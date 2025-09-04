Kate Middleton, schimbare de look la începutul toamnei. Cum a apărut soția Prințului William la cea mai recentă vizită regală

Kate Middleton a surprins cu noul său look perfect pentru toamnă.

Internetul a luat-o razna când au apărut primele imagini cu soția Prințului William cu o nouă culoare a părului. Pentru că a fost surprinsă în mașină inițial, nu era destul de limpede dacă a făcut o schimbare radicală sau nu. Însă acum zvonurile au fost confirmate.

Cum arată Kate Middleton blondă

Prițesa de Wales a fost întotdeauna apreciată pentru aparițiile sale publice. Kate Middleton a dat startul multor trenduri în Marea Britanie. În această toamnă, soția Prințului William a ales să-și schimbe culoarea părului.

Kate Middleton este blondă. Ea a fost surprinsă alături de Prințul William la vizita oficială de la National History Museum, conform unei surse. Kate a renunțat la culoarea părului care a consacrat-o și a decis să o deschidă.

Prințesa de Wales a optat pentru o nuanță vizibil mai deschisă, însă a păstrat buclele obișnuite. De când Kate Middleton a revenit oficial la îndatoririle regale anul trecut, după tratamentul reușit de chimioterapie, și-a deschis treptat nuanța părului, trecând de la un ciocolatiu închis la această nuanță mai deschisă, blond cenușiu.

Soția Prințului William a marcat noul sezon cu o schimbare inedită de look. Dacă toamna se adoptau de regulă tonuri mai închise, Kate arată că tendințele se pot schimba oricând.