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Imagini rare cu părinții lui Selly. Cum se înțelege, de fapt, vloggerul cu mama și tatăl său

Selly le-a arătat părinților săi noul proiect la care lucrează. Imagini rare cu familia vloggerului și detalii despre relația lor apropiată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 15:22 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 15:23
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Imagini rare cu părinții lui Selly. Ce relație are, de fapt, vloggerul cu mama și tatăl său | Antena 1
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Selly, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, are o relație foarte apropiată cu părinții săi. Deși a crescut sub privirile publicului din mediul online, creatorul de conținut a reușit să își facă familia mândră prin munca și proiectele sale de succes.

Imagini rare cu părinții lui Selly

În prezent, Selly este implicat într-unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale, iar pe măsură ce lucrările avansează, părinții săi nu ezită să îl susțină și să îl felicite pentru realizările obținute. Recent, vloggerul a publicat un videoclip pe conturile sale de socializare în care le-a arătat părinților săi locul unde se desfășoară noul său proiect.

În imaginile postate, mama și tatăl lui Selly ajung pe șantier, acolo unde construcția se află deja într-un stadiu avansat. Vloggerul le prezintă pe rând zonele importante ale proiectului și facilitățile pregătite pentru viitor: locuri de joacă, spații verzi, restaurante și alte zone dedicate vizitatorilor.

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Pentru părinții săi, vizita a fost un moment special, deoarece au putut vedea pentru prima dată amploarea întregului proiect la care fiul lor lucrează. Selly le-a explicat că printre ultimele detalii rămase se numără conectarea la rețeaua de apă și iluminarea zonei de promenadă pe timp de noapte.

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Cum se înțelege, de fapt, vloggerul cu mama și tatăl său

„Cel mai mult m-a impresionat amploarea proiectului și complexitatea acestuia. Îmi doresc să-i iasă foarte bine acest proiect, dar și cele viitoare. Îl iubim”, au declarat părinții lui Selly, potrivit Viva.

Pe lângă imaginile din timpul vizitei, Selly a surprins publicul și cu câteva fotografii din arhiva personală, în care apare alături de părinții săi pe vremea când era copil. Postările au atras rapid numeroase reacții din partea fanilor, care au apreciat legătura frumoasă dintre vlogger și familia sa.

De-a lungul anilor, Selly a vorbit în mai multe rânduri despre sprijinul primit din partea părinților, mai ales în perioada în care și-a început activitatea online. Chiar dacă succesul l-a adus în atenția publicului, familia a rămas un punct important pentru creatorul de conținut.

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