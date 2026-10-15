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Ioana Năstase, la Judecătoria Constanța în plin divorț de Ilie Năstase! Ce s-a întâmplat la termenul de azi al procesului

Ioana Năstase a ajuns la Judecătoria Constanța pentru un nou termen în procesul de divorț de Ilie Năstase. Ce se întâmplă între cei doi soți?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 16:15 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 16:17
Ioana Năstase, la Judecătoria Constanța în plin divorț de Ilie Năstase! Ce s-a întâmplat la termenul de azi al procesului | Instagram/Hepta
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Ilie Năstase și Ioana Năstase se pregătesc pentru o nouă confruntare în instanță, iar scandalul dintre cei doi soți continuă. Procesul de divorț a ajuns într-un nou punct important, după ce magistrații au acordat anterior un termen suplimentar, pentru a le oferi celor doi posibilitatea de a se împăca.

Ilie Năstase și Ioana Năstase, din nou în fața magistraților

Ioana Năstase s-a prezentat joi, 15 octombrie 2026, la Judecătoria Constanța, unde a avut loc un nou termen în dosarul de divorț. Îmbrăcată elegant, aceasta a ajuns prima la instanță, însă nu a oferit declarații despre ceea ce urmează să se întâmple în proces și nici despre relația cu fostul tenismen.

Pe rolul Judecătoriei Constanța se află un dosar înregistrat la Secția civilă, având ca obiect divorțul dintre Ilie Năstase și soția sa, Ioana. La termenul anterior, din 30 aprilie 2026, instanța a amânat cauza pentru data de 15 octombrie, pentru a le acorda părților posibilitatea de a ajunge la o împăcare.

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Noul termen a fost programat pentru ora 14:30, la completul C17. Rămâne de văzut ce vor decide magistrații și dacă cei doi soți vor face vreun pas în privința viitorului căsniciei lor.

Ioana Năstase și Ilie Năstase, în centrul unui scandal

Problemele dintre cei doi nu se rezumă însă la procesul de divorț. Anterior, Ioana Năstase ar fi reclamat la Poliție un conflict cu soțul său, în urma căruia autoritățile au fost sesizate cu privire la presupuse injurii și amenințări.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii din Năvodari au fost solicitați să intervină în jurul orei 20:40, după ce o femeie a semnalat că soțul său i-ar fi adresat amenințări în timpul unui conflict verbal.

Femeia ar fi declarat că între ea și partenerul său existau tensiuni, însă până la acel moment nu solicitase intervenția Poliției. În urma evaluării situației, oamenii legii au apreciat inițial că ar putea exista un risc iminent pentru viața, integritatea fizică sau libertatea acesteia.

În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost comunicate obligațiile impuse. De asemenea, femeia ar fi solicitat monitorizarea electronică.

Între timp, procedura de divorț continuă, iar termenul din 15 octombrie 2026 ar putea aduce noi informații despre situația juridică a celor doi. Deocamdată, rămâne de văzut dacă Ilie Năstase și Ioana Năstase vor ajunge la o înțelegere sau dacă vor continua demersurile pentru desfacerea căsătoriei.

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