John Malkovich, actorul care va interpreta rolul dirijorului Sergiu Celibidache într-un nou film, are rădăcini românești

John Malkovich, celebrul actor de la Hollywood, va interpreta rolul dirijorului român Sergiu Celibidache în filmul „Cravata Galbenă”.

Noua peliculă despre viața și cariera lui Sergiu Celibidache va avea premiera în noiembrie 2025. Filmul spune povestea de viață a celebrului dirijor român care a reușit să își croiască o carieră de succes, în ciuda vremurilor pe care le-a trăit.

John Malkovich este 43% român

John Malkovich, actorul în vârstă de 71 ani, a vorbit recent în mai multe interviuri despre rolul său din pelicula „Cravata Galbenă” și cât de tare l-a fascinat să afle atât de multe despre viața lui Sergiu Celibidache.

Recent, a fost lansat primul trailer al filmului „Cravata Galbenă”, iar cei care cunosc povestea de viață a dirijorului român care a făcut istorie peste hotare au fost curioși să afle cine face parte din distribuție.

John Malkovich, celebrul actor de la Hollywood cu un palmares impresionant, interpretează rolul principal, pe dirijorul român ajuns la vârsta maturității. Printre alți actori, din distribuție mai fac parte și Sean Bean, Anton Lesser, Miranda Richardson și Kate Phillips.

Filmul „Cravata Galbenă” spunea povestea dirijorului, subliniind lupta lui pentru afirmare și sacrificiile personale pe care a trebuit să le facă pentru a obține ascensiunea în cariera lui ca artist.

De asemenea, în film este prezentată și relația deficitară pe care dirijorul a avut-o cu tatăl său la în tinerețe, dar și felul în care această relație l-a modelat să aibă încredere în forțele proprii.

Actorul John Malkovich a povestit că s-a simțit onorat să interpreteze acest rol, să afle atât de multe despre celebrul dirijor și chiar să îl aibă ca instructor pe unul dintre elevii celebrului Sergiu Celibidache care a învățat meserie chiar de la maestru.

Filmul este regizat de Serge Celebidachi, fiul dirijorului Sergiu Celibidache. Acesta a declarat într-un interviu pentru Cultura la Dubă: „E vorba despre o călătorie extraordinară, bineînțeles că e vorba despre el și caracterul lui, dar depășește lumea muzicii. E o povestea unui om cu un vis, care a plecat de acasă și nu a mai revăzut pe nimeni.

A plecat în Germania pre-nazistă, l-a prins războiul acolo, totul pentru pasiunea lui, căutând adevăratul lui sens. E o poveste care ar putea cumva să rezoneze cu fiecare dintre noi.

Apoi este relația complexă dintre tată și fiu. Tatăl lui a spus că nu poate să rămână acasă dacă vrea să facă muzică și oricum el avea gânduri să plece la București și să înainteze în muzică. A plecat de acasă și a căutat tot timpul admirația și aprecierea tatălui său și nu le-a regăsit. A fost o relație strictă și dificilă. Această poveste personală e foarte complexă și o veți regăsi în film”.

John Malkovich a mai declarat ceva remarcabil despre noul rol. Acest rol l-a făcut ca la vârsta de 71 ani să își dorească să facă un test ADN, împreună cu sora lui, și să afle amândoi că au rădăcini românești. Actorul a dezvăluit că a aflat de curând că este 43% român și încă este uluit de această informație.

