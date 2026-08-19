Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Bianca Drăgușanu renunță la bustul generos. Motivul neașteptat pentru care a luat această decizie

Bianca Drăgușanu renunță la bustul generos. Motivul neașteptat pentru care a luat această decizie

Bianca Drăgușanu își micșorează sânii și renunță la implanturile mari. Vedeta a dezvăluit de ce consideră că a făcut o alegere greșită și ce schimbare pregătește.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 19:46 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 19:54
Galerie
Bianca Drăgușanu renunță la bustul generos. Motivul neașteptat pentru care a luat această decizie | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După ani în care a apelat la diverse intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți imaginea, Bianca Drăgușanu pare pregătită pentru o nouă schimbare. Vedeta își dorește să se îndrepte către un look mai natural și a luat o decizie care a atras deja atenția în mediul online.

De-a lungul timpului, Bianca Drăgușanu a recurs la mai multe proceduri și intervenții estetice, fiind mereu atentă la felul în care arată. Diva a apelat la intervenții pentru îmbunătățirea aspectului sânilor și al nasului, și-a mărit buzele și a recunoscut că a apelat, de-a lungul timpului, și la tratamente precum botox pentru mici retușuri la nivelul feței.

Bianca Drăgușanu renunță la implantul mamar

Acum, Bianca Drăgușanu este pregătită pentru o nouă transformare. Vedeta a anunțat că intenționează să își micșoreze sânii, după ce a ajuns la concluzia că dimensiunea actuală a implanturilor nu mai este potrivită pentru ea.

Articolul continuă după reclamă

Bianca a recunoscut că, privind în urmă, consideră că a exagerat atunci când a ales să aibă sânii atât de mari. În plus, vedeta susține că implanturile au devenit incomode și că își dorește o schimbare care să îi ofere un aspect mai natural.

Citește și: Câte kilograme are Bianca Drăgușanu. Detaliul pe care puțini îl știau despre șatenă

„În octombrie am de gând să schimb aceste imensități de silicoane. Nu se mai poartă sânii mari, nu se mai poartă buzele mari, nu se mai poartă părul vopsit. Și da, consider că nu am făcut o alegere tocmai inspirată când mi-am dorit niște sâni atât de mari, pentru că sunt și incomozi, nu arată nici bine și cred că cea mai bună decizie pe care puteam să o iau în momentul de față e să remediez situația, adică să îi micșorez”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online, conform Cancan.

Decizia vine într-o perioadă în care vedeta pare să își dorească o schimbare de imagine. Bianca a vorbit deschis despre faptul că anumite tendințe din domeniul estetic s-au modificat și că preferințele sale nu mai sunt aceleași ca în urmă cu câțiva ani.

Bianca Drăgușanu își asumă noua schimbare

Deși știe că decizia sa ar putea stârni numeroase reacții în mediul online, Bianca Drăgușanu nu pare deranjată de acest lucru. Vedeta este obișnuită să fie în centrul atenției și să primească atât mesaje de susținere, cât și critici atunci când face schimbări importante în ceea ce privește aspectul său fizic.

Citește și: Cum arată Sofia Natalia, fiica celebrei Bianca Drăgușanu. S-a transformat într-o adevărată domnișoară. Detaliul observat de mulți

Bianca a obișnuit să le vorbească urmăritorilor despre intervențiile la care a apelat și despre schimbările prin care a trecut de-a lungul timpului. Și de această dată, vedeta pare hotărâtă să împărtășească fiecare etapă cu cei care o urmăresc.

+3
Mai multe fotografii

Luna octombrie ar putea aduce o nouă transformare pentru Bianca Drăgușanu, care își dorește să renunțe la bustul generos și să adopte un aspect mai natural.

Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi. Cum arată la 63 de ani fără machiaj și fără filtre. Imaginea a făcut furori...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul
Observatornews.ro Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 19.000 de lei. Preţul, redus cu 50% după prima licitaţie Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 19.000 de lei. Preţul, redus cu 50% după prima licitaţie
Antena 3 Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului
SpyNews O casă superbă de pe lacul Como se vinde la prețul unui apartament de trei camere în București! Imagini cu proprietatea fabuloasă O casă superbă de pe lacul Como se vinde la prețul unui apartament de trei camere în București! Imagini cu proprietatea fabuloasă
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Comentarii


Citește și
Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi. Cum arată la 63 de ani fără machiaj și fără filtre. Imaginea a făcut furori
Mihaela Tatu, așa cum rar o vezi. Cum arată la 63 de ani fără machiaj și fără filtre. Imaginea a făcut furori
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Fiica lui Cristian Popescu Piedone, imagini de senzație în costum de baie. Ana Maria a întors toate privirile în Mamaia
Fiica lui Cristian Popescu Piedone, imagini de senzație în costum de baie. Ana Maria a întors toate privirile în...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x