în sala de judecată.