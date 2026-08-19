Bianca Drăgușanu renunță la bustul generos. Motivul neașteptat pentru care a luat această decizie

Bianca Drăgușanu își micșorează sânii și renunță la implanturile mari. Vedeta a dezvăluit de ce consideră că a făcut o alegere greșită și ce schimbare pregătește.

După ani în care a apelat la diverse intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți imaginea, Bianca Drăgușanu pare pregătită pentru o nouă schimbare. Vedeta își dorește să se îndrepte către un look mai natural și a luat o decizie care a atras deja atenția în mediul online.

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a recurs la mai multe proceduri și intervenții estetice, fiind mereu atentă la felul în care arată. Diva a apelat la intervenții pentru îmbunătățirea aspectului sânilor și al nasului, și-a mărit buzele și a recunoscut că a apelat, de-a lungul timpului, și la tratamente precum botox pentru mici retușuri la nivelul feței.

Bianca Drăgușanu renunță la implantul mamar

Acum, Bianca Drăgușanu este pregătită pentru o nouă transformare. Vedeta a anunțat că intenționează să își micșoreze sânii, după ce a ajuns la concluzia că dimensiunea actuală a implanturilor nu mai este potrivită pentru ea.

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Bianca a recunoscut că, privind în urmă, consideră că a exagerat atunci când a ales să aibă sânii atât de mari. În plus, vedeta susține că implanturile au devenit incomode și că își dorește o schimbare care să îi ofere un aspect mai natural.

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„În octombrie am de gând să schimb aceste imensități de silicoane. Nu se mai poartă sânii mari, nu se mai poartă buzele mari, nu se mai poartă părul vopsit. Și da, consider că nu am făcut o alegere tocmai inspirată când mi-am dorit niște sâni atât de mari, pentru că sunt și incomozi, nu arată nici bine și cred că cea mai bună decizie pe care puteam să o iau în momentul de față e să remediez situația, adică să îi micșorez”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online, conform Cancan.

Decizia vine într-o perioadă în care vedeta pare să își dorească o schimbare de imagine. Bianca a vorbit deschis despre faptul că anumite tendințe din domeniul estetic s-au modificat și că preferințele sale nu mai sunt aceleași ca în urmă cu câțiva ani.

Bianca Drăgușanu își asumă noua schimbare

Deși știe că decizia sa ar putea stârni numeroase reacții în mediul online, Bianca Drăgușanu nu pare deranjată de acest lucru. Vedeta este obișnuită să fie în centrul atenției și să primească atât mesaje de susținere, cât și critici atunci când face schimbări importante în ceea ce privește aspectul său fizic.

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Bianca a obișnuit să le vorbească urmăritorilor despre intervențiile la care a apelat și despre schimbările prin care a trecut de-a lungul timpului. Și de această dată, vedeta pare hotărâtă să împărtășească fiecare etapă cu cei care o urmăresc.

Luna octombrie ar putea aduce o nouă transformare pentru Bianca Drăgușanu, care își dorește să renunțe la bustul generos și să adopte un aspect mai natural.