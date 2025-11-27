Iulia Albu și Mike, discuție aprinsă în plină stradă la 8 luni de la separare. Ce s-a întâmplat

Iulia Albu, celebrul critic de modă, a fost surprinsă recent având o discuție aprinsă în plină stradă cu fostul ei iubit, Mike.

Iulia Albu și Mike au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste, au fost logodiți, au participat împreună la America Express, dar la scurt timp după participare, au ales să pună punct relației lor după 8 ani.

Iulia Albu și fostul partener, dicuție aprinsă în plină stradă

Iulia Albu și Mike s-au despărțit în urmă cu aproximativ 8 luni, iar de atunci vedeta s-a focusat mai mult pe cariera ei, proiectele pe care le are cu diferite branduri, dar și de amenajarea casei ei. Cei doi nu mai formează un cuplu de ceva timp, dar se pare că atunci când se întâlnesc, ies scântei.

Citește și: Cum arată reședința de lux a Iuliei Albu, evaluată la 1,2 milioane de euro. Vila are trei sobe de patrimoniu

Articolul continuă după reclamă

Între cei doi foști iubiți au mai rămas lucruri de clarificat și se pare că nu le este ușor să ajungă la un consens. Recent, ei s-au întâlnit și, chiar dacă erau în plină stradă, nu s-au abținut să se exprime liber. În imaginile surprinse de paparazzi, Mike pare extrem de nervos, țipă și gesticulează, în timp ce Iulia Albu stă cu brațele încrucișate și încearcă să aplaneze conflictul.

Relația dintre cei doi a rămas una complicată chiar și după ce au ales să încheie povestea de dragoste și să o ia pe drumuri separate. În ciuda despărțirii, cei doi au decis să rămână în continuare să colaboreze în afaceri, acesta fiind și motivul pentru care continuă să se vadă, potrivit Mediaflux.

Tensiunile dintre ei sunt destul de serioase și nu e prima dată când acestea ies la suprafață.

În America Express, între cei doi iubiți apăreau mereu disensiuni și contraziceri, iar Iulia era cea care aplana conflictul de cele mai multe, după cum au descoperit și telespectatorii la televizor.

Recent, ei au fost surprinși de paparazzi discutând aprins pe marginea drumului, fără să ajungă la o concluzie. Ba mai mult, discuția lor s-ar fi transformat într-un schimb de replici tensionate. Chiar dacă Iulia Albu pare să încerce să clarifice situația și să calmeze spiritele, Mike pare enervat de situație, ridică tonul și gesticulează, lucruri care o fac pe vedetă să renunțe. Iulia Albu se îndreaptă spre mașină pentru a pleca, lăsându-l în urmă pe fostul iubit fără să mai termine discuția pe care o purtau.

Vezi aici imaginile cu Iulia și Mike certându-se în plină stradă!

Citește și: Mesajul emoționant pe care Iulia Albu i l-a transmis fiicei sale, Mikaela, de ziua ei de naștere. Adolescenta a împlinit 16 ani

În luna martie, Iulia Albu vorbea deschis despre despărțirea de Mike și a dezvăluit care a fost motivul.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceasi notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători.

Noi eram aproape despărțiți înainte de a merge acolo. Pe perioada America Express, au intrat dracii în el. Dar după i-au ieșit. După ce ne-am întors, am fost despărțiți o lună jumătate. Am locuit apoi fiecare în altă casă, complet separați. Ceea ce se întâmplă în multe cupluri. Au fost mai multe motive, iar participarea la show a fost mult prea mult pentru noi. El e foarte repezit. Din grija de a nu avea un eșec, când vede că lucrurile merg prost, nu are întotdeauna metoda potrivită pentru a le face să meargă bine. Dar așa suntem noi, un cuplu adevărat, autentic. Care nu am jucat teatru, ca alții, doar de dragul audienței”, a mărturisit ea atunci pentru Cancan.

Citește și: Cum arată Iulia Albu acum, după ce a slăbit 17 kilograme! Cele mai noi imagini cu vedeta au stârnit reacții