Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula Iubirii și-au cumpărat casa mult visată! Imagini din locuința lor: „Locul nostru”

La un an de la nuntă, Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula Iubirii au făcut un pas important în căsnicia lor. Ce doi și-au cumpărat casa visurilor. Iată ce a spus fosta concurentă despre noua lor locuință!

După multe căutări, drumuri și vizionări, Iustina Loghin și Cornel Luchian au reușit în sfârșit să își cumpere casa mult dorită. Într-un interviu pentru Spynews, fosta concurenta de la Insula Iubirii a vorbit despre mutare, dar și despre cum a fost primul an de căsnicie alături de soțul ei.

Imagini din casa pe care Iustina și Cornel de la Insula Iubirii și-au cumpărat-o: „Un vis devenit realitate”

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii au împărtășit cu fanii de pe Instagram vestea că și-au cumpărat casa pe care și-o doreau. Ulterior, într-un interviu pentru sursa citată mai sus, fosta concurentă a oferit mai multe detalii despre acest capitol din viața lor.

Iustina Loghin a mărturisit că pasul de a se muta într-o noua locuință a venit din dorința de a avea un loc mai spațios. Noua casă are patru camere și este perfectă pentru familia lor.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a mai dezvăluit pentru Spynews că până în luna decembrie vor fi deja mutați, iar sărbătorile de iarnă le vor petrece în noua casă.

„E o casă cu patru camere. Avem, bineînțeles, camera Ivanei, camera noastră, dar și o cameră de oaspeți. Eu zic că e ok pentru noi. Până în decembrie vrem să ne mutăm, ar trebui să fie gata mult mai repede. O să facem sărbătorile în casă nouă, deja am găsit locul pentru brăduț și, cu siguranță, va veni Moș Crăciun la Ivana”, a spus Iustina Loghin pentru Spynews.

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii au împlinit au an de la nuntă

Pe lângă bucuria că și-au găsit casa mult visată, Iustina și Cornel de la Insula Iubiri mai au un motiv de bucurie. Cei doi foști concurenți au aniversat un an de la nuntă și au ales să marcheze momentul printr-un city break romantic la Milano, în timp ce fetița a rămas acasă, în grija bunicii.

„Da, am fost în Milano, a fost foarte relaxant. Am mers pentru că am sărbătorit un an de la căsătorie. Noi sărbătorim orice. Fetița a rămas acasă cu mama mea, iar noi doi am decis să mergem să ne bucurăm de timpul în doi. Facem asta destul de des, e foarte important timpul în doi. A fost un an foarte frumos, nu mă așteptam să fie atât de bine. A venit și Bebelina, cred că a fost cel mai fain an al meu. S-au întâmplat foarte multe lucruri într-un timp scurt. Am trăit în anul acesta cât pentru cinci ani. Chiar a fost un an bun. Mă rog ca toți anii de acum încolo să fie la fel”, a mai zis Iustina pentru sursa citată mai sus.

