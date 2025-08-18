Deliric și-a sărbătorit ziua de naștere. Imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor artistului

Recent, Deliric a împlinit 43 ani și a postat pe contul lui de Instagram o imagine cu el din copilărie.

Imaginea cu Deliric din copilărie, de la vârsta de 3 ani, le-a atras atenția urmăritorilor săi. | Instagram & Hepta

Deliric, pe numele său real Răzvan Eremia, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de rap din România.

Recent, cântărețul a împlinit frumoasa vârstă de 43 ani și a postat pe rețelele de socializare o imagine cu el din copilărie, care le-a atras atenția fanilor. Poza este cu el de când avea 3 ani, iar urmăritorii săi au reacționat imediat și i-au transmis mesaje de felicitare de ziua lui de naștere.

Deliric a împlinit 43 ani

Artistul este unul dintre cei mai talentați rapperi, cu o carieră impresionantă în spate.

„Știti că de ziua mea am obiceiul să închid telefonul și să dispar. Așa că vă mulțumesc anticipat pentru urări și v-am pupat! Vă las o poză de pe litoral de la 3 ani”, a scris iubitul Innei pe Instagram.

Deliric a lansat recent un nou album și vara aceasta a cântat la mai multe festivaluri muzicale, acolo unde s-a bucurat din plin de reîntâlnirea cu fanii.

Vara aceasta, Inna și Deliric au urcat pentru prima oară pe o scenă împreună la festivalul Beach, Please! și au făcut show.

Pe plan amoros, Deliric și Inna formează un cuplu din 2020, iar de aproximativ 2 ani cei doi cântăreți s-au logodit.

Despre relația lor, Inna a spus că este cel mai mare fan al ei și o ajută foarte mult.

„Mă susține foarte mult. E iubitul pe care mi l-am dorit de foarte mult timp. E un drăguț și mă susține, la fel de mult cum îl susțin și eu pe el”, a declarat artista într-un interviu pentru Elle.

Deliric și-a început cariera muzicală în 1999 atunci când a pus bazele trupei C.T.C (Controlul Tehnic de Calitate).

Pe lângă cariera solo, artistul s-a bucurat și de colaborări de succes cu alți artiști și se mândrește cu albumele lansate precum Inspecție Tehnică Periodică (2011), Delicatese (2013), dar și colaborările cu Silent Strike, cu care a lansat 3 albume, Deliric x Silent Strike (2016), Deliric x Silent Strike II (2019) și recent Deliric x Silent Strike III, lansat pe 29 mai 2025, cu 18 piese.

Muzica lui îmbină elemente de rap alternativ, underground și hip-hop, iar versurile reflectă adesea realitățile urbane, experiențe personale și timbre sociale, într-un stil autentic și introspectiv.

Pe lângă cariera lui muzicală, viața sa profesională constă și în faptul că e antreprenor. Artistul deține brandul de haine PORC și a fondat și Facem Records.

Deliric se poate considera un bărbat norocos pentru că se bucură de succes atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, continuând să facă muzică, așa cum i-a plăcut dintotdeauna.

