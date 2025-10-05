Antena Căutare
Home Showbiz Vedete John Malkovich, actorul care va interpreta rolul dirijorului Sergiu Celibidache într-un nou film, are rădăcini românești

John Malkovich, actorul care va interpreta rolul dirijorului Sergiu Celibidache într-un nou film, are rădăcini românești

John Malkovich, celebrul actor de la Hollywood, va interpreta rolul dirijorului român Sergiu Celibidache în filmul „Cravata Galbenă”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 10:00 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 16:34
Galerie
Filmul „Cravata Galbenă” spunea povestea dirijorului, subliniind lupta lui pentru afirmare și sacrificiile personale pe care a trebuit să le facă pentru a obține ascensiunea în cariera lui ca artist. | Profimedia

Noua peliculă despre viața și cariera lui Sergiu Celibidache va avea premiera în noiembrie 2025. Filmul spune povestea de viață a celebrului dirijor român care a reușit să își croiască o carieră de succes, în ciuda vremurilor pe care le-a trăit.

John Malkovich este 43% român

John Malkovich, actorul în vârstă de 71 ani, a vorbit recent în mai multe interviuri despre rolul său din pelicula „Cravata Galbenă” și cât de tare l-a fascinat să afle atât de multe despre viața lui Sergiu Celibidache.

Citește și: Connect Casting caută figurație pentru filmul biografic „Cravata Galbenă”. Cum te poți înscrie pentru a face parte din poveste

Articolul continuă după reclamă

Recent, a fost lansat primul trailer al filmului „Cravata Galbenă”, iar cei care cunosc povestea de viață a dirijorului român care a făcut istorie peste hotare au fost curioși să afle cine face parte din distribuție.

John Malkovich, celebrul actor de la Hollywood cu un palmares impresionant, interpretează rolul principal, pe dirijorul român ajuns la vârsta maturității. Printre alți actori, din distribuție mai fac parte și Sean Bean, Anton Lesser, Miranda Richardson și Kate Phillips.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Filmul „Cravata Galbenă” spunea povestea dirijorului, subliniind lupta lui pentru afirmare și sacrificiile personale pe care a trebuit să le facă pentru a obține ascensiunea în cariera lui ca artist.

De asemenea, în film este prezentată și relația deficitară pe care dirijorul a avut-o cu tatăl său la în tinerețe, dar și felul în care această relație l-a modelat să aibă încredere în forțele proprii.

Actorul John Malkovich a povestit că s-a simțit onorat să interpreteze acest rol, să afle atât de multe despre celebrul dirijor și chiar să îl aibă ca instructor pe unul dintre elevii celebrului Sergiu Celibidache care a învățat meserie chiar de la maestru.

Citește și: Sean Bean și Miranda Richardson se alătură lui John Malkovich în distribuția filmului „Cravata galbenă”

Filmul este regizat de Serge Celebidachi, fiul dirijorului Sergiu Celibidache. Acesta a declarat într-un interviu pentru Cultura la Dubă: „E vorba despre o călătorie extraordinară, bineînțeles că e vorba despre el și caracterul lui, dar depășește lumea muzicii. E o povestea unui om cu un vis, care a plecat de acasă și nu a mai revăzut pe nimeni.

A plecat în Germania pre-nazistă, l-a prins războiul acolo, totul pentru pasiunea lui, căutând adevăratul lui sens. E o poveste care ar putea cumva să rezoneze cu fiecare dintre noi.

Apoi este relația complexă dintre tată și fiu. Tatăl lui a spus că nu poate să rămână acasă dacă vrea să facă muzică și oricum el avea gânduri să plece la București și să înainteze în muzică. A plecat de acasă și a căutat tot timpul admirația și aprecierea tatălui său și nu le-a regăsit. A fost o relație strictă și dificilă. Această poveste personală e foarte complexă și o veți regăsi în film”.

John Malkovich a mai declarat ceva remarcabil despre noul rol. Acest rol l-a făcut ca la vârsta de 71 ani să își dorească să facă un test ADN, împreună cu sora lui, și să afle amândoi că au rădăcini românești. Actorul a dezvăluit că a aflat de curând că este 43% român și încă este uluit de această informație.

john malkovich

Citește și: John Malkovich, surprins într-un magazin din Timișoara. Cum a apărut celebrul actor de la Hollywood

Alyssa Milano a renunțat la implanturile mamare. Actrița, dezvăluiri uimitoare despre propriul corp: „A fost sexualizat ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine 500-600 de euro”
Gigi Becali, gest impresionant și neașteptat pentru imigranții din Capitală. Ce a făcut: „Ce contează la mine...
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul Catine.ro
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week
Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent HelloTaste.ro
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Cât costă o postare pe Instagram.
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x