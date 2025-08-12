Irina Columbeanu a achitat o parte din restanțele acumulate de tatăl său la azil: „Simt că e responsabilitatea mea...”

Irinel Columbeanu a mai scăpat de datorii după ce fiica lui i-a acoperit o parte din restanțele de la azil. Iată ce vrea Irinuca să facă pentru a câștiga următorii bani.

Irinel Columbeanu a avut parte de o surpriză uriașă din partea fiicei sale, după ce aceasta a decis să îi achite o parte din restanțele pe care le-a acumulat la azilul din Ghermanăști, acolo unde fostul milionar locuiește de doi ani.

Irina Columbeanu a dat întotdeauna dovadă de multă iubire față de cel care i-a dat viață, în pofida distanței dintre ei. Stabilită în Statele Unite ale Americii, dar nerăbdătoare să înceapă studiile la medicină în New York, aceasta și-a propus să continue să își ajute tatăl și în perioada următoare, urmând să lucreze în paralel cu facultatea.

Descoperă în rândurile de mai jos ce vrea Irinuca să facă pentru a-l sprijini în continuare pe tatăl ei din punct de vedere financiar și cum se simte acesta în prezent, după ce ea i-a achitat o parte din restanțele de la azil, pentru masă și cazare.

Ion Cassian, patronul căminului de seniori din Ghermănești, a oferit recent o serie de declarații cu privire la starea actuală a fostului milionar, amintind inclusiv de implicarea fiicei sale în privința șederii sale acolo.

Potrivit acestuia, Irinel Columbeanu se simte foarte bine de când fiica sa a venit în România, mai ales că aceasta i-a făcut surpriza de a achita o mare parte din restanțele pe care le-a acumulat la cămin.

„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună, după vizita fiicei lui, Irinuca, în România. Ea a venit aproape zilnic, aici, la azil, au stat mult de vorbă, au o relație strânsă. De altfel, el a crescut-o singur, după plecarea Monicăi Gabor în America.

A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut mare grijă de ea, să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit din restanțele la azil, îi va mai trimite bani și din America, din banii câștigați de ea”, a declarat patronul într-un interviu acordat pentru Click!.

De asemenea, el a amintit că sprijinul financiar din partea fiicei sale este foarte important, mai ales că fostul milionar are acum o pensie de doar 2 000 de lei pe lună: „Mai are însă și datorii la bănci, nu poate acoperi toată taxa. La noi, la căminul de bătrâni din Ghermănești, taxa e cuprinsă între 4 500 și 7 000 de lei, sunt diferite, în funcție de necesitățile pensionarilor”.

Irina Columbeanu vrea să lucreze în paralel cu studiile pentru a-l ajuta pe tatăl ei bolnav

Pentru că Irina a împlinit deja 18 ani și poate lucra pe cont propriu, fără să mai fie nevoită să primească bani de la mama sa, aceasta are deja planuri mari pentru viitor.

În timp ce își va continua studiile, dat fiind că a fost admisă la Universitatea de Medicină din New York, aceasta va munci pentru a-l ajuta în continuare pe tatăl său.

„Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. (…)

Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a povestit frumoasa Irina Columbeanu în podcastul „Fiță cu Adiță”.

