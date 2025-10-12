Jennifer Aniston a dezvăluit ce proceduri și-a făcut la față. Actrița a fost văzută ieșind din cabinetul unui chirurg plastician

Actrița din „Friends”, în vârstă de 56 de ani, cunoscută pentru aspectul ei care sfidează vârsta și pentru silueta tonifiată, a vorbit deschis despre ritualul ei de frumusețe în revista Glamour.

Aniston nu a fost singură la interviu, ci a fost însoțită de colegele sale din „The Morning Show” – Reese Witherspoon, Marion Cotillard, Karen Pittman și Nicole Beharie.

Jennifer Aniston a dezvăluit ce proceduri și-a făcut la față

La un moment dat, în timpul unui interviu de grup cu Cotillard, vedeta – cu bronzul ei mereu proaspăt, specific Malibu – a afirmat că apelează la „tratamente faciale, lasere și toate acele lucruri bune”.

Totuși, ea nu a recunoscut că ar fi apelat la operații estetice, deși s-a speculat acest lucru nu doar pentru că arată atât de tânără, ci și pentru că anul trecut a fost văzută, alături de prietena ei Sandra Bullock, în fața cabinetului unui chirurg plastician din Connecticut.

Centrul este specializat în liftinguri faciale și rinoplastii, deși oferă și Botox, precum și alte injectabile, cum ar fi Kybella.

Subiectul menținerii unui aspect tânăr a apărut atunci când Aniston a fost întrebată despre înaintarea în vârstă. Cotillard, în vârstă de 49 de ani, a intervenit atunci, mărturisind că Aniston a făcut-o să se simtă mai încrezătoare în legătură cu procesul de îmbătrânire.

„Asta înseamnă enorm pentru mine”, i-a răspuns Jennifer.

„Noi nu am avut așa ceva (modele de acest fel când am crescut – n.r.). Și cred că, atunci când vine vorba de a îmbătrâni frumos, eu am o fântână nesfârșită de optimism și pozitivitate. Spune-i tinerețe, dacă vrei. Dar cred că totul începe cu felul în care ne iubim corpul și locul în care ne aflăm”, a adăugat ea.

„Nu o să spun că nu fac tratamente faciale, lasere și toate acele lucruri bune. Adică, mă întrețin”, a continuat Jennifer.

„Nu am de gând să mă las și să permit firelor cărunte să preia controlul. Totul ține de perspectivă și de conștientizarea faptului că acesta este singurul nostru corp. E o stare de spirit. Așa că pentru mine contează enorm să aud asta de la Marion, pe care o consider o rază vie de soare, dragoste, frumusețe și talent”, a adăugat ea.

Aniston a recunoscut în trecut că a încercat Botox

Deși vedeta a recunoscut în trecut că a încercat Botox, a spus că nu este pentru ea.

În 2015, actrița din „Along Came Polly” declara că nu este fană a injecțiilor: „Oamenii cred că apelez mult la injecții (Botox – n.r.), dar nu e adevărat”, a spus ea, conform Daily Mail.

„Nu spun că nu am încercat, dar îmi dau seama cât de alunecos e terenul. Toate acele proceduri cosmetice arată ridicol pe mine”, a declarat Jennifer.

Ea a adăugat: „Și, așa cum spuneam mai devreme, oamenii încep să își piardă perspectiva, devine noua lor normalitate, iar de acolo e greu să te mai întorci”.

Anul trecut, vedeta din „Bruce Almighty” a vorbit din nou despre menținerea unui aspect proaspăt, într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Ea a spus că a încercat un tratament facial cu spermă de somon, deși a recunoscut că nu știe sigur dacă a avut vreun efect asupra pielii ei.

Aniston a spus apoi că îi plac injecțiile cu peptide. Peptidele sunt lanțuri de molecule numite aminoacizi, care reprezintă „blocurile de construcție” ale proteinelor. Practic, peptidele sunt proteine scurte, formate din aproximativ 2 până la 100 de aminoacizi. Potrivit WebMD, suplimentele cu peptide pot avea beneficii anti-îmbătrânire, pot stimula creșterea masei musculare și pot contribui la pierderea de grăsime.