Hainele purtate de Radu Vâlcan la Insula Iubrii sunt la mare căutare! Cât costă piesele vestimentare de care întreabă toată lumea

Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, a stârnit multe reacții cu piesele vestimentare pe care le-a purtat la filmările show-ului fenomen. Iată cât costă hainele intens dezbătute de internauți în mediul online.

Publicat: Luni, 08 Septembrie 2025, 14:38 | Actualizat Luni, 08 Septembrie 2025, 16:08
Radu Vâlcan a pornit o nouă modă în România, se pare, după ce zeci de internauți au fost curioși să afle de unde își cumpără hainele pe care le-a purtat în sezonul 9 Insula Iubirii și nu numai.

Mulți s-au regăsit în look-ul său relaxat, inspirat din cultura asiatică, motiv pentru care și-au dorit să achiziționeze la rândul lor haine precum: pantaloni și largi și fluizi, kimonouri și bluze din in și din mătase, dar și pălării diferite de cele care se întâlnesc în majoritatea magazinelor din țara noastră.

Totuși, nu mulți au fost dispuși să plătească sumele necesare pentru astfel de piese, fiind chiar surprinși de prețurile hainelor care fac înconjurul internetului.

Descoperă în rândurile de mai jos cât trebuie să scoți din buzunar pentru astfel de piese vestimentare, dar și de unde le achiziționează prezentatorul Radu Vâlcan!

Hainele purtate de Radu Vâlcan la Insula Iubrii sunt la mare căutare

Prezentatorul emisiunii a fost în centrul atenției și în acest sezon, nu doar datorită prezenței sale impunătoare, ci și a stilului său relaxat pe care îl știe o țară întreagă, dar care a stârnit mult mai mult interes de această dată.

Radu Vâlcan este adeptul stilului „granola luxury”, caracterizat prin kimonouri și bluze din in și din mătase, inspirate din tradițiile japoneze și thailandeze și prin pantalonii largi și fluizi, concepuți special pentru a asigura confort, mai ales într-un climat tropical.

Faptul că el îndrăznește să poarte culori vibrante și imprimeuri inedite, l-a făcut să atragă atenția de fiecare dată, motiv pentru care o mulțime de fani ai emisiunii s-au întrebat de nenumărate de ori de unde își achiziționează aceste haine.

Răspunsul nu a întârziat să apară, pentru că el a oferit aceste detalii chiar pe pagina sa de Instagram, fără să țină ascuns brandrul românesc pe care îl îndrăgește atât de tare.

Este vorba despre brandul Niște Haine, despre care inclusiv stilista lui a vorbit:

„Stilul adoptat pentru Radu este granola cu un touch de luxury, așa cum îl definește și brandul Niște Haine, și înseamnă naturalețe, libertate și atenție la detaliu. E pentru cei care caută confortul autentic, dar care știu că luxul adevărat nu țipă – se simte în texturi, în croiuri bine gândite, în felul în care o haină devine extensia stării tale de bine. Materialele sunt naturale, formele sunt fluide, iar fiecare piesă îți lasă loc să respiri. E un stil care spune: Am ales bine. Nu pentru că trebuie să impresionez, ci pentru că știu cine sunt.” a declarat Liana Obancea, într-un interviu acordat pentru TVMania.

Cât costă piesele vestimentare pe care Radu Vâlcan le-a purtat la Insula Iubirii sezonul 9

Prețurile hainelor care au făcut furori pe grupurile de Facebook în care fanii emisiunii discută despre diferite subiecte din emisiune, i-a luat cu adevărat prin surprindere prin internauți.

Spre exemplu, setul tricolor format din trei piese care a stârnit o mulțime de reacții în online, costă acum 850 de lei, fiind redus de la 1 200 de lei.

Totuși, prețurile nu se opresc aici și urcă până la 3 250 de lei doar pentru un kimono gri pe care telespectatorii emisunii l-au admirat în adevăratul sens al cuvântului.

Prețurile articolelor vestimentare de pe acest site variază între 470 de lei pentru un tricou și, așa cum am menționat mai sus, 3 250 de lei pentru un singur kimono.

Radu Vâlcan la Insula Iubrii sezonul 9
