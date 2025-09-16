Antena Căutare
Inna, postare îndrăzneață pe rețelele de socializare. Cum a apărut cântăreața

Inna a pus internetul pe jar după ce a urcat mai multe fotografii pe rețelele de socializare. Iată cum s-a fotografiat artista.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 15:02 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 15:02
Inna, postare îndrăzneață pe rețelele de socializare | Instagram

Inna este una dintre cele mai cunoscute cântărețe autohtone, având succes la nivel internațional. Ea este și o prezență constantă în mediul online, unde își ține fanii la curent cu noutățile din viața personală și profesională.

Inna și-a pus pe jar fanii cu imaginile din vacanță

Spre deliciul fanilor, Inna a postat câteva instantanee din vacanță. Artista nu s-a sfiit să se arate în cele mai sexy ipostaze.

Fotografiile cu solista în costum de baie au devenit virale. Inna are o siluetă de invidiat pe care o menține cu multă atenție la alimentație, sport și odihnă.

Inna are agenda încărcată, însă reușește să-și gestioneze timpul într-un mod ideal pentru a-și satisface toate nevoile. Potrivit unei surse, cântăreața are un stil de viață sănătos, punând accentul pe alimentație. Ea optează pentru un mic-dejun vegan și aproape nu se atinge de produsele de panificație.

De asemenea, echilibrul este secretul artistei. Ea îmbină responsabilitățile profesionale cu cele de familie, având în vedere să se ocupe și de ceea ce își dorește pentru sine, de corpul ei și de relația cu prietenii și rudele.

„Nicio zi nu seamănă cu cealaltă însă de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic-dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboardul. În unele zile, partea de studio este înlocuită de ședințe foto sau de filmări de videoclipuri sau alte proiecte.

Iar alte zile încep devreme, cu un drum spre aeroport, către destinația în care am concerte (pentru că, din fericire, au reînceput) și o parte din zi sunt pe drum, apoi merg la hotel, la soundcheck, mă odihnesc puțin și apoi mă pregătesc de show.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a declarat ea.

Vara nu s-a sfârșit pentru artistă, care se bucură de fiecare moment liber dintre proiectele pe care le are în desfășurare.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

