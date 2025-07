sIrinel Columbeanu a primit lovitura momentului! Descoperă ce se întâmplă cu fostul milionar de la Izvorani.

Nu mai este o noutate faptul că Irinel Columbeanu și-a pierdut averea și în prezent locuiește la un azil. În plus, fostul milionar de la Izvorani are mari probleme financiare și abia dacă reușește să achite cheltuielile cu meidcamentele și cu centrul în care se află.

Se pare că problemele nu s-au terminat pentru acesta, căci recent a primit o lovitură de proporții! Descoperă în rândurile de mai jos ce se întâmplă cu fostul milionar de la Izvorani.

Irinel Columbeanu a primit lovitura momentului! Ce se întâmplă cu fostul milionar de la Izvorani

Deși poate credea că a scăpat de procese și probleme, iată că viața lui Irinel Columbeanu se complică și mai tare. Acesta a primit o nouă citație la tribunal pentru data de 26 septembrie 2025. Se pare că judecătorii au decis să redeschidă dosarul în care o bancă încearcă să recupereze de la Irinel și firma falimentară a acestuia o datorie de aproape șapte milioane de euro. Iată un fragment din documentul oficial care arată motivul chemării în instanță a fostului milionar de la Izvorani: „Repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie a incidenţei art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Fixează termen la data de 26.09.2025, ora 09.00, în şedinţă publică, cu citarea părţilor”, au informat cei de la Spynews.

Irinel Columbeanu nu este la primul process. Acesta a avut chiar și o poprire pe pensie, însă s-a anulat, după ce judecătorii au decis, într-un alt dosar, că nu trebuie să răspundă în fața legii pentru falimentul firmei. Într-un al caz, Irinel Columbeanu a fost adus în fața justiției și pentru datorii la furnizorul de energie electrică, dar și această problemă pare să își fi găsit rezolvare.

Acum, fostul milionar de la Izvorani trebuie să apară din nou în fața judecătorilor pentru o datorie de șapte milioane de euro. Rămâne de văzut cum se va rezolva această situație.

Recent, Irina Columbeanu, fiica acestuia, a venit în România la începutul lunii iulie pentru a-și vizita tatăl și pentru a-i oferi ajutor. Mai mult decât atât, tânăra a dezvăluit faptul că are de gând să se angajeze și să î idea banii tatălui său, ca să îl susțină.

„O să petrec cât mai mult timp cu tatăl meu și cu familia mea la Bacău. Vreau să încep să am colaborări cu brand-uri din România pe social media. În ultimele zile am primit foarte multe propuneri de la brand-uri și cred că este o oportunitate foarte bună. Mi-ar plăcea foarte mult să fac asta. (…) Îmi doresc să fac aceste colaborări, pentru că îmi doresc să îmi pot ajuta în continuare financiar tatăl. Acum am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea de a avea grijă de el”, a spus Irina Columbeanu în emisiunea online „Fiță cu Adiță”.