James Van Der Beek, de nerecunoscut după diagnosticul de cancer de colon. Cum a ajuns să arate starul din „Dawson’s Creek”

James Van Der Beek și-a șocat fanii cu o apariție virtuală surpriză în timpul reuniunii „Dawson’s Creek” de luni.

Actorul, în vârstă de 48 de ani, renunțase să mai participe din cauza problemelor de sănătate legate de lupta sa cu cancerul, iar în locul lui fusese invitat Lin-Manuel Miranda.

James Van Der Beek, apariție surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”

Chiar dacă nu a putut fi prezent în sală, Van Der Beek a ținut totuși să apară la evenimentul caritabil de la Richard Rogers Theatre din New York, printr-un videoclip înregistrat. A fost un moment special, pentru că a marcat prima reuniune a întregii distribuții „Dawson’s Creek” după 22 de ani.

Katie Holmes, Joshua Jackson și Michelle Williams s-au reunit pentru o lectură live a episodului pilot al serialului, în beneficiul organizației F Cancer. Au fost prezenți și Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe și Busy Philipps.

„Aștept această seară de luni întregi, încă de când îngerul meu, Michelle Williams, mi-a spus că o organizează”, a mărturisit Van Der Beek, care l-a interpretat pe Dawson Leery în drama pentru adolescenți, în mesajul video.

„Nu-mi vine să cred că nu sunt acolo. Nu-mi vine să cred că nu-mi pot vedea colegii de distribuție, echipa mea minunată, față în față. „Mi-aș dori să fiu pe scenă și să mulțumesc fiecărei persoane din sală pentru prezență. De la colegii de distribuție la echipă și la toți cei care au pus umărul cu atâta generozitate – și mai ales vouă, fiecăruia dintre voi – sunteți cei mai buni fani din lume”.

„Vă mulțumesc că ați venit. Este copleșitor tot ce ați făcut pentru această seară și vreau doar să spun: mulțumesc. Mulțumesc fiecărei persoane aflate aici”, a transmis el.

„La Dawson’s Creek aveam mereu pe cineva pregătit să mă înlocuiască, dar de data asta a fost mai complicat… așa că ne-am gândit să alegem pe cineva care nu mai urcase niciodată pe scena acestui teatru”, a mai spus el.

Apoi l-a prezentat pe cel care i-a ținut locul în seara respectivă, glumind că propriii lui copii l-ar considera un „upgrade”.

Soția lui Van Der Beek a fost și ea prezentă la eveniment

Soția lui Van Der Beek, Kimberly, și cei șase copii ai lor au fost și ei prezenți la eveniment pentru a-l susține. Doi dintre copii au urcat pe scenă și au cântat melodia emblematică a serialului, „I Don’t Wanna Wait” de Paula Cole.

„Pentru el era important să fim aici!!”, a scris Kimberly într-un comentariu pe Instagram.

Cei doi au împreună patru fiice – Olivia (14 ani), Annabel (10 ani), Emilia (8 ani) și Gwendolyn (6 ani) – și doi fii, Joshua (12 ani) și Jeremiah (3 ani).

Într-un alt moment al reuniunii, Joshua (47 de ani) și Katie (46 de ani) – care i-au interpretat pe Pacey Witter și Joey Potter – au fost surprinși pe scenă ținându-se tandru de mână, imaginile fiind rapid distribuite pe rețelele sociale.

Evenimentul de luni a strâns fonduri pentru organizația F Cancer, în onoarea lui Van Der Beek, diagnosticat anul trecut cu cancer de colon.

O altă surpriză a serii a fost apariția lui Steven Spielberg, eroul lui Dawson pe tot parcursul serialului, care a transmis un mesaj video:

„Dawson, ai reușit. Poate că într-o zi voi avea și eu un dulap al lui Dawson”, a spus el, conform Daily Mail.