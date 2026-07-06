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Karina Jianu, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imagini de senzație cu actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Karina Jianu s-a afișat în costum de baie din vacanța petrecută în Thailanda. Actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a publicat imagini spectaculoase de pe plajă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Iulie 2026, 12:34 | Actualizat Luni, 06 Iulie 2026, 13:43
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Karina Jianu s-a afișat în costum de baie din vacanța petrecută în Thailanda. Actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a publicat imagini spectaculoase de pe plajă. | Antena 1
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Karina Jianu și-a surprins admiratorii cu o serie de imagini spectaculoase în costum de baie, publicate din vacanța sa exotică.

Karina Jianu, apariție spectaculoasă în costum de baie

Actrița, cunoscută pentru rolul din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, profită de o pauză de la filmări și se relaxează într-un decor de poveste. În urmă cu câteva zile, vedeta a dezvăluit că se află în Thailanda, iar cele mai recente fotografii confirmă că se bucură din plin de zilele petrecute la mare.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Karina Jianu apare zâmbitoare și vizibil relaxată, în timp ce admiră peisajul spectaculos. Actrița a ales un costum de baie din două piese, format dintr-un bikini roșu, pe care l-a accesorizat cu un top în carouri și o cămașă albă vaporoasă, cu imprimeu floral, perfectă pentru o zi petrecută pe plajă.

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Fotografiile surprind atât momente de relaxare pe nisip, cât și cadre în care actrița se bucură de apa cristalină și de atmosfera liniștită a destinației. Zâmbetul său și peisajul tropical au atras imediat atenția fanilor, care au apreciat imaginile și i-au transmis numeroase mesaje de apreciere în secțiunea de comentarii.

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Imagini de senzație cu actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Alături de fotografii, Karina Jianu a publicat și un mesaj care descrie perfect starea de bine pe care o trăiește în această vacanță.

„Aș putea să stau pe plajă de dimineața până seara și tot n-aș vrea să plec. 🌊”, a scris actrița pe contul său de socializare.

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Postarea a strâns rapid mii de aprecieri, iar urmăritorii au complimentat-o atât pentru apariția sa, cât și pentru naturalețea de care dă dovadă în fotografii. Mulți dintre ei i-au mărturisit că o urmăresc cu drag și că abia așteaptă să o revadă pe micile ecrane.

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După această escapadă în Thailanda, Karina Jianu urmează să revină la proiectele profesionale și la filmările pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, producție în care interpretarea sa a fost apreciată de public.

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Mai multe fotografii

Până atunci, actrița profită de fiecare clipă petrecută în vacanță, reușind să îmbine momentele de relaxare cu peisajele spectaculoase și experiențele care îi încarcă bateriile înainte de întoarcerea la muncă.

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